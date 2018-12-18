В Кирове прошла премьера выступления легендарного цирка Юрия Никулина

В нашей стране не найти человека, кто бы не знал имя Юрия Никулина. Легендарный артист вошел в сердца всех жителей нашей страны своими ролями в фильмах «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы», «Самогонщики», «Старики-разбойники». Но в первую очередь Юрий Никулин был артистом цирка на Цветном бульваре. И сейчас цирк носит его имя. Главное отличие легендарного цирка Юрия Никулина от всех остальных – это соблюдение старых добрых традиций советского цирка. Это юмор, номера с дрессированными животными, гимнасты, каскадеры – все то, что в детстве любили наши родители.

В этом году легендарный цирк Никулина привез в Киров программу «Новогодняя сказка». Премьера состоялась 15 декабря.

Классический цирк не обходится без гимнастов. Фото: vk.com/circuskir

Зрители замирают с первых минут представления – лазерное шоу в полной темноте интригует – это нотка современности в классическом цирке. Причем, звук не отстает от света – сопровождение всех номеров идет на самом современном звуковом оборудовании. От представления остается очень гармоничное ощущение – сочетание классики жанра и современного оформления, классических цирковых мелодий советского периода и российских новинок, традиционных жанров циркового искусства – номеров с клоунами, каскадерами, дрессировщиками, гимнастами в современном исполнении.

«ШАР СМЕЛОСТИ»

Это уникальный номер. В нем участвуют три артиста – руководитель номера Арсен Арутюнян и две девушки – мотокаскадеры, кстати, единственные в российском цирке женщины-каскадеры. В их исполнении зрители увидят одиночный, парный и даже тройной заезды. Сердце замирает, когда все трое оказываются в стальном шаре и начинают одновременно двигаться на большой скорости на мотоциклах. Сердце замирает – в номере нужно быть максимально сосредоточенным и сконцентрированным, следить за тем, что делает партнер. Номер действительно рискованный.

- Наш номер – это результат ежедневных репетиций, - говорит Арсен Арутюнян. - У нас всего один выходной, но и то мы не всегда его используем. Я даже не называю свой номер работой – это своеобразное хобби.

«Шар смелости» - уникальный номер – держит зрителя в напряжении несколько минут. Фото: vk.com/circuskir

Сам Арсен участвует в номере шесть лет. Три года назад к нему присоединились девушки. Кстати, в каждом городе добавляется что-то новое. Например, в Кирове артисты во время тройного заезда опускают руки.

«Шар смелости» в разных городах встречают по-разному – где-то криками «Браво!», где-то словами «Молодцы!». Но в каждом городе однозначно – овациями.

НА АРЕНЕ НЕТ ХИЩНИКОВ

Кстати, артисты признаются, что кировский зритель очень приятный, отзывчивый.

- Смотришь на лица и понимаешь, что и взрослым, и детям нравится, - говорят дрессировщики Елена и Андрей Коцюба. – Мы в Киров приехали впервые и у нас только приятные впечатления от зрителей.

На арене нет хищников. Дрессировщики показывают мягкую дрессуру животных. Фото: vk.com/circuskir

Что касается номеров с животными, в программе цирка Юрия Никулина на арене нет хищников. Верблюды, собаки, дикобразы, пони, зебра, обезьяны – все они показывают чудеса дрессуры. Причем дрессуры мягкой, не агрессивной.

Верблюды на арене показывают чудеса грации и скорости. Фото: vk.com/circuskir

Кстати, особенно приковывает внимание номер с гигантскими крокодилами и питонами. Они дрессировке поддаются мало, но жутко красивы. И на арене питоны сплетаются в шаре в единый клубок – зрелище поистине завораживающее.

ШЕСТЬ КЛОУНОВ

Цирк Никулина уникален еще и своими клоунами: каждый номер – это произведение искусства. Всего клоунов в программе шесть. Они выступают и сольно, и все вместе. Все номера разного жанра – это и игра со зрителями, и акробатические трюки с юмором, и сценки с целым сюжетом. Клоуны выходят на арену в течение всего представления.

Клоуны в цирке Юрия Никулина держат марку – смешат и взрослых, и детей до слез. Фото: vk.com/circuskir

В конце представления всех зрителей ждет необычный, но такой добрый финал – артисты приглашают на арену сфотографироваться и потанцевать.

КСТАТИ

Во время представлений проводится детский конкурс на лучшую раскраску. Листовки с раскрасками раздаются при покупке билета в кассе цирка. Победителя ждет приз!

Новогодняя программа цирка Юрия Никулина начнется в Кировском государственном цирке с 22 декабря.

Вход для детей до 3-х лет бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении (без предоставления отдельного места).

Длительность программы 2 часа 40 мин с одним антрактом.

ВАЖНО

Билеты можно приобрести на сайте Кировского государственного цирка: circus-kirov.ru

Или в кассе по адресу: Октябрьский проспект, 147. Телефон для справок: 8 (8332) 54-11-36 .

Цена билета – от 800 до 1500 рублей.

Спешите! Количество билетов ограничено!