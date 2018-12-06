В 2018 году в Кировской области силовики нашли 31 килограмм наркотиков

6 декабря - День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Если до 2015 года преступлениями, связанными с наркотиками, занималась отдельная структура - Наркоконтроль, то сейчас в большей степени ловят преступников сотрудники полиции. Однако беда это общая и все силовые структуры занимаются этой проблемой.

РЕЙТИНГ КРИМИНАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Только в 2017 году в регионе было совершено 1394 преступления, связанных с незаконным оборотом наркосодержащих веществ.

В областном центре происходит львиная доля всех преступленийФото: Алексей Гмызин

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1228 преступлений совершено в сфере незаконного оборота наркотиков*

839 преступлений связано с незаконным сбытом

524 дела довели до суда

231 дело связано с незаконным сбытом

198 раскрытых преступлений совершено в составе группы лиц

94 - совершено в составе ОПГ

63 человека привлекли к уголовной ответственности за продажу наркотиков

13 несовершеннолетних состоит на учете с диагнозом «наркомания»

*Данные на 1 ноября 2018 года

ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КИРОВЧАН

Благодаря работе с подростками, количество преступлений с их участием снижаетсяФото: Алексей Гмызин

ПОПАЛИСЬ ВПЕРВЫЕ

Количество людей, поставленных впервые на учет в больницу, сократилось на 46,5% за три года:

Профилактическая работа со всеми группами населения дает свои плодыФото: Алексей Гмызин

По данным криминальной статистики, в этом году общее число потребителей наркотиков составляет 1158 человек. В прокуратуре Кировской области сообщают, что на этих людей заводили административные дела. В качестве наказания их отправляли на диагностику и лечение от зависимости. К сожалению, примерно у четверти потребителей случаются рецидивы.

КОМПЕТЕНТНО

Начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел прокуратуры Кировской области Алексей Шевнин рассказал о том, что преступники сейчас работают исключительно через интернет и социальные сети. Распространители избегают личных встреч с «клиентами».

- Организованные группы живут за счет своего незаконного бизнеса, тем они и отличаются от тех, кто захотел единоразово нелегально обогатиться, - подчеркнул Алексей Михайлович. - Они имеют даже свою структуру. Условно этих людей можно разделить на: «работников с персоналом», «операторов», «фасовщиков» и «руководителей». Первые занимаются подбором новых «сотрудников» и их обучением. Вторые принимают и обрабатывают заказы. Чем занимаются третьи и четвертые, понятно и без пояснений.

Кстати, у преступников прослеживается возрастное деление по сферам «работы». Так, «работники с персоналом» и «операторы» - самые молодые, обычно в возрасте до 25 лет, «фасовщики» - люди лет 30, а организаторы ОПГ часто старше 40-45, не редкость, когда они пришли в преступный бизнес из силовых структур.

ПОДРОБНОСТИ

В Кировской области нет подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. Все запрещенные вещества к нам везут из других регионов.

Только за этот год полиция изъяла 31,3 килограмма наркотических средств, из них 24,4 - синтетические. Это связано с тем, что преступники живут по законам рынка: синтетика проще в производстве и на нее большой спрос.

КАК ПРЕДОВРАТИТЬ НАРКОТРАГЕДИЮ

1. Думать головой! Наркотическое прошлое - это клеймо на всю жизнь. Тысячу раз необходимо подумать: «А надо ли мне ЭТО?»

2. Если человек все-таки попал в трудную жизненную ситуацию, ни в коем случае нельзя отказываться от помощи, которую предоставляет государство. Существует немало программ, которые обеспечивают лечение, помогают с дальнейшим трудоустройством, предоставляют психологическую помощь.

3. Стараться максимально искать замену: вместо приема наркотиков в сомнительных компаниях провести время с семьей или друзьями, погрузиться в хобби.