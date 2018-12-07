Ледовые катки 2018-2019 в Кирове: дата открытия, расписание, цены на билеты

Новогодние каникулы все ближе, а это означает, что в скором времени в Кирове начнут свою работу ледовые катки. Чтобы вы смогли вдоволь накататься на коньках и зарядиться новогодним настроением, «Комсомолка» узнала, какие катки готовятся к открытию, а какие уже готовы встречать своих посетителей.

КАТОК В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «СОЮЗ»

В крытом катке спортивного комплекса «Союз» кировчанам рады в любое время года. На ледовой арене поддерживается постоянная температура, играет приятная музыка, также на катке работает прокат коньков.

Адрес: ул. Карла Маркса, 11, телефон: 36-26-55.

Цены на билеты: для взрослых - 150 рублей, для детей - 50 рублей.

Время работы: каждую субботу и воскресенье, в 17.30 и 19.00.

Прокат коньков: 70 рублей, залог - 2000 рублей.

КАТОК В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ДЫМКА»

В любую погоду жителей города готовы принять и на катке «Дымка». В будни на этой арене тренируются спортсмены, а по воскресеньям там могут покататься все желающие. Если своих коньков нет - можно взять в прокат.

Адрес: ул. Воровского, 175, телефон: 760-656.

Цены на билеты: 200 рублей - взрослые, 100 рублей - дети. Прокат коньков - 100 рублей, залог - 2000 рублей.

Время работы: каждое воскресенье, в 17.15 и 19.00.

Прокат коньков: 100 рублей, залог - 2000 рублей.

КАТОК НА СТАДИОНЕ «РОДИНА»

Отлично провести время кировчане смогут и на стадионе «Родина». Ежегодно на радость горожанам там заливают каток, и всех желающих приглашают на массовые катания.

Адрес: Октябрьский проспект, 67, телефон: 36-48-64.

Цены на билеты: 200 рублей - взрослые, 100 рублей - дети до 10 лет (при наличии справки из учебного заведения).

Время работы: каждую субботу и воскресенье, с 19.00 до 21.00.

Прокат коньков: 100 рублей, залог - 1000 рублей.

КАТОК «ДИНАМО» НА МОСКОВСКОЙ

Не пропустит этот сезон и каток «Динамо» на улице Московской. Там также спешат поскорее залить лед и принять первых посетителей. Первые массовые катания пройдут там 14 декабря. Кстати, каток порадует кировчан своими масштабами. Его площадь составит 11 тысяч квадратных метров.

Адрес: ул. Московская, 1в, телефон: 64-58-80.

Цены на билеты: 120 рублей в пятницу, 150 - в выходные и в праздничные дни.

Время работы: пятница, с 18.00 до 21.00, суббота и воскресенье, с 16.00 до 20.00.

Прокат коньков: до 34 размера - 100 рублей, с 34 размера - 180 рублей. Залог - 1500 рублей.

КАТОК «ЛОКОМОТИВ»

С 15 декабря начнет свою работу каток на улице Комсомольской. Так что если по расположению вам удобнее приезжать в этот район - добро пожаловать на «Локомотив».

Адрес: Комсомольская, 5, телефон: 8(8332)60-38-40.

Цены на билеты: 120 рублей, услуги гардероба - 50 рублей.

Время работы: со среды по пятницу, с 16.00 до 20.00; в субботу и воскресенье, с 12.00 до 20.00.

Прокат коньков: 150 рублей, залог - документ, удостоверяющий личность, и 500 рублей (при отсутствии документа - 1500 рублей).

КАТОК «ИСКОЖ»

Обещают этой зимой залить и каток «Искож». Пока точную дату открытия «Комсомолке» назвать не смогли, но заверили, что массовые катания точно будут.

Адрес: Искожевский пер, 8а, телефон: 36-00-52.

Цены на билеты: по будням - 120 рублей, в выходные и праздничные дни - 150 рублей.

Время работы: пока не сообщается.

Прокат коньков: 60 рублей в час, залог - 1000 рублей.

Также в декабре для жителей города откроются и бесплатные катки. Один из них будет работать на Театральной площади, другой - на улице Спасской. Также еще один каток должен открыться рядом с легкоатлетическим манежем в Вересниках.