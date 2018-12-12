2018-12-18T14:53:00+03:00
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Новогодние спектакли 2018-2019 в Кирове: афиша, билеты, расписание

Елизавета Захарова
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В преддверии Нового 2019 года в Кирове покажут несколько спектаклей о волшебстве, чудесах и, конечно, о самом главном волшебнике зимыВ преддверии Нового 2019 года в Кирове покажут несколько спектаклей о волшебстве, чудесах и, конечно, о самом главном волшебнике зимыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

«Чудо-папа»

Традиционно в драмтеатре пройдут новогодние елки для малышей. Фото: vk.com/kirov.dramteatr

Традиционно в драмтеатре пройдут новогодние елки для малышей. Фото: vk.com/kirov.dramteatr

Однажды, по невероятной случайности, в логове голодного волка вылупился Цыпленок… Кажется, конец этой истории не за горами и он весьма трагичен. Но доброта только что появившегося на свет желторотика смогла растопить черствую душу и суровое сердце Волка, превратив его в самого заботливого, любящего, веселого и внимательного отца.

Но какой же Новый год без главного волшебника, его преданных друзей и помощников? Для детей и их родителей перед показом спектакля состоится интермедия - небольшая комическая пьеса со всеми самыми главными героями Нового года!

Когда: 25-28 декабря, в 10.30, и 28 декабря, в 13.00

Стоимость билета: 100-150 рублей

Возрастной рейтинг: 0 +

«Карнавальная ночь»

Для уже взрослого зрителя, готового вспомнить свою молодость или даже юность своих родителей, Кировский драматический театр проводит карнавальную ночь.

В этот вечер артисты кировской «драмы» представят зрителю концерт с любимыми советскими песнями, чтением душевной поэзии и, конечно же, увлекательными юмористическими номерами. А в завершение всех гостей будет ждать танцевальная программа с известными хитами 1980-2000-х при участии профессиональной музыкальной группы.

Когда: 26-30 декабря, 18.00, и 7 января, 17.30

Стоимость билета: 300-450 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ГДЕ: Кировский драматический театр, Московская, 37

«ТЕАТР НА СПАССКОЙ»

«Щелкунчик»

Старая история об отважной Мари и добром Щелкунчике. Фото: ekvus-kirov.ru

Старая история об отважной Мари и добром Щелкунчике. Фото: ekvus-kirov.ru

Представьте, что в соседнем дворе живут Марфа и Федя. Совершенно обычные брат и сестра. Вы с ними вместе стояли на остановке, покупали молоко и хлеб в магазине. А на чердаке углового дома живет чудак Родион. Да-да, вы тоже с ним знакомы. Он рассказывает удивительные истории, собирает диковинные вещицы и старинные игрушки.

И вот однажды чудак Родион решает сделать Марфе и Феде подарок. Нет, не тот, что они просили в письмах у Деда Мороза про универсального робота и куклу Барби, а странную, но тем и удивительную игрушку - Щелкунчика.

Но мы же все с вами знаем исход этой истории, правда? А вдруг, спустя два века у истории будет другой финал…

Когда: 15 декабря, 19 января 11.00

21 декабря 11.00 и 17.00

27 декабря 10.00 и 14.00

Стоимость билетов: 180-200 рублей

Возрастное ограничение: 6+

«Снежная королева»

Волшебство «Снежной королевы» наполнит весь зал благодаря спецэффектам

Волшебство «Снежной королевы» наполнит весь зал благодаря спецэффектам

История стара как мир. Добрый мальчик Кай стал злым хулиганом после того, как льдинка попала ему в глаз. А после холодного «поцелуя» Снежной Королевы в самое сердце он забыл все, что было ему дорого. Он стал как льдинка. И уехал вместе с королевой.

Но маленькой хрупкой Герде Снежная Королева не страшна. Потому что у девочки горячее любящее сердце. Герда отправляется на поиски Кая. Преодолевает на своем пути магические препятствия и людское коварство.

Когда: 16, 29 декабря и 3, 6, 13, 20 января, 11.00

25 декабря 10.00 и 14.00

Где: «Театр на Спасской», улица Спасская, 17

Стоимость билетов: 180-200 рублей

Возрастное ограничение: 6+

«Морозко»

Спектакль «Морозко» в театре юного зрителя. Фото: ekvus-kirov.ru

Спектакль «Морозко» в театре юного зрителя. Фото: ekvus-kirov.ru

В настоящую сказку, волшебное царство Мороза попадут обычные люди - Настенька с большим добрым сердцем и ее скверная сестра Марфуша.

Но тот, кто однажды попадает в этот волшебный мир, никогда более не будет прежним. Тот, у кого в сердце живут любовь и отвага, добро и свет, получит заслуженную награду. А тому, у кого сердце злое и завистливое, воздастся по заслугам… Так всегда бывает в настоящих сказках: добро побеждает, а зло наказано.

Когда: 24 декабря, 10.00

28 декабря, 10.00 и 14.00

2 января 12.00

27 и 30 января 11.00

Стоимость билетов: 180-200 рублей

Возрастное ограничение: 6+

ГДЕ: «Театр на Спасской», улица Спасская, 17

ТЕАТР КУКОЛ

«Щелкунчик. Сны»

Рождественский сон о храброй девочке с большим добрым сердцем. Фото: kirovkukla.ru

Рождественский сон о храброй девочке с большим добрым сердцем. Фото: kirovkukla.ru

В канун Рождества отважной Мари снится необычный сон: ее комната превращается в настоящее поле боя...с Мышиным Королем.

Да-да, с Мышиным Королем. Именно он приснился отважной Мари в рождественском сне. Но все не так страшно! Ведь ей на помощь приходит маленький деревянный человечек - Щелкунчик.

Этот волшебный сон засверкает яркими карнавальными красками и закружит нас в веренице сумасшедших событий и приключений. И все это на сцене Кировского театра кукол!

Когда: 23, 25, 26, 27, 28 декабря, 11.00 и 14.00

Стоимость билетов: от 210 рублей

Возрастной адрес: 4+

Продолжительность: 50 минут

«Солнышко и снежные человечки»

Больше всего на свете в зимнюю пору дети любят кататься на санках и лепить снеговиков. Но что же больше всего любят снеговики? Морковки? Снежинки? Холод! Без холода веселые зимние обитатели сугробов превратились бы в простые лужицы.

А вот, лесные жители больше всего любят солнце и тепло. И как же теперь им жить бок о бок, когда им необходимы столь разные вещи. Но Снеговик и Снеговушка все же отправляются на поиски солнца.

Когда: 22 декабря, 11.00

Стоимость билетов: от 260-330 рублей

Возрастной адрес: 2+

Продолжительность: 35 минут

Моноспектакль «Гуси лебеди, или Привередница»

Моноспектакль от заслуженной артистки России Надежда Мазик. Фото: kirovkukla.ru

Моноспектакль от заслуженной артистки России Надежда Мазик. Фото: kirovkukla.ru

В старину говаривали: «До чего же хорошо домой воротиться, если в доме все ладно да складно». Об этом порядке малышам и расскажет заслуженная артистка России Надежда Мазик.

Ненавязчиво, с юмором и лиризмом, она покажет детям известную с давних времен сказку «Гуси-лебеди», да не просто расскажет, а еще и покажет, что же в этой жизни самое главное.

Когда: 23 декабря, 11.00 и 14.00

Возрастной адрес: 3+

Продолжительность: 45 минут

«Морозко»

Кукольный спектакль «Морозко» начинается с гаданий. Фото: kirovkukla.ru

Кукольный спектакль «Морозко» начинается с гаданий. Фото: kirovkukla.ru

На Новый год мы все чего-то очень-очень ждем! Не только дети, но даже взрослые. Чего мы ждем? Всего! Праздника. Волшебства. Чудес. Долгожданных подарков. И конечно же, все непременно надеются, что впереди что-то новое, радостное!

Вот и кукольный спектакль «Морозко» начинается с гаданий. Но что же сулит героям судьба? Что ждет трудолюбивую, добрую Дашеньку и жадную лентяйку Пашку?

Чем для них обернется встреча с самым главным новогодним волшебником – Дедом Морозом?

Когда: 28 декабря, 10.30

Стоимость билетов: от 260-330 рублей

Возрастной адрес: 5+

Продолжительность: 1 час 10 минут (два действия)

«Про волка и козлят»

Новый спектакль театра кукол расскажет вам историю коварного обмана и чудесного спасения козлят. Фото: kirovkukla.ru

Новый спектакль театра кукол расскажет вам историю коварного обмана и чудесного спасения козлят. Фото: kirovkukla.ru

Коварство и злоба способны на все. Но доброта и честность способны на гораздо большее! Об этом и будет новый трогательный и поучительный спектакль в Кировском театре кукол.

Старая история о том, как волк обманул маленьких козлят и похитил их. Добрая сказка о том, что любовь и доброта способны выпутаться из любой, даже самой сложной ситуации на свете!

Когда: 29 декабря, 11.00 и 14.00

Где: Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева, улица Спасская, 22

Возрастной адрес: 3+

Продолжительность: 35 минут

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