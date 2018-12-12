Мастерица дымковской игрушки в кировской колонии рассказала осужденным о жизни на воле

В исправительной колонии №11 прошло занятие в рамках «Школы подготовки осужденных к освобождению» на тему «Как прожить в России в современных условиях» с участием заслуженного художника России, мастерицы дымковской игрушки Валентины Племянниковой. Мастерица рассказала осужденным о своем творчестве, жизненном пути, а также поделилась личным опытом жизни на скромную пенсию.

На встрече осужденные узнали о рыночных ценах на продукты питания, жилищно-коммунальных услугах, средних суммах зарплат в Кировской области по различным профессиям.

- Миллионы нетрудоспособных пенсионеров живут на 10 - 12 тысяч рублей в месяц, надо научиться жить скромно, экономить каждую копейку. При рациональном планировании бюджета, можно достойно прожить даже на пенсию, - отметила Валентина Петровна.

Фото: УФСИН России по Кировской области

Руководство колонии пояснило пенсионерке, что положение освобождаемых осложняется тем, что в период лишения свободы у них снижается, а у некоторых утрачивается способность к самостоятельности и инициативности. Буквально все в колонии предусматривается и организуется администрацией. Питание, вещевое довольствие, коммунально-бытовые услуги осужденному предоставляются в независимости от того, имеются ли у него денежные средства на лицевом счете. Многие осужденные только в исправительном учреждении вспоминают, что у них наступило право на пенсию, что необходимо лечить какие-то хронические заболевания, восстановить связи с родственниками. Все эти вопросы решает за осужденного администрация исправительного учреждения.

За 9 месяцев 2018 года из учреждений УФСИН освободилось 2300 осужденных, из них 251 человек (11% от освободившихся) обратились за помощью в трудоустройстве в центры занятости населения и только 110 человек были трудоустроены (5% от освободившихся). Из них 487 нуждались в помощи по трудовому и бытовому устройству.

Как показал опрос, ожидания осужденных превысили реальность, так 11% оппонентов находясь в местах лишения свободы, рассчитывали на заработную плату свыше 50 тысяч рублей, на свободе данную зарплату получили лишь 4%, 23 % осужденных были готовы работать за зарплату не менее 30 тысяч рублей. По факту после освобождения по специальности, полученной в колонии лишь 24% получали заработную плату 20 тыс.руб., за заработную плату ниже 20 тыс.рублей работали около 40% опрошенных.

Из-за отсутствия работы и жилья осужденные совершали повторные преступления и вновь попадали в места лишения свободы. Согласно опросу, основными причинами вновь совершенных преступлений явились: употребление алкоголя - 38%, отсутствие работы - 24%.

В ходе общения Валентина Петровна отметила, что при выходе на свободу осужденные не готовы проявить инициативу и самостоятельность для преодоления встречающихся проблем и трудностей, ожидая по привычке государственную опеку. При этом Валентина Петровна умолчала, что от рук преступников у нее погиб сын и невестка. Господь дает такому доброму человеку как Валентина Петровна силу не озлобиться, смириться. В здоровой душе нет ни обид, ни раздражения. В ней сострадание к падшим во зле, в ней любовь и милосердие.

Валентина Племянникова рассказала осужденным о жизни мастерицы. Фото: УФСИН России по Кировской области

- Валентина Петровна рассказала о своей жизни на пенсию в 15000 руб., из которых 4000 руб. она тратит на услуги ЖКХ, сама покупает глину, расходные материалы для производства дымковской игрушки. В итоге, у нее остается 3 000 рублей. Но она не унывает, довольствуется малым, живет аскетично. Она пожелала всем присутствующим надеяться только на себя, работать над собой и трудиться, чтобы добиться успехов и не возвращаться больше в преступный мир, - отметил один из осужденных.

В ходе встречи осужденные задавали мастерице различные вопросы, интересовались процессом изготовления дымковской игрушки, реализации продукции, учебными заведениями, где учат данной профессии.