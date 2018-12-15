Подари ребенку Новогоднее настроение и исполни его мечту!

До Нового года осталось меньше двух недель. Последние поезда закупиться подарками семье, близким вот-вот убегут. А в «Комсомолке» тем временем царит настоящая Новогодняя атмосфера! Мы получили 83 письма! Помощники Деда Мороза с большими добрыми сердцами привозят нам подарки, сувениры. В общем, наша редакция потихоньку превращается в цех по осуществлению детских желаний.

Но далеко еще не всем детям закуплены подарки. Поэтому сейчас мы публикуем часть этих писем - вдруг найдет тот, кто захочет принять участие в нашей акции, как настоящий Дед Мороз...или Снегурочка!

Читаем. Умиляемся. Бежим за подарком.

БУДУЩАЯ ПЕРВОКЛАШКА ХОЧЕТ РЮКЗАК

«Дедушка Мороз! Скоро я пойду в первый класс В подарок я хочу рюкзак. Я люблю Новый год! И жду тебя со Снегурочкой! Амиля, 6 лет».

БАБУШКА ТАМАРА ДЛЯ ВНУЧКИ САШЕНЬКИ

«Здравствуйте, уважаемый Дедушка Мороз! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни.

Пишет Вам бабушка внучки Сашеньки. У меня к Вам большая просьба. Очень прошу, пожалуйста, поздравьте внучку с Новым годом. Девочка живет практически у нас с дедом.

Мама у нее, последние шесть лет почти нигде не задерживается на работе, пьет почти каждый день. Ваше поздравление для нее будет большой радостью. девочке всего еще десять лет.

Я вложила в конверт поздравительную открытку. Подпишите для нее, пожалуйста.

С уважением к Деду Морозу бабушка Тамара Анатольевна».

А кто-то ничего и вовсе не просит, только подписать открыткуФото: Елизавета Захарова

КУКЛА В БОЛЬШОМ КРАСИВОМ ПЛАТЬЕ

«Здравствуйте, Дед Мороз!

Меня зовут Алена. В этом году я вела себя хорошо слушалась маму и папу. Я очень тебя жду. И мечтаю о кукле в красивом большом платье».

Смотреть на детские рисунки и аккуратно выведенные буквы без умиления не возможноФото: Елизавета Захарова

АЛЕНА ХОЧЕТ ПОКОРЯТЬ ЛЕДОВУЮ СЦЕНУ

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе ученица 2-А класса Гущина Алена. Я учусь хорошо. Первую четверть я закончила на 5. Мне 9 лет. Моя заветная мечта раздвижные коньки».

ВЕРА В ВОЛШЕБСТВО ОТ ЯРОСЛАВА

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Ярослав мне 10 лет, учусь в 4 классе, стараюсь на 4 и 5. Я хорошо играю в футбол и в баскетбол. Я люблю делать поделки по технологии особенно электрические и вот я хочу электрический конструктор.

Я верю в тебя и Снегурочку и продолжаю верить».

Мальчики и девочки всех возрастов рассказывают нам о своих самых сокровенных желанияхФото: Елизавета Захарова

ТИМОФЕЙ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ПОЕЗДА И ХОЧЕТ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Тимофей. Мне 3 годика, писать я еще не умею, поэтому пишет мама Лена. Я очень люблю поезда. Играть и рисовать железную дорогу. Недалеко от моего дома находится железнодорожная станция «Долгушина», мы каждый день ходим смотреть на поезда.

Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, на Новый год большую железную дорогу, а я посылаю свою рисунок и обещаю слушаться взрослых».

Написать письмо Деду Морозу - это самое важное дело, которое надо успеть перед Новым годомФото: Елизавета Захарова

БРАТ С СЕСТРОЙ ОТПРАВИЛИ ДЕДУ ОТКРЫТКИ

«Дедушка Мороз, привет!

Как твои делишки?

Знаешь ты, что в мире нет

Лучшего мальчишки?..

Новый год я очень ждал -

Пусть уходит старый!

И, конечно, я мечтал

Получить в подарок: я еще маленький мне три года и пока хочу только машинку - большую. Ваня»

Посылают нам письма сразу и старшие и младшие братья, сестры. И все они - хорошие мальчики, девочкиФото: Елизавета Захарова

«Дед Мороз, как хорошо,

Что ты есть на свете!

Кто подарки бы принес,

Кто б еще заметил,

Что жила я целый год

В ожиданье сказки!

Верю, что подарок ждет

И большое счастье!

Мне бы очень хотелось: так как я отличница я очень хочу, чтобы ты мне принес планшет. Татьяна, 8 лет».

АРИНА МЕЧТАЕТ ДЕЛАТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ

«Здравствуй, дорогой Дед Мороз. Меня зовут Арина. Я учусь в 4-а классе. Я учусь на 4 и 5. Я хожу на кружок моды «Авангард». На кружке мы вышиваем пайетками. Этот кружок для будущих фотомоделей. Еще я хочу на танцы и на английский язык. Я очень хочу фотоаппарат с моментальной выдачей снимков или набор, чтобы делать слаймы. Я буду очень ждать подарок. С уважением, Трухина Арина».

150 РУЧЕК ПИШИ-СТИРАЙ В ПРИДАЧУ!

«Здравствуйте дорогой Дед Мороз! меня зовут Казакова Яна. Я учусь в 4-а классе. Мне 10 лет, а 6 февраля исполняется 11 лет. Я хожу на кружок «Самый-самый». Подари мне, пожалуйста, 150 ручек пиши-стирай. я буду ждать подарка! Весь год буду слушаться родителей и учится хорошо! До свидания, Дедушка Мороз! Жду подарка!»

А кто-то в конверт вкладывает не письмо, а настоящее произведение искусстваФото: Елизавета Захарова

ВАДИМ - БУДУЩИЙ ФУТБОЛИСТ

«Здравствуй, Дед Мороз! Меня зовут Вадим. Мне 10 лет. Я учусь в школе. Я старательно работаю на уроках. Хожу на кружки «Книга- лучший друг», «Английский язык». Всегда выполняю домашнее задание. Я весь год вел себя примерно. Я увлекаюсь футболом. Это моя любимая игра. Я мечтаю стать футболистом. Дорогой Дедушка Мороз, подари, мне пожалуйста, настоящий футбольный мяч. Летом мы с друзьями будем играть в футбол у нас во дворе. Очень жду твоего подарка! С уважением Вадим».

ПЯТИЛЕТНИЙ ВАНЯ ХОЧЕТ РОБОТА-ТРАНСФОРМЕРА

«Здравствуй Дедушка Мороз! Меня зовут Ваня. Мне 5 лет. Я хожу в садик и дом культуры. я там занимаюсь «Подготовка к школе». Я там учусь писать и читать. Я весь год вел себя примерно. Пожалуйста, мне подари работа-трансформера. Я буду ждать твоего подарка».

Ребята рассказывают о своей жизни, о своих увлеченияхФото: Елизавета Захарова

БОЛЬШАЯ КУКЛА ДЛЯ ДАШИ

«Здравствуй, милый Дедушка Мороз! Желаю тебе счастья, ного снега, сильных морозов. Тебе это нравится. Меня зовут Даша. Я учусь в первом классе. Я хорошая девочка, слушаюсь маму. Подари мне куклу, большую. Я буду очень ждать подарок. Даша».

ХОЧУ СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ!

Если вы все-таки решились стать добрым зимним волшебником и подарить одному из детей Кировской области настоящий праздник и веру в чудеса, то позвоните нам в редакцию или придите сами и скажите: «Я хочу стать Дед Морозом!» Мы находимся на улице Кольцова, дом 2, телефон: 75-48-73

Мы ждем всех: Дедов Морозов, Снегурочек, Снеговиков, Новогодних Эльфов и всех остальных волшебников.