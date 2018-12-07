В 2018 году в Кирове произошло 114 ДТП с участием детей

Кировчан потрясла история, произошедшая 24 ноября в областном центре. Авария на улице Московской унесла жизнь десятилетней девочки. Ребенка сбил на пешеходном переходе пьяный водитель. Сбил и протащил на капоте машины несколько кварталов, уходя от погони. Кировчане, которые пришли через день на акцию памяти, требовали для мужчины самого строгого наказания. В этот же день произошло еще одно страшное ДТП: на дороге по пути в Радужный столкнулись городской автобус и «Лада Калина». Десять пассажиров ПАЗа получили травмы.

ТРАГЕДИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ

Почти каждый день в сводке ГИБДД появляются аварии с печальным финалом. На страницах протоколов они превращаются в сухие факты - такова уж работа сотрудников полиции. А в ежегодной статистике принимают вид совсем уж обезличенных цифр. Это не отменяет тяжести несчастья, но помогает определить направления для работы ведомств. Так, за 11 месяцев этого года в Кирове произошло 801 ДТП. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Аварии с участием детей до 16 лет - это 14% от общего количества в этом году. В них были травмированы 120 юных участников дорожного движения и, как указывалось выше, одна девочка погибла.

ПРОВЕДУТ РАБОТУ С ВОДИТЕЛЯМИ...

Чиновники Кирова, безусловно, знают обо всех ужасающих цифрах и даже о конкретных случаях. Поэтому 6 декабря глава администрации города Илья Шульгин и начальник ОГИБДД по Кирову Александр Власов решили провести беседу для того, чтобы определиться, по какому пути идти, чтобы не только избежать ухудшения ситуации, но и сделать областной центр безопаснее для всех участников дорожного движения. - В Кирове почти за год по вине водителей общественного транспорта случилось 39 аварий, - поделился статистикой Александр Николаевич. - В них получил травмы 51 житель. Мы предлагаем организациям, занимающимся пассажироперевозками, пересмотреть свои контракты с водителями и начислять зарплаты, исходя из отработанного времени. Так будет исключен фактор конкуренции на дорогах. Водители перестанут устраивать «гонки». Кроме того, к 1 июля следующего года в каждом автобусе города будут установлены тахографы, которые будут фиксировать состояние работников транспортных предприятий. Устройства помогут избежать ситуаций, когда водитель в состоянии, не пригодном для управления транспортом, садится за баранку. Речь здесь не об алкогольном опьянении, а о соблюдении режима труда и отдыха: чрезмерно уставший шофер может создать опасную ситуацию на дороге. В ГИБДД предложили еще одну меру: устанавливать видеорегистраторы, направленные не только на дорогу, но и в салон. Таким способом хотят обезопасить как кондуктора с водителем, так и пассажиров. Камеры будут фиксировать любые нарушения.

...И С ПЕШЕХОДАМИ

Сити-менеджер отметил, что в статистике треть ДТП с участием несовершеннолетних произошли по вине юных пешеходов. Самые частые нарушения ПДД - переход в неположенном месте. Случается, что дети, даже видя пешеходный переход, идут не по нему. То же самое и со светофорами: часто аварийные ситуации складываются из-за того, что ребенок не замечает красного сигнала. - В этом случае необходимо перенимать зарубежный опыт, - отметил Илья Вячеславович. - Нужно повышать сознательность и культуру водителей и пешеходов. Проводить работу с детьми и родителями. Одним из инструментов может стать социальная реклама. Силовики предложили не только показывать видеоролики или развешивать баннеры и плакаты на тему правил дорожного движения у дорог и в разных учреждениях, но и проводить профилактические беседы в школах и садиках. Ежедневные пятиминутки перед окончанием учебного дня помогут детям освоить правила, а работа активистов-родителей по контролю особенно сложных участков у школы сведет к минимуму ДТП с участием школьников. Глава администрации в очередной раз отметил зарубежную традицию. Он упомянул, что ученики младших классов Японии ходят по улицам в салатовых жилетах.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В завершение дискуссии спикеры отметили, что работу будут вести не только с населением. Будут улучшать облик города, чтобы он стал комфортнее для населения. Так, к августу следующего года планируют заменить устаревшие лампы в осветительных фонарях на современные диодные. В Госавтоинспекции хотят модернизировать светофоры, улучшить качество дорожной разметки и проводить регулярный ямочный ремонт на тех дорогах, где это особенно нужно.