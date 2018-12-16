«Мам, пап, дайте передохнуть»: Подросток из Нововятска взял золото на чемпионате мира по карате

15-летний Всеволод Беспятых победил на мировых соревнованиях по киокушинкай (стиль карате), которые проходили в болгарском городе Варна 7-8 декабря. «Комсомолка» узнала у самого чемпиона и у его родителей, какой ценой досталась победа.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Десять лет упорных тренировок дали о себе знать. Всеволод впервые пришел на занятия в пятилетнем возрасте. В секцию его привели родители. И вот спустя годы побед и поражений он вышел на мировой уровень.

- Никогда не думал, что буду выступать на международных соревнованиях, - поделился юный кировчанин. - В самом начале хотелось попасть на областные, максимум - федеральные, состязания. Думал, что выше и не получится.

Финальный бой молодой человек провел против соперника из Казахстана. Победа наполнила спортсмена гордостью и радостью. Всеволод не будет останавливаться на достигнутом и уже в следующем году постарается попасть на мировые соревнования снова. Но для начала нужно пройти другие этапы. Во-первых, в феврале ждут соревнования Приволжского Федерального округа, а уж потом в мае будет чемпионат России.

На всероссийских соревнованиях спортсмен был дважды. Впервые он попал туда в прошлом году. Тогда Всеволод проиграл в третьем бою и ничего не занял, зато этот раз стал для него победным.

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В Болгарию Всеволод ехал не один. С ним были тренер и команда. Остальные ребята, кстати, тоже показали неплохие результаты. Кроме героя нашего материала еще 18 молодых людей в возрасте до 17 лет забрали «золото» на этих соревнования. А всего российские спортсмены привезли 47 наград.

Родители Всеволода не смогли поехать с сыном, но следили за ним в прямом эфире.

- Смотрели со слезами на глазах, - поделился отец чемпиона Валерий Беспятых. - Такое волнение было, а как увидели победу, то почувствовали... Нет слов, чтобы это описать. Это больше, чем радость.

После боя родные кинулись к телефону, чтобы написать сообщение с поздравлениями. Дозвониться даже не пытались - связи во дворце единоборств нет. И только вечером получили ответ от сына: «Мам, пап, спасибо за поздравления. Дайте передохнуть». Родители отнеслись с пониманием: парень выложился по-полной, выдохся.

Чемпион вернулся в родной Нововятск 12 декабря. И сразу же улегся спать - напряженные соревнования и две бессонные ночи в дороге дали о себе знать. А на следующий день уже надо было в школу идти. Молодой человек много пропустил за время соревнований. Отдыхать некогда - надо наверстывать. Даже поговорить с ним по телефону удалось только на перемене.

ТРЕНИРОВКИ БЕЗ ОТДЫХА

Для достижения хоть каких-то результатов надо тренироваться, развиваться. О том, что такое ежедневные занятия без выходных, Всеволод знает не понаслышке. Он спит по пять-шесть часов в день. Рано утром встает, чтобы ехать на учебу, а после сразу же на тренировку. Где-то между делает уроки. А вечером, часов в одиннадцать, добирается до дома, чтобы доделать домашнее задание и улечься спать. Ясно, что в будние дни ни на какие увлечения времени нет совсем. А выходные тренер дает небольшое послабление: если не полноценная тренировка, то бег на лыжах, велосипедная прогулка или просто пробежка.

Мышцы спортсменов должны быть в тонусе. Если делать большие перерывы, то они будут не такими крепкими. Удары соперников будут чувствоваться больнее, да и вообще даже неделя без тренировок отбрасывает на несколько месяцев назад.

О тренере надо сказать отдельно. Артем Загребин, по словам родителей, - просто подарок судьбы для детей.

- Никогда ученики его не перебивают, - с легкой ноткой зависти поделился Валерий Беспятых. - Тренер говорит еле слышно, никогда голоса не повышает, а ребята даже не шевельнутся, когда слушают, делают все, что скажет. Дисциплина идеальная. Кажется, что слушаются больше, чем нас, родителей.

НА ХОББИ НЕТ ВРЕМЕНИ

С таким режимом заняться какими-то любимыми делами или встретиться с друзьями почти невозможно. На прогулки с сверстниками иногда получается выкроить часа полтора раз в две недели, но не больше. А вот с хобби еще сложнее: летом иногда выдается время, чтобы покататься на самокате.

Все остальное время юноша тратит на учебу и спорт. В комнате у него все стены увешаны медалями и грамотами. Еще есть груша, штанга и гантели. Каждый свободный час чемпион посвящает спорту.

Такому усердию остается только позавидовать. Вот и его отец в беседе воскликнул: «Какое терпение!».