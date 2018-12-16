В Год театра Драме пообещали начать капитальный ремонт

ВЯТСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ ТЕАТРА

За один вечер на сцене драмы промелькнула более чем столетняя театральная жизнь Вятки: начиная от первого городского театра, на строительство которого собирали, как говорится, всем миром, до современных постановок. Театральных завсегдатаев порадовали воссозданные фрагменты спектаклей «Выходили бабки замуж» Е.К. Степанцева (Драматический театр) и «Эквус» А.П. Клокова («Театр на Спасской» ), а также эпизод из жизни Евгения Шварца, прибывшем в годы эвакуации на Вятку.

Изюминку сценическому действу придали прекрасные куклы-марионетки, которые, совместно с артистами, долгие годы «трудятся» на сцене театра кукол.

Кстати, Киров можно сказать, стал идейным вдохновителем проведения Года театра: его инициатором стал наш земляк, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

Хочу вас заверить, что 2019 год будет насыщен яркими театральными событиями. Мы должны своим зрителям подарить праздник, точнее, много праздников. Я уверен, что и в регионах пройдет масса фестивалей, конкурсов, будет реализовано множество интересных творческих проектов, – пообещал председатель СТД РФ Александр Калягин.

Чиновники обещают, что в этом году все театры города ждет приличное финансированиеФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА

Разумеется театр невозможно представить без премьер. В ближайшее время на сцене кировской Драмы покажут долгожданную «Лисистрату». Напомним, показ ожидался еще в октябре. Но в связи с занятостью режиссера, лауреата премии «Золотая маска» Ларисы Александровой, которая сейчас трудится в Большом театре, постановку пришлось отложить. В феврале кировчане наконец-то увидят спектакль. По словам корифеев драмы, репетиции дались нелегко - Александрова ведущий в стране хореограф, поэтому приходится много танцевать и постоянно держать себя в форме.

Также в драме планируется поставить чеховский «Вишневый сад». Как призналась новый директор Драмы Елена Мальцева, это ее давняя мечта - увидеть в Кирове постановку знаменитой пьесы, которая не сходит с афиш ведущих театров страны.

Чехова будут ставить в 2019 году и в «Театре на Спасской». В конце января состоится премьера. Сейчас артисты активно готовятся к спектаклю.

Что касается театра кукол, то руководство надеется привлечь не только юных зрителей, но и взрослых. По словам директора Ансарии Семизоровой, постановки давно вышли за рамки «классических», с ширмой и кукловодами за ней. Многое изменилось.

Погружаться в атмосферу волшебства зритель сможет благодаря «Щелкунчику. Сны». В скором времени ожидается премьера гоголевской «Женитьбы», которую представит художественный руководитель театра Ролан Бонин.

Изначально рассматривался вариант поставить гоголевского «Ревизора», затем пушкинского «Евгения Онегина». И в конце концов Ролан остановился на «Женитьбе», - отметила Ансария Рифхатовна. - Замечу, что этот спектакль уже ставился в нашем театре, там были уникальные куклы, которые имели портретное сходство с ведущим артистами.

Помимо «Женитьбы» зрители увидят «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о ежике и медвежонке» и «Алису в стране чудес».

Фото: Юлия АТРОШКО

НЕТ ХЛЕБА - НЕТ МУЗЫ

Миф о том, что художник должен быть голодным, давно неактуален. Без куска хлеба немыслимо творчество, поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы обеспечить актерскую братию достойной оплатой.

Средняя зарплата сотрудников сферы культуры составляет 31 тысячу 736 рублей, - не без гордости заявила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

При этом Татьяна Сергеевна подчеркнула, что правительство старается оптимизировать административный состав учреждений культуры, чтобы выделенное на зарплаты финансирование доставалось непосредственно художникам, то есть тем, кто принимает непосредственное участие в творческом процессе, а не управленческим кадрам.

Фото: Юлия АТРОШКО

БОЛЬШАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Раз уж затронули тему денег, то скажем пару слов о финансировании театров. Основной упор правительство страны делает на развитие детских театров. В этом году область получит 14 миллионов рублей. Эти деньги распределят между «Театром на Спасской» и Театром кукол. Драме же выделили на постановки пока «всего лишь» миллион. Но в ближайшее время федералы дадут еще денег на реконструкцию. Для того, чтобы здание театра соответствовало всем современным требованиям требуется миллиард. Разумеется федеральный центр сразу не даст столь внушительный объем на ремонт театра, поэтому будут вестись переговоры о поэтапном финансировании. Региональный минкульт заверил, что деньги будут, но о конкретных суммах финансирования станет известно в феврале-марте, когда будут внесены поправки в бюджет страны.