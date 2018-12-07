2018-12-07T20:00:15+03:00
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Новогодние выставки 2018-2019 в Кирове: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2018-2019 в Кирове. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть
Александр ЧАРУШИН
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Жители города смогут побывать в мастерской Деда Мороза-палеонтолога. Фото: vk.com/vpmusЖители города смогут побывать в мастерской Деда Мороза-палеонтолога. Фото: vk.com/vpmus
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Зима вступает в свои права, и Новый год уже на подходе. Ледовые катки и горки ждут любителей спорта и активностей, а что делать тем, кто предпочитает более спокойный отдых? «Комсомолка» узнала, какие сюрпризы готовят для кировчан музеи нашего города.

ВЯТСКИЙ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Юных палеонтологов и их родителей ждут в Вятском палеонтологическом музее. С 11 декабря там будет работать мастерская Деда Мороза-палеонтолога! Гостям музея предлагают поучаствовать сразу в трех мастер-классах: угадать животное по окаменелостям, стать сотрудником научной лаборатории и порисовать цветным песком.

Адрес: ул. Спасская, 22, телефон: 32-00-14.

Цены на билеты: для взрослых - 130 рублей, для детей - 80 рублей. Единый билет на мастер-классы стоит 150 рублей.

Время работы: вторник, среда, пятница, суббота - с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00, воскресенье - с 10.00 до 17.00.

ДЕТСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В космоцентре предлагают встретить праздники в ожидании чудес и волшебства. Квест «Новый год с Космобобром» - отличная возможность для юных кировчан отправиться на Красную планету, пройтись в марсианском хороводе и пройти множество веселых испытаний.

Адрес: ул. Преображенская, 16, телефон: 48-50-17.

Цены на билеты: 150 рублей, с посещением кафе - 250 рублей. Группы до 30 человек принимают по предварительной записи.

Время работы: среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00; четверг: с 12.00 до 20.00.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХЛЫНОВА

Любителей старины ждут в музее истории Хлынова. Окунуться в атмосферу старой Вятки и узнать о традициях ее жителей можно на святочных посиделках в русской избе. За чашкой ароматного Иван-чая гости музея будут гадать, играть и загадывать желания.

Адрес: ул. Герцена, 15В, телефон: 71-19-61.

Цены на билеты: 120 рублей.

Время работы: 15 декабря - 14.00, 30 декабря - 12.00.

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