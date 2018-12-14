2018-12-19T14:16:45+03:00
Общество

К зиме в Кирове огурцы в два раза выросли в цене, а туры во Францию стали дешевле

«Комсомолка» рассказывает о том, как в нашем регионе изменились цены
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Эх, огурчики, помидорчики, зимой еще подорожают – идут разговорчики.Эх, огурчики, помидорчики, зимой еще подорожают – идут разговорчики.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В ноябре в Кирове произошел очередной скачок цен на товары и услуги. Причем, такие некоторые из них были сезонными – и оттого легко объяснимыми, а некоторые, наоборот, стали полной неожиданностью для кировчан. А в Кировстате подсчитали, как к зиме изменились цены и тарифы на различные товары и услуги.

ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И БЕНЗИН

Общий прирост цен на продукты составил 0,65%. Рекорд месяца принадлежит огурцам в течение ноября цена на этот овощ взлетела на 48,4%. На 23,9% выросли цены на помидоры, на 6,9% - на капусту. Чеснок и свекла также подорожали.

Продолжился рост цен и на крупы: «манка» стала дороже почти на 10%, также выросли в стоимости овсяные хлопья, перловая крупа, греча, горох и фасоль. На 4,5% подорожало филе рыбы, на 3,8% - курица. В среднем рост цен на целый ряд товаров (торты, мука, пряники, сухофрукты) составил от 2% до 5,5%.

В целом на 0,2% повысились цены и на прочие товары. Так, на 1-3% дороже стали женские зимние сапоги, перчатки и мужские шапки. На 1,7% подорожали свежие цветы и обручальные кольца, на 2% - детские матрасы, на 2,3% - швейные машины. Дизельное топливо стало дороже на 2,4%.

Резко подскочила абонентская плата за радио - на 15,6%. Среди прочего, подорожали поездки в Китай и Таиланд, сеансы лечебного массажа и услуги ведущего праздников.

ФРУКТЫ И РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ ПОДЕШЕВЕЛИ

В ноябре специалисты заметили не так много товаров и услуг, цены на которые были снижены. Здесь рекордсменом стали апельсины, подешевевшие сразу на 21,8%. Незначительно снизились цены на яблоки и груши.

Зато посмотреть на Эйфелеву башню стало дешевле на 5% Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Зато посмотреть на Эйфелеву башню стало дешевле на 5%Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На 2-3% подешевели плащи, обувь из искусственной кожи и детские резиновые сапоги. Также отмечено снижение цен на экскурсионные поездки во Францию. Теперь они обойдутся кировчанам на 5,2% дешевле, чем месяц назад.

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