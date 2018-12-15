Новый год 2019 в Кирове. Как правильно выбрать подарок ребенку?

В середине декабря новогодние хлопоты становятся практически ежедневным занятием кировчан. И главным вопросом остается выбор подарков детям - они всегда очень ждут этот праздник и верят в чудо.

«Комсомолка» рассказывает, на что стоит обратить внимание при покупке подарков, чтобы не испортить праздник ни себе, ни ребенку.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Прежде всего, не стоит покупать сладкие подарки, одежду, обувь и игрушки «с рук» на открытых уличных прилавках и в ларьках, расположенных прямо на городских перекрестках. За всеми покупками мы направляемся в магазин или торговый центр.

Перед тем, как оплатить товар, стоит убедиться в его безопасности, проверить маркировки и лейблы, уточнить у продавца все нужные данные о предмете.

Акции, скидки и «обвалы» цен - приятный бонус для тех, кто решил заняться шопингом. Закон здесь на стороне кировчан-покупателей: если товар был некачественным или не подошел по своей форме и размеру, его можно вернуть или обменять точно так же, как обычный («нескидочный») товар.

КОНФЕТЫ И СЛАДКИЕ ПОДАРКИ

Набор сладостей - универсальный новогодний подарок для ребенка. Здесь возникает очень много «но»: у продавца должны быть все документы о качестве и безопасности конфет.

К качеству сладких новогодних подарков есть целый ряд требований. Фото: www.rpnkirov.ru

В наборе должен быть вкладыш с поштучным списком сладостей, и у каждой должны быть указаны название, производитель и срок годности. Если какая-то сладость может испортиться раньше других, то именно ее срок годности должен стать сроком годности для всего набора.

Конфеты, содержащие более 0,5% этанола, арахис или абрикосовые косточки, вкладывать в такие наборы не рекомендуется - они могут быть небезопасны для детей. Если в подарке есть и игрушка, она обязательно должна быть упакована отдельно.

Кстати, новогодние наборы сладостей по закону подлежат возврату и обмену, если они оказались некачественными. Покупатель может потребовать деньги или точно такой же (но качественный) набор.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Дети могут попросить купить и что-то более «серьезное», например, одежду или обувь. Здесь к товарам тоже есть целый ряд требований.

На них должны быть специальные маркировки. На одежде и обуви размещают данные о материале верха и подклада, правилах носки и ухода. Также должны быть указаны их размеры и модели.

Для детей лучше выбирать одежду из натуральных тканейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для детей стоит выбирать одежду из натуральных тканей: они обычно имеют более сдержанные цвета и не имеют резкого запаха, в них детям будет комфортно и удобно.

Не рекомендуется покупать вещи, на ярлыке которых есть символ химчистки: вещества, которые используют для чистки одежды, могут быть вредны для здоровья ребенка.

ИГРУШКИ

Игрушки обычно выбирают под возраст ребенка: от погремушек и мозаик для малышей до радиоуправляемых машин и больших кукол для детей постарше.

Прежде всего стоит обратить внимание на форму игрушки и ее запах. Острые углы и выступы могут быть опасны для маленьких детей. Если от игрушки неприятно пахнет, возможно, она была сделана из токсичных материалов - покупать ее, конечно, не стоит.

Покупать маленьким детям монстров и мутантов не стоитФото: Алексей ФОКИН

Психологи не рекомендуют покупать малышам игрушки в виде монстров и мутантов. Если речь идет о мягких игрушках, то они, к слову, могут накопить вредные бактерии и стать источником инфекций.

Не стоит забывать об инструкциях, приложенных к игрушкам: их на заводе придумывают не просто так. А еще обязательно обратите внимание на возрастной маркер (0+, 6+ и т.д.) - ограничения обязательно должны быть указаны прямо на упаковке товара.