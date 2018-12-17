Главврач Лузской ЦРБ: из-за перебоев с электричеством могут пострадать пациенты

Волки до того обнаглели, что ночью выходят на улицы Лузы. Оказалось, что в районе серьезные проблемы с освещением. И свет — далеко не единственный вопрос, который волнует местных жителей. В «Комсомолку» обратилась местная активистка Татьяна Гаврилова. Вместе мы попытались разобраться, что происходит в Лузе.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Лузская ЦРБ — головная боль местных жителей и властей. Изнутри здание больницы выглядит, прямо скажем, «не очень». Со стен местами отпала краска и штукатурка, батареи проржавели, с потолка сыплется побелка, а в отделении хирургии по стене ползет трещина. Учреждение находится в откровенно запущенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Да, ремонт время от времени делают. Так, недавно обновили кабинет главного врача и «подлатали» другие помещения.

Кое-где ремонт все-таки делали, например в кабинете главврача и других помещениях. Фото: Татьяна Гаврилова

Но это, как говорится, только ягодки. По словам активистки, проблем гораздо больше.

- Отделение хирургии как после бомбежки, - поделилась Татьяна. - Ложиться в эту больницу страшно! Постельное белье, подушки, матрасы изодраны и пропитаны, прямо говорю, мочой. На матрасах, кстати, даже чехлов нет!

Активистка регулярно пишет жалобы в самые разные инстанции – от Роспотребнадзора до областного правительства. Ответы похожи друг на друга: все хорошо у вас в ЦРБ! А там, где не очень хорошо, скоро все исправят! Однако, на одну из жалоб из Роспотребнадзора буквально в октябре пришел ответ — виноваты сами, что у вас нет денег на ремонт и...оштрафовали больницу.

Приводим дословно: «Учитывая значительною социальную значимость КОГБУЗ «Лузская ЦРБ», территориальным отделом подготовлено исковое заявление в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц об обязании КОГБУЗ «Лузская ЦРБ» устранить нарушения действующего санитарного законодательства РФ».

Отделение хирургии - самая проблемная «точка». Фото: Татьяна Гаврилова

И даже если этот ответ никак не связан с трещинами в потолке, осыпавшимися стенами и безобразным постельным бельем, то ответ из правительства области ставит в тупик. В документе написано, что «матрацы находятся в защищенных клеенчатых чехлах, которые регулярно обрабатываются дезинфицирующими растворами», белье пациентам регулярно меняют, а в рентген-кабинете и отделении вскоре сделают частичный капитальный ремонт.

Кстати, в той же бумаге указано, что в июне 2018 года администрация больницы заменила системы водоснабжения в хирургии. Однако, денег на счет больницы не поступало, соотвественно, трубы никто не менял.

ДЕНЕГ СНОВА НЕТ

Местные жители, видя плачевное состояние учреждения, помогают своими силами. Немного, конечно, но кто чем сможет. Недавно, одна женщина подарила три простыни, четыре наволочки и два пододеяльника. Через комиссию вещи приняли. Но в масштабах целого учреждения это лишь капля в море: нужны более глобальные решения.

- Бюджета не хватает: львиная доля уходит на зарплаты, лекарства и лабораторную диагностику, - разводит руками главврач ЦРБ Михаил Рубцов. - У нас в городе нередки перебои с электричеством. Для этого в больнице стоит аварийный дизельный генератор. Но он уже устарел, а новый стоит порядка 600 тысяч рублей. Руководство больницы не в первый раз задумывается о покупке «дизеля» с автоматическим запуском, потому что в случае внезапного отключения света может произойти ЧП. Представьте, что будет, если перебой с питанием возникнет во время операции или в тот момент, когда работает аппарат искусственной вентиляции легких.

Имущество больницы находится в плачевном состоянии. Фото: Татьяна Гаврилова

Каким бы каламбуром это ни казалось, но аварийный генератор находится в аварийном состоянии. По документам он должен «выдавать» 120 киловатт, но в связи с изношенностью мощность понизилась до 80-100 единиц. Один только аппарат вентиляции легких потребляет 60 киловатт. К тому же, у «дизеля» ручной запуск... Он попросту дышит на ладан! Как, впрочем, и вся лузская медицина.

...НО ЛЮДИ ДЕРЖАТСЯ

С трудом, конечно. Если ЧП с отключением электричества внутри больницы – лишь один из возможных сценариев, то на улицах города из-за отсутствия света становится все опаснее. Уличного освещения в Лузе нет вовсе. А рядом с городом находится лес.

- В этом году волков стало больше, - рассказала Татьяна Гаврилова. - Страшно выйти на улицу, никто после заката не ходит. На улице Победы у нас продуктовый магазин. Людям надо за едой сходить, а там стая разгуливает, на Советской тоже ходят волки.

Недавно волков начали отстреливать. 6 декабря охотники убили двух животных. Но хищники не успокоились: 9 декабря прямо у стен ЦРБ они растерзали собаку.

После обращения в прокуратуру огни на некоторых улицах все же зажгли. Фото: Татьяна Гаврилова

По словам местных жителей, обнаглевших животных нужно отстреливать. Этим они, в общем-то, и занимаются. Но пока идет охота, волки все равно ходят по городу. Обостряет ситуацию плохая система освещения. Если бы фонарей было больше, то животные бы вели себя не так нахально.

Прокуратура города знает об этой проблеме и делает все возможное, чтобы ее решить.

- Каждый год мы выносим предписание администрации, - рассказал помощник прокурора Лузского района Илья Ростунов. - И каждый год в городе проводят работы по восстановлению освещения. Но из-за маленького бюджета этот процесс идет очень медленно.

По официальным отчетам, на 29 улицах из 40 свет вообще отсутствует. Хотя в отчете администрации Лузы написано, что в городе «функционирует 387 светильников, что составляет 60% протяженности всех улиц».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Активистка Татьяна Гаврилова подала жалобу на отсутствие освещения в прокуратуру 12 декабря, и уже через сутки свет частично дали. Она надеется, что проблему исправили не на несколько дней, а на длительный срок.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Город Луза довольно проблемное место нашей области. Возможно, это связано с тем, что населенный пункт находится в удалении от регионального центра. Так, в Лузе есть свой «недострой». Многоквартирный жилой дом начали возводить по программе развития моногородов во втором квартале этого года и, судя по табличке (которая стоит рядом со зданием), должны закончить в течение ближайших двух недель.

Как можно достроить этот дом за несколько недель? Фото: Татьяна Гаврилова

У постройки пока что нет крыши, окон и, судя по всему, никаких коммуникаций. Успеют ли рабочие доделать дом до конца четвертого квартала 2019 года? - вопрос, конечно риторический.