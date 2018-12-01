За год в регионе на лечение осужденных с ВИЧ ушло 23,5 миллиона рублей

В Кировских колониях содержатся тысячи преступников со всей страны. У шестисот из них диагноз - ВИЧ-инфекция. Многие осужденные еще на свободе знают, что они больны. Но некоторые кировчане о своем диагнозе узнают не при самых благоприятных условиях: после вынесения приговора, и перед тем, как прибыть в колонию осужденный проходит предварительное медицинское обследование. После сдачи крови приходит результат: ВИЧ-инфекция.

Для таких осужденных в местах отбывания наказания не должно быть никаких привилегий или послаблений, для них особые условия касаются лишь питания и профилактической работы.

- Осужденные с положительным ВИЧ- результатом соблюдают диету, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УФСИН России по Кировской области. - Им дополнительно выдают соки, масло, творог. Однако основные условия отбывания наказания для таких людей ничем не отличаются. Ежедневно в местах отбывания наказаний проводятся профилактические работы. Они касаются не только больных, но и здоровых осужденных. В колониях проходят занятия, направленные как на профилактику ВИЧ-инфекции, так и на выработку толерантного отношения к страдающим этой болезнью.

Некоторые препараты для осужденных порой не доступны и некоторым кировчанам за пределами колоний и СИЗО. Фото: УФСИН России по Кировской области

23,5 МИЛЛИОНА НА 321 человека

Большая часть средств из государственного бюджета, выделяемых на колонии, уходит как раз-таки на лечение ВИЧ-инфицированных осужденных. Однако специализированные препараты получают не все. Только те, кто может попросту умереть из-за этой болезни. Лекарства им необходимы для поддержания жизнедеятельности. Таких осужденных в регионе 321 человек. И за 2018 год на их лечение было выделено чуть более 23 миллионов 532 тысяч рублей. Данные препараты порой не доступны и некоторым кировчанам за пределами колоний и СИЗО.

АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД»

Ко всемирному дню борьбы со СПИДом, которые отмечается 1 декабря, осужденные всех кировских исправительных учреждений приняли участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

В этих местах были организованы профилактические лекции в отрядах осужденных, оформлены тематические выставки на темы «Что такое ВИЧ/СПИД», «Опасный контакт», «Выбор за тобой», а по кабельному телевидению (на территории исправительных учреждений) до сих пор показывают документальные фильмы и социальные ролики на эту острую тему.

В ряде колоний прошел конкурс между отрядами осужденных плакатов к этому дню. Фото: УФСИН России по Кировской области

Так, в рамках акции в исправительной колонии №3 прошел психологический тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции и толерантному отношению к людям с заболеванием. В филиале школы исправительной колонии №9 во время занятия кружка «Культура здоровья» прошли тематические викторины и занятия по профилактике этого заболевания, отказу от вредных привычек и приобщению к здоровому образу жизни.

В лечебно-исправительном учреждении №12 прошла акция «Красная лента» (это символ солидарности с вич-инфицированными людьми). В рамках ее осужденные символически украсили деревья.

Осужденные в ЛИУ-12 повесили на деревья красные ленты - символ борьбы и профилактики с ВИЧ-инфекциями. Фото: УФСИН России по Кировской области

А медицинские работники колонии №6 распространяли среди осужденных памятки по профилактике и диагностике этой болезни.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» входит в число мероприятий, реализуемых в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, - отметил начальник медико-санитарной части-43 Алексей Фетищев. Участвуя в подобных акциях осужденные узнают, как в стране и мире борются с этой опасной болезнью, что нужно делать, чтобы ее избежать, и какую помощь оказывают тем, кто уже инфицирован.