Рабочая группа по тарифам при Общественной палате на этой неделе обсудила тему концессии. Но будет это благом или болью – еще предстоит понять. Напомним, что концессионное соглашение – это передача в аренду коммунальных сетей частной компании.

Напомним, что с 2005 года сети и так находятся на правах аренды у частной организации «Кировской теплоснабжающей компании» (входит в холдинг ПАО «Т Плюс»). Договор с ними заключен на 49 лет, но ресурсники жалуются - им не хватает денег, заложенных в тариф, на ремонты и перекладку труб, а они год от года ветшают, в результате то и дело происходят аварии. По словам руководства компании, последние два года они выкручиваются за счет собственных вложений, но работать себе в убыток больше не хотят, поэтому необходима концессия.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ АРЕНДА ОТ КОНЦЕССИИ

На первый взгляд, концессия и аренда одно и то же: сети останутся муниципальными, но их обслуживает частная контора.

- Принципиальное отличие в том, что концессия предполагает в долгосрочной перспективе возврат средств концессионеру: либо за счет индекса тарифа, либо в виде субсидии от правительства, - пояснил руководитель кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев.

Как пояснила заместитель начальника департамента муниципальной собственности городской администрации Татьяна Поломских, законодатель напрямую принуждает муниципалитеты переходить заключение концессионных соглашений.

- В законе четко обозначено: сети, которые старше пяти лет могут быть переданы только в концессию, - говорит чиновница.

К слову, большинство кировских сетей уже отметили полувековой или 25-летний юбилей.

Перейти с одного вида аренды на концессию не так просто: минимум 50% сетей должны находиться на кадастровом учете. Однако большинство кировских коммуникаций оказались бесхозными. В течение последних двух-трех лет город занимался инвентаризацией имущества.

- Сегодня мы говорим о том, что 60 % сетей стоят на кадастровом учете. Это позволило подойти нам к теме концессии, - продолжила Татьяна Анатольевна.

В октябре депутаты городской думы одобрили передачу тепловых сетей в концессию. Это означает, что переход на новые договорные отношения по обслуживанию сетей будет неизбежным.

ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ

Руководитель кировского филиала ПАО «Т Плюс» не раз выступал с красивыми презентациями о том, как их компания видит перспективы развития теплосетей в ближайшие 35 лет (на этот срок планируется заключить концессионное соглашение).

За это время тепловики переложат все сети, а это 850 километров, на эти цели понадобиться не много ни мало 16, 8 миллиардов рублей!

- 11,7 млрд от суммы пойдут на реконструкцию муниципальных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения, а 5,1 млрд – на реконструкцию ЦТП и котельных, - обосновал затраты Сергей Береснев.

Компания активно готовится к заключению концессионного соглашения и уже называет ориентировочные сроки по ее заключению.

- Мы планируем подать заявку до конца декабря, - объяснил директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс». - После чего в течение 30 дней ее должен рассмотреть муниципалитет. Затем информацию о решении должны разместить на официальном сайте администрации. Те, кто желает участвовать в процессе, могут подать свои заявки. Если появляется конкуренция, то объявляется конкурс. После конкурса требуется еще 30 дней на заключение договора концессии и 5 дней на подписание концессионного соглашения. После подписания концессионером документы передаются в министерство энергетики и ЖКХ, которому дается еще 30 дней на внесение замечаний. Затем материалы подаются в РСТ на утверждение тарифа. Таким образом, мы планируем к середине мая утвердить инвестиционную программу.

КОНЦЕССИЯ НЕЗАКОННА

Общественников смущает то, что в качестве концессионера, который будет заниматься сетями, выступает ПАО «Т Плюс». Компания сама подготовила план работ, посчитала затраты. Однако по закону этим должны заниматься городские власти, иначе вся программа концессии может вызвать сомнения у правоохранительных органов.

- Вы здесь не подмените администрацию? - обратился к Бересневу руководитель рабочей группы по тарифам при Общественной палате Евгений Сметанин,. - Где документ, который регламентирует ваши действия? Город должен сказать свое мнение: согласиться или не согласиться с предложенными условиями. Тогда вы получите полное право оперировать этими параметрами. Документ - это основа, в которой определены долгосрочные параметры регулирования деятельности и предельный размер расходов. Это серьезная экономическая работа!

Добавим, что концессионером может выступить любая компания (даже иностранная), которая направит соответствующую заявку.

КАКИМ БУДЕТ ТАРИФ

Главный вопрос, который интересует участников рабочей группы, на сколько вырастет тариф. В Региональной службе по тарифам заверили, что в ближайшее время изменение платы за тепло в связи с переходом на концессию не предвидится, так как соответствующее соглашение не подписано.

- Тариф будем регулировать в обычном порядке, то есть методом индексации на 5 лет, пояснил заместитель руководителя РСТ по Кировской области Григорий Троян. - Организация, заключившая концессионное соглашение, имеет право выйти в течение года с предложением о пересмотре тарифа.

Евгений Сметанин заметил, что из-за увеличения НДС до 20% тариф на тепло для кировчан в 2019 году вырастет дважды: на 1,7% в начале года и на 2,8% с июля. При этом правительство может добавить «от себя» рост тарифа еще на 2,8%. А, в случае заключения концессионного соглашения, предугадать, на сколько вырастет плата, будет невозможным!