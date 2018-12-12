Новогодние спектакли 2018-2019 в Кирове: афиша, билеты, расписание
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«Чудо-папа»
Традиционно в драмтеатре пройдут новогодние елки для малышей. Фото: vk.com/kirov.dramteatr
Однажды, по невероятной случайности, в логове голодного волка вылупился Цыпленок… Кажется, конец этой истории не за горами и он весьма трагичен. Но доброта только что появившегося на свет желторотика смогла растопить черствую душу и суровое сердце Волка, превратив его в самого заботливого, любящего, веселого и внимательного отца.
Но какой же Новый год без главного волшебника, его преданных друзей и помощников? Для детей и их родителей перед показом спектакля состоится интермедия - небольшая комическая пьеса со всеми самыми главными героями Нового года!
Когда: 25-28 декабря, в 10.30, и 28 декабря, в 13.00
Стоимость билета: 100-150 рублей
Возрастной рейтинг: 0 +
«Карнавальная ночь»
Для уже взрослого зрителя, готового вспомнить свою молодость или даже юность своих родителей, Кировский драматический театр проводит карнавальную ночь.
В этот вечер артисты кировской «драмы» представят зрителю концерт с любимыми советскими песнями, чтением душевной поэзии и, конечно же, увлекательными юмористическими номерами. А в завершение всех гостей будет ждать танцевальная программа с известными хитами 1980-2000-х при участии профессиональной музыкальной группы.
Когда: 26-30 декабря, 18.00, и 7 января, 17.30
Стоимость билета: 300-450 рублей
Возрастной рейтинг: 12+
ГДЕ: Кировский драматический театр, Московская, 37
«ТЕАТР НА СПАССКОЙ»
«Щелкунчик»
Старая история об отважной Мари и добром Щелкунчике. Фото: ekvus-kirov.ru
Представьте, что в соседнем дворе живут Марфа и Федя. Совершенно обычные брат и сестра. Вы с ними вместе стояли на остановке, покупали молоко и хлеб в магазине. А на чердаке углового дома живет чудак Родион. Да-да, вы тоже с ним знакомы. Он рассказывает удивительные истории, собирает диковинные вещицы и старинные игрушки.
И вот однажды чудак Родион решает сделать Марфе и Феде подарок. Нет, не тот, что они просили в письмах у Деда Мороза про универсального робота и куклу Барби, а странную, но тем и удивительную игрушку - Щелкунчика.
Но мы же все с вами знаем исход этой истории, правда? А вдруг, спустя два века у истории будет другой финал…
Когда: 15 декабря, 19 января 11.00
21 декабря 11.00 и 17.00
27 декабря 10.00 и 14.00
Стоимость билетов: 180-200 рублей
Возрастное ограничение: 6+
«Снежная королева»
Волшебство «Снежной королевы» наполнит весь зал благодаря спецэффектам
История стара как мир. Добрый мальчик Кай стал злым хулиганом после того, как льдинка попала ему в глаз. А после холодного «поцелуя» Снежной Королевы в самое сердце он забыл все, что было ему дорого. Он стал как льдинка. И уехал вместе с королевой.
Но маленькой хрупкой Герде Снежная Королева не страшна. Потому что у девочки горячее любящее сердце. Герда отправляется на поиски Кая. Преодолевает на своем пути магические препятствия и людское коварство.
Когда: 16, 29 декабря и 3, 6, 13, 20 января, 11.00
25 декабря 10.00 и 14.00
Где: «Театр на Спасской», улица Спасская, 17
Стоимость билетов: 180-200 рублей
Возрастное ограничение: 6+
«Морозко»
Спектакль «Морозко» в театре юного зрителя. Фото: ekvus-kirov.ru
В настоящую сказку, волшебное царство Мороза попадут обычные люди - Настенька с большим добрым сердцем и ее скверная сестра Марфуша.
Но тот, кто однажды попадает в этот волшебный мир, никогда более не будет прежним. Тот, у кого в сердце живут любовь и отвага, добро и свет, получит заслуженную награду. А тому, у кого сердце злое и завистливое, воздастся по заслугам… Так всегда бывает в настоящих сказках: добро побеждает, а зло наказано.
Когда: 24 декабря, 10.00
28 декабря, 10.00 и 14.00
2 января 12.00
27 и 30 января 11.00
Стоимость билетов: 180-200 рублей
Возрастное ограничение: 6+
ГДЕ: «Театр на Спасской», улица Спасская, 17
ТЕАТР КУКОЛ
«Щелкунчик. Сны»
Рождественский сон о храброй девочке с большим добрым сердцем. Фото: kirovkukla.ru
В канун Рождества отважной Мари снится необычный сон: ее комната превращается в настоящее поле боя...с Мышиным Королем.
Да-да, с Мышиным Королем. Именно он приснился отважной Мари в рождественском сне. Но все не так страшно! Ведь ей на помощь приходит маленький деревянный человечек - Щелкунчик.
Этот волшебный сон засверкает яркими карнавальными красками и закружит нас в веренице сумасшедших событий и приключений. И все это на сцене Кировского театра кукол!
Когда: 23, 25, 26, 27, 28 декабря, 11.00 и 14.00
Стоимость билетов: от 210 рублей
Возрастной адрес: 4+
Продолжительность: 50 минут
«Солнышко и снежные человечки»
Больше всего на свете в зимнюю пору дети любят кататься на санках и лепить снеговиков. Но что же больше всего любят снеговики? Морковки? Снежинки? Холод! Без холода веселые зимние обитатели сугробов превратились бы в простые лужицы.
А вот, лесные жители больше всего любят солнце и тепло. И как же теперь им жить бок о бок, когда им необходимы столь разные вещи. Но Снеговик и Снеговушка все же отправляются на поиски солнца.
Когда: 22 декабря, 11.00
Стоимость билетов: от 260-330 рублей
Возрастной адрес: 2+
Продолжительность: 35 минут
Моноспектакль «Гуси лебеди, или Привередница»
Моноспектакль от заслуженной артистки России Надежда Мазик. Фото: kirovkukla.ru
В старину говаривали: «До чего же хорошо домой воротиться, если в доме все ладно да складно». Об этом порядке малышам и расскажет заслуженная артистка России Надежда Мазик.
Ненавязчиво, с юмором и лиризмом, она покажет детям известную с давних времен сказку «Гуси-лебеди», да не просто расскажет, а еще и покажет, что же в этой жизни самое главное.
Когда: 23 декабря, 11.00 и 14.00
Возрастной адрес: 3+
Продолжительность: 45 минут
«Морозко»
Кукольный спектакль «Морозко» начинается с гаданий. Фото: kirovkukla.ru
На Новый год мы все чего-то очень-очень ждем! Не только дети, но даже взрослые. Чего мы ждем? Всего! Праздника. Волшебства. Чудес. Долгожданных подарков. И конечно же, все непременно надеются, что впереди что-то новое, радостное!
Вот и кукольный спектакль «Морозко» начинается с гаданий. Но что же сулит героям судьба? Что ждет трудолюбивую, добрую Дашеньку и жадную лентяйку Пашку?
Чем для них обернется встреча с самым главным новогодним волшебником – Дедом Морозом?
Когда: 28 декабря, 10.30
Стоимость билетов: от 260-330 рублей
Возрастной адрес: 5+
Продолжительность: 1 час 10 минут (два действия)
«Про волка и козлят»
Новый спектакль театра кукол расскажет вам историю коварного обмана и чудесного спасения козлят. Фото: kirovkukla.ru
Коварство и злоба способны на все. Но доброта и честность способны на гораздо большее! Об этом и будет новый трогательный и поучительный спектакль в Кировском театре кукол.
Старая история о том, как волк обманул маленьких козлят и похитил их. Добрая сказка о том, что любовь и доброта способны выпутаться из любой, даже самой сложной ситуации на свете!
Когда: 29 декабря, 11.00 и 14.00
Где: Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева, улица Спасская, 22
Возрастной адрес: 3+
Продолжительность: 35 минут