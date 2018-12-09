Начальник колонии особого режима Александр Бибик раскрыл секрет своего успеха

Исправительная колония № 6 в Омутнинском районе окружена глухими лесами. Здесь отбывают наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы, неоднократно преступившие черту закона, одним словом -рецидивисты.

Но ИК-6 славится не своими тюремными старожилами, а тем, что 98% осужденных работают, получают зарплаты, соответственно выплачивают иски потерпевшим, перечисляют алименты. Осужденные шьют чехлы для детских санок, спецодежду, тюбинги, занимаются лесозаготовкой и деревообработкой, производством сувенирной продукции.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПРОЛЕТЕЛИ...

Он зашел в комнату. Руки за спиной. Ноги на ширине плеч. Отчеканил фамилию имя, возраст, отряд, статьи, срок. За пятнадцать лет не только в лицо, но по силуэту можно запомнить человека и знать, кто и за что отбывает свое наказание. Но так положено.

Начальник колонии сидит, смотрит на осужденного. Как на старого знакомого - все про него знает.

- Сел за разбой, - рассказывает нам Александр Михайлович. - Нападал на фуры в форме полицейского и грабил. Пятнадцать лет дали. Через пятнадцать дней освобождают.

- Да, 15 лет просто пролетели, - усмехается осужденный, - пятнадцать дней еще быстрее пройдут.

- Сейчас, глядишь, исправился. Домой хочет вернуться, там его жена ждет. Волнуешься за нее?

- А как не волноваться? Пятнадцать лет ведь ждет. Сейчас попробуй такую найти? Современные женщины не такие…

- Возвращаться к нам собираешься?

- Да вы что, гражданин начальник?! От сумы и от тюрьмы… Нет, ни за что не вернусь. Перееду, устроюсь на работу. Тогда просто время такое было: лихие бандитские 90-е, надо было как-то выживать. А сейчас все поменялось, да и правоохранительные органы не дадут расслабиться. Хорошо теперь работают.

Это короткий разговор между начальником исправительной колонии № 6 Александром Бибиком и осужденным. Александр Михайлович рассказал: когда он пришел на должность начальника колонии, то с данным осужденным были проблемы. Он был злостным нарушителем режима содержания, отказывался выходить на работу, так как на свободе никогда и нигде не трудился. Но благодаря грамотной работе администрации учреждения ситуация изменилась. На сегодняшний день, осужденный является передовиком производства, лучший работник швейного цеха, стал настоящим примером для остальных. И таких историй в запасе у Александра Михайловича не один десяток. Его главная цель чтобы осужденный поверил в себя и свои силы, что он может и должен вернуться к нормальной жизни на свободе. Хоть порой для этого предстоит пройти очень непростой путь.

В ЧЕЛОВЕКЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 100% ПЛОХОГО

Рецидивисты - это особый, сложный контингент людей. Многие живут по принципу: вышел-пришел. За плечами несколько «ходок», несколько исправительных учреждений и ни малейшего желания приживаться в обществе. Именно такие люди отбывают наказание в ИК-6. Сложные. Трудные. Но к каждому надо искать особый подход.

- Не может быть в каждом человеке 100% плохого, - рассказывает Александр Бибик. - В нем все равно что-то да есть хорошее, какая-то жилка. Ее надо разглядеть, зацепить и исправить человека. Как это все устроено: когда к нам прибывает осужденный, он сначала попадает на карантин. Уже там все службы, начиная с оперативных работников, работников режима и надзора и психологической лаборатории, беседуют с осужденным, выясняют, за какие преступления осужден, составляют психологический портрет, определяют есть ли хронические какие-заболевания, имеются ли трудовые навыки с целью дальнейшего трудоустройства. И сразу объясняют, что в учреждении есть правила внутреннего распорядка, согласно которым осужденный должен устроить свой режим дня.

Удивительно, но Александр Михайлович абсолютно в каждом рецидивисте видит положительные стороны. Делает максимально все, чтобы человек и сам осознал и поверил, что в нем еще осталось что-то хорошее. Как говорится: «Труд сделал из обезьяны человека», вот и тут большую роль играет занятость трудом!

ЖИЗНЬ ПО РАСПИСАНИЮ

Порядок и дисциплина в колонии, как в армии. Подъем, зарядка и стройное шествие на завтрак, затем построение. Предназначено оно в первую очередь для проверки наличия осужденных. За неряшливый внешний вид, нарушение формы одежды, например, могут объявить выговор. Имея действующее взыскание, мало шансов освободиться условно-досрочно. Поэтому проступков тут стараются не совершать.

На территории колонии чисто, убран снег. К каждому отряду здесь прикреплена территория, которую ежедневно он обязан приводить в порядок.

Проходим к столовой. Внутри на столах расставлены тарелки с борщом и большими фрикадельками. Выйдя к нам, главный повар без запинки перечисляет меню и положенное количество калорий на порцию. Говорит, выучился своей нынешней специальности здесь же, в колонии, за последние шесть лет. Осталось отсидеть еще два с половиной.

То, что вырастает на грядках, идет в пищу осужденным и на заготовки на зиму. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области

ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ

В колонии три основных производства: швейное, лесоперерабатывающее и подсобное хозяйство.

Переработкой леса занимается около 120 человек. Используются обычные станки и краны, позволяющие сделать производство практически безотходным: на продажу в разные регионы России расходятся и строительные, и тарные (для ящиков) доски, а опил и щепа буквально идут в топку. «Колониальная» котельная отказалась от закупаемого топлива и теперь круглогодично отапливает всю территорию колонии опилом.

ИК-6 давно уже отказалась от привозного топлива: вся территория отапливается отходами от лесного производства. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области

Во время «лесного затишья» большая часть лесорубов отправляются в швейных цех, чтобы мастерить наравне с остальными чехлы для санок- колясок и тюбингов.

Входим в швейный цех. Заключенные тут же встают и вытягиваются по стойке смирно: «Здрасьте, гражданин начальник!» Приступают снова к работе после команды старшего по отряду. Выбритые убийцы, насильники и наркоторговцы аккуратно и деловито прошивают татуированными руками элементы розовых саночных чехлов на швейных машинках.

На швейном производстве осужденные выкраивают и шьют чехлы для тюбингов, детских санок, колясок. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области

- Мы уже лет шесть выполняем заказы удмуртской фирмы по пошиву тюбингов, зимних чехлов для детских санок, - рассказывает Александр Михайлович. - Нареканий на качество со стороны заказчика нет.

У нас почти все осуждены на длительные сроки, поэтому швейному делу научиться успевают все.

На подсобном хозяйстве в колонии - любители сельскохозяйственного труда: разводят свиней, засаживают грядки разными культурами, собирают урожай, делают заготовки.

- Здесь у нас своя теплица, а здесь - свиноферма (осужденные сами обеспечивают себя мясом), а здесь - душевые, чтобы можно было помыться после работы, - показывает Александр Михайлович. - Есть библиотека, молельная комната. У нас как государство в государстве, можем жить автономно. На реализации произведенной продукции колония зарабатывает по 9 - 10 миллионов рублей в месяц.

Ткани, выкройки, образцы им предоставляет фирма-заказчик, а они уже сами придумывают как проще, быстрее и эффективнее все выполнить. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области

Медицинская часть тоже гордость начальника колонии. Тут как в обычной поликлинике принимают врачи различной специализации, современная аппаратура.

- Поток пациентов постоянный, по 50 - 80 человек в день, - говорит начальник медчасти Иррина Бакланова. - Почти все осужденные имеют какие-либо заболевания, в том числе хронические. Некоторые выявляем уже здесь. Примерно треть пациентов - алкоголики и наркоманы, у которых многолетняя вынужденная ремиссия, у большинства есть какие-либо психические отклонения.

- И ведь попробуй задержать пациента в очереди дольше положенного, так тут же будет повод пожаловаться на плохие условия содержания! - добавил позже Александр Бибик. Словом, гуманизация системы исполнения наказаний во всей красе.

ТРУД, ЗАРПЛАТА, МАГАЗИН

За добросовестную работу, выполнение норм осужденные в месяц получают заработную плату в размере 11 тысяч рублей. У большинства часть средств уходит на налоги, выплату компенсаций материального или морального вреда пострадавшим от их рук. Есть осужденные, которые отправляют деньги своим семьям, - это не может не радовать. Это один из самых сильных стимулов работать: или государство тебя полностью содержит, или ты сам себя процентов на 70-80.

Помимо погашения исков и переводов семьям, осужденные исправительной колонии № 6 могут тратить свои деньги и в магазине. Казалось бы, что могут позволить себе осужденные и какой у них есть магазин?

Свою зарплату осужденные тратят на погашение судебных исков и в магазине, который расположен в колонии. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области

Местный магазин - вполне обычный мини-маркет: тут и продукты, и сигареты, предметы гигиены, только спиртного нет. По словам продавца, ассортимент обновляется раз в неделю. В ассортименте: колбаса, печенье, чай разных сортов, кофе, фрукты, консервы, мороженное и многое другое. Тут же продаются и карты для таксофона, чтобы позвонить родным и близким. Вот вам и особый режим!

ЗАЧЕМ В КОЛОНИИ РАБОТАТЬ?

Многие из тех, кто отсидел год, два, пять, пятнадцать, выйдя на свободу даже не знают, куда податься: на свободе их никто не ждет, жить негде, да и на работу не берут - за плечами пять классов школы, еще и судимость.

Поскитавшись полгода-год, они возвращаются снова на зону: здесь и крыша над головой, и хлеб на столе, и государство деньги дает на содержание. Одна жизнь в противовес другой - так и становятся рецидивистами, и снова обретают какой-никакой кров.

А организованное в колониях производство - это не досуг, а возможность стабильно зарабатывать деньги, даже будучи за решеткой.

-Работа - это прежде всего психологическое оружие в борьбе с инфантилизмом осужденных. В период лишения свободы у осужденных снижается, а у некоторых утрачивается трудоспособность к самостоятельности и инициативности. Буквально все в колонии предусматривается и организуется администрацией. Питание, вещевое довольствие, коммунально-бытовые и медицинские услуги осужденному предоставляются в независимости от того от того имеются ли у него денежные средства на лицевом счете. Многие осужденные только в колонии вспоминают, что у них наступило право на пенсию, что необходимо лечить хронические заболевания. Все эти вопросы решает администрация учреждения, - отметил Александр Бибик.

При выходе на свободу осужденные не готовы преодолевать проблемы и трудности, бороться за место под солнцем. Только 37% опрошенных считают, что сами должны решать свои проблемы, 17% осужденных, готовящихся к освобождению, не планируют искать работу, 47% надеются на помощь родственников.

КОНТИНГЕНТ

Кроме самоокупаемости и почти стопроцентного вывода осужденных на работу в ИК-6 есть еще один уникальный показатель - именно здесь находится единственный в России изолированный участок особого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов. Для несведущих, к коим я тоже была причислена до визита в ИК-6, изолированный участок - это отдельное помещение для бывших сотрудников правоохранительных органов и вооруженных сил, согласно правилам, в колонии их изолировали от остальных осужденных. Но никакой разницы между теми и другими нет в условиях содержания или в оплате труда. Звания и регалии из свободной жизни здесь не играют роли. Возможно, чуть более высокая дисциплинированность бывших сотрудников выражается в лучшей выработке плана, переходящего от смены к смене: почти 90%.

В целом в исправительной колонии № 6 отбывают наказания люди с третьей, четвертой, седьмой судимостью. Средний возраст осужденных около 40 лет. Самому молодому - 25. Самому пожилому - более 80. Сроки у всех разные. У одного из осужденного срок освобождения аж в 2043 году.

Попадают сюда не только отпетые мошенники, но и интеллигентные, культурные люди: сидит здесь и поэт, обладатель премии «Золотое перо Руси», участники военных действий, режиссеры, журналисты.

ЖАЛОБЫ

- За последние годы количество жалоб, я подчеркиваю, значительно уменьшилось. Да, осужденные продолжают писать жалобы по уголовным делам. Мы ни в коем случае не можем им в этом препятствовать. Но больше всего жалоб из разряда «я сижу здесь незаконно». Раньше было по пять-шесть тысяч жалоб в год. Сейчас около пятисот в год. Раньше жалобы из-за того были, что осужденные практически не работали: сидели, делать нечего, вот и начинали жалобы писать. А теперь у них и работа и общественная жизнь, у многих именно здесь появилось хобби. У нас есть кабельное телевидение, театр ростовых кукол, своя музыкальная группа. Почти все осужденные читают, увлекаются поэзией и изобразительным искусством, спортом.

ЧТО БУДЕТ?

Александр Бибик на посту начальника исправительной колонии особого режима уже шесть лет. А на страже закона и правопорядка с 1987 года.

По его словам, все изменения, которые произошли в колонии, - заслуга исключительно команды. Но во главе даже самой успешной команды должен стоять знающий толк руководитель.

Александр Михайлович внес значительный вклад в развитие и расширение производственных мощностей колонии, увеличился вывод осужденных на оплачиваемые работы. Большое внимание уделяется воспитательной работе с молодыми сотрудниками колонии, отремонтирован актовый зал, где проводятся различные мероприятия как с личным составом, так и с ветеранами уголовно-исполнительной системы.

- Знаете, он по 13-14 часов работает, - отмечает его заместитель Игорь Половой.

- Ну, да, домой не пойду, пока все не обойду, - вторит ему начальник колонии. - Могу в десять-одиннадцать часов уехать домой. Но замы у меня отличные, помогают.

-Осужденные отбывают срок наказания и выходят на свободу, а сотрудники год за годом ежедневно идут на службу, чтобы проводить ежечасную работу с вновь прибывающими осужденными. Они обустраивают их быт, обучают порой элементарным знаниям и профессиям, общепринятым нормам поведения в обществе, и всегда надеются, что их работа будет не напрасной, - отметил Александр Михайлович.

Все, с кем не разговаривала во время визита в колонию отзывались о Александре Михайловиче как о человеке с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями. Жизненный опыт, признанные способности организатора, высокие деловые качества снискали непререкаемый авторитет не только у сотрудников, но и у спецконтингента

Александр Бибик рассказывал о своей колонии спокойно, размеренно, так, как будто бы ничего грандиозного и сложного в управлении ею нет. Но за эти шесть лет была проведена колоссальная работа. А впереди еще грандиозные планы.

СДЕЛАНО

1. Залит фундамент для церкви, осужденные сконструировали макет, ожидают ответ от Вятской епархии.

2. Возведены стены ПТУ, где планируется обучать порядка 100 человек.

3. Построен столярный цех, раздевалка, душевая, сушилка для работников свинофермы, слесарный цех.

ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В 2019-2020 ГОДАХ:

1. Планируют построить еще три теплицы;

2. Достроить ПТУ;

3. Ремонт подсобных помещений столовой.