Аудиторы: для Кочуровского парка закупили урны и диваны за 466 тысяч рублей, но забыли установить

Контрольно-счетная палата (КСП) города Кирова проверила, как расходовались деньги по программе «Формирование современной городской среды» в 2017 году. Сегодня депутаты городской думы ознакомились с результатами ревизии. «Комсомолка» рассказывает, какие факты удалось вскрыть аудиторам.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ...

Для начала поясним, программа была направлена на благоустройство дворов и общественных территорий - парков и скверов. В прошлом году масштабные работы проходили в Кочкуровском парке. Да и со сдачей объекта была целая эпопея: подрядчик никак не успевал доделать все обещанные работы, поэтому парк вплоть до поздней осени больше напоминал зону боевых действий, нежели место отдыха.

Как говорится, рыба гниет с головы. И если речь идет о работах по благоустройству, то проблемы с парком начались еще на стадии оформления документов. Ответственными за реализацию программы были управление благоустройства и транспорта и управление ЖКХ администрации Кирова.

- Порядок ведения бюджетных денег не был установлен, а учет бюджета и отчеты по нему велись с нарушениями, - рассказала председатель Контрольно-счетной палаты города Кирова Елена Мерзлякова.

Проще говоря, управления не стали четко фиксировать, куда уходили деньги и проверять обоснованность трат. Этот «пустячок» вылился в денежные потери, задержку работ и множество других неприятных моментов. Меж тем, суммы вертелись нешуточные.

- На благоустройство Кочуровского парка заключили 12 контрактов на сумму 48, 5 миллионов рублей, - отметила Елена Георгиевна. - Еще по 8 контрактам были доставлены предметы архитектуры.

РЕАЛЬНОСТЬ НЕ СОВПАЛА С ПЛАНАМИ

Проверка аудиторов также вскрыла множество любопытных моментов, связанных с ведением документации.

- Даты приемки и окончания работ в отдельных актах не соответствуют датам результатов экспертизы, выполненных подрядчиком работ, - сообщила Елена Мерзлякова.

Если судить по документам, то объем и качество работ соответствовали всем условиям контракта. Получается, подрядчик сделал все идеально и вовремя, а администрация приняла работы. Хотя по факту благоустройство парка и установка фонтана задержались на срок от 15 до 48 суток...

Часть работ задержали на 15-48 суток. Фото: admkirov.ru

Примечательно, что управление по благоустройству за срывы сроков не спешило взимать с подрядчиков пени в размере 3,37 миллиона рублей.

- Ответственные лица даже не стали требовать через суд уплату неустоек и пени, - пояснила Елена Мерзлякова. - А заявление по установке фонтана было направлено позднее установленного срока на 122 дня. Возможно, это произошло из-за того, что работой с претензиями занимались специалисты другого департамента

ДЕНЬГИ ПОТРАТИЛИ ЗРЯ

С посевом газонов и посадкой многолетних растений и вовсе случился казус: их начали высаживать в октябре! Не нужно быть садоводом, чтобы понять, что их посев нужно начинать по весне, но никак не осенью. В результате выделенные деньги - 149 тысяч рублей - ушли в никуда.

Еще одной ненужной тратой стали урны, вазоны и парковые диванов. Их купили за 466 тысяч рублей, но так и не установили в парке. В этом году вышеперечисленное добро передали Первомайскому теруправлению, которое, к слову, так и не использовало вверенное имущество.

КСП передала все результаты своей проверки в прокуратуру. Вполне возможно, что ответственных за нарушения лиц ждет наказание.