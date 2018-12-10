2018-12-10T16:24:37+03:00
Общество

Вторая декада декабря обещает быть бесснежной

«Любительская метеорология в Кирове» дает прогноз с 10 до 20 декабря
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Вторая декада декабря обещает быть безветренной и бесснежной. Фото: Алексей КОКОРИНВторая декада декабря обещает быть безветренной и бесснежной. Фото: Алексей КОКОРИН
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Мало снега и тепло – примерно такой прогноз погоды дают метеорологи-любители. Сильных ветров, к счастью, тоже не ожидается.

- 12 декабря над Скандинавией и Кольским полуостровом сформируется новый Скандинавский антициклон, который с 13 декабря усилится, и будет определять погоду на севере Европейской части России и в Кировской области, - пишет группа «Любительская метеорология в Кирове» со ссылкой на meteoweb.ru - В течение всей недели ожидается слабый ветер, в отдельные дни полный штиль.

Синоптики обещают, что температура воздуха в среднем за декаду будет выше климатической нормы на юге региона на 2°С, на севере - на 4°С. Количество осадков на юге и севере Кировской области составит 50-70% то нормы (в некоторых районах осадков может не быть вовсе), на западе - до 100% от нормы.

КРАТКИЙ ПРОГНОЗ ДО 16 ДЕКАБРЯ

Понедельник, 10 декабря:

День......-1...-6°C, кратковременный снег

Вторник, 11 декабря:

Ночь.......0....-4°C, кратковременный снег

День......+1...-4°C, кратковременный снег, мокрый снег

Среда, 12 декабря:

Ночь......-2...-6°C, кратковременный снег

День......-1...-6°C, кратковременный снег

Во второй половине недели начало влияния Скандинавского антициклона. В целом температурный фон будет зависеть от облачности – при наличии облачности температура будет в пределах -5…-10°С, а при прояснениях вероятно понижение ее до -15°С. При этом осадков во второй половине недели практически не будет. В пятницу и субботу ожидается малооблачная погода.

Четверг, 13 декабря:

Ночь......-3...-7°C, при прояснениях до -10°C, кратковременный снег

День......-1...-6°C, преимущественно без осадков

Пятница, 14 декабря:

Ночь......-5...-10°C, при прояснениях до -15°C, преимущественно без осадков

День......-5...-10°C, преимущественно без осадков

Суббота, 15 декабря:

Ночь......-4...-9°C, при прояснениях до -14°C, преимущественно без осадков

День......-3...-8°C, преимущественно без осадков

Воскресенье, 16 декабря:

Ночь......-3...-8°C, при прояснениях до -13°C, преимущественно без осадков

День......-3...-8°C, преимущественно без осадков.

Обильные снегопады могут пройти только после 22 декабря.

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