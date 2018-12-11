КСП: администрация купила школу №11, несмотря на недоделанную спортплощадку

Школа №11, что в слободе Зиновы, была действительно долгожданной. Сюда пошли учиться ребята, которые живут в районе «Солнечного берега», ТЦ «Грин Хаус» и Зонального института

«РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ»

Застройщик КЧУС возвел современное здание школы всего за девять месяцев. Учебное заведение распахнуло свои двери для учеников 1 сентября прошлого года. Чиновники тогда хвастали суперсовременной технической «начинкой» классов, удобными креслами в актовом зале, хорошей мебелью, крутым ремонтом, бассейном в 25 метров и многими другими достижениями. Правда, незадолго до официального открытия «шероховатости» были налицо - прилегающая территория и спортивная площадка были не доделаны. Строители объясняли свою нерасторопность плохой погодой. По всей видимости, погода так и не наладилась - работы на спортплощадке и территории школы до сих пор не доведены до конца.

Этим заинтересовалась Контрольно-счетная палата города, которая провела проверку целевого расходования средств. Сегодня на заседании комиссии по социальным вопросам Кировской городской думы председатель КСП Елена Мерзлякова рассказала депутатам о результатах проведенной ревизии. Некоторые ее итоги повергли в настоящий шок.

ПРИНЯЛИ НЕ ГЛЯДЯ?

Для начала заметим, что учебное заведение строилось по федеральной программе. На его строительство потребовалось 593,5 миллионов рублей: 307 - выделили федералы, 216 - область, 216 - город. Также на муниципальные деньги - 83 миллиона приобреталась «начинка». Еще один нюанс - мэрия выкупала школу у застройщика для того, чтобы избежать ненужной волокиты с конкурсными и аукционными процедурами, которые необходимо соблюдать при строительстве зданий образовательных и дошкольных учреждений. Результаты проверки аудиторов показали, что хитрый ход обошелся боком.

Дотошные специалисты КСП заметили, что здание школы было принято на баланс города от КЧУС до проведения всех необходимых сезонных работ по благоустройству прилегающей территории и стадиона.

- В сезонные работы входили: обустройство стадиона, озеленение территории школы с посадкой саженцев, посевом травы, обустройство дорожки для маломобильных групп населения, устройство травмобезопасного покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, - зачитала доклад Елена Мерзлякова.

Проверка эффективности расходования бюджетных денег показала, что застройщик так и не посадил деревья, которые были предусмотрены проектом: 11 лиственниц и 10 елей и более 600 кустарников, не облагородил клумбы и не посадил многолетники.

- Вроде бы мелочи жизни - деревья, кустарники и прочее, но сумма вышла немалая

Стоимость невыполненных работ по озеленению территории составила 354, 4 тыс руб, - подытожила Елена Георгиевна.

Что касается спортивных объектов, то с ними также «не слава богу». Не обустроены ямы для приземления, предназначенные для прыжков в длину, не доделаны секторы для толкания ядра. Стоимость невыполненных работ составила 52, 5 тыс руб.

С футбольными воротами и вовсе произошел конфуз - их поставили, но не закрепили - мешает труба для водоотведения. При чем сама конструкция ворот производилась, по всей видимости, в подполье - на нее нет никаких должных сертификатов и документов, поэтому ребятня не может погонять мяч – запросто можно получить травмы.

НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ

Депутаты задались вопросом, зачем платили деньги, если работы по школе были не завершены.

- У меня предложение: часть материалов проверки КСП направить в следственные органы в отношении сотрудников Департамента муниципальной собственности, которые допустили принятие решений по приемке школы на баланс муниципалитета, - заявил заместитель председателя Городской думы Александр Востриков. - Нужно один раз и навсегда разобраться с этой ситуацией. Сотрудники, которые принимали участие в этом безобразии, работают до сих пор! У них нужно четко спросить, почему они так поступили. Это общеобразовательная школа, туда ходят более тысячи детей!

Начальник Департамента муниципальной собственности Елена Ляпунова заметила, что сейчас в ведомстве проводится служебная проверка, что касается КЧУСа, то с застройщиком будут разбираться в судебном порядке, ему уже направлена соответствующая претензия.