2018-11-30T13:14:27+03:00
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Синоптики: декабрь в Кирове будет морозным и снежным

Середина месяца станет особенно холодной, а к Новому году в регионе потеплеет
Александр ЧАРУШИН
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Вскоре зима окончательно вступит в свои праваВскоре зима окончательно вступит в свои праваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кировские синоптики озвучили свой прогноз погоды на первый месяц зимы. «Комсомолка» рассказывает, когда кировчанам ждать настоящих морозов, снегопадов и метелей.

ЗАМОРОЗКИ И ОТТЕПЕЛЬ

Как сообщает Кировский центр гидрометеорологии, в декабре на погоду в Кирове и районах области будут влиять холодные арктические воздушные массы, которые придут в регион с севера и северо-востока. Именно они и вызовут значительное снижение температур.

По сравнению с ноябрем температуры упадут в среднем на 6-7 градусов. В начале месяца кировчан ожидает незначительное похолодание до -5… -10 градусов, однако уже с 5 декабря заморозки могут усилиться. Уже к 15 декабря зима должна окончательно вступить в свои права.

Однако в декабре в Кирове ожидаются значительные перепады температур. Так, несколько ночей будут особенно холодными, до -35 градусов. При этом кировчан ждет и несколько теплых дней, когда воздух прогреется до +4… +8 градусов.

По прогнозам синоптиков, средняя суточная температура воздуха в декабре составит 10 градусов мороза.

На дорогах региона ожидаются накаты и гололедица. Фото: pixabay.com

На дорогах региона ожидаются накаты и гололедица. Фото: pixabay.com

ТУМАНЫ И МЕТЕЛИ

Декабрь традиционно будет пасмурным: как минимум 19 дней этого месяца встретят кировчан облачной погодой. Не менее 16 дней принесут в Киров осадки, преимущественно в виде снега.

В среднем в декабре ежегодно отмечается 4-12 дней с метелями и 2-7 дней с туманами. И декабрь 2018 года вряд ли станет исключением.

Также синоптики отмечают, что в утреннее время в Кирове и районах области зачастую ожидается изморозь. Традиционным для декабря явлением станет и гололедица.

Середина декабря в Кирове станет особенно снежной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Середина декабря в Кирове станет особенно снежнойФото: Михаил ФРОЛОВ

К НОВОМУ ГОДУ ПОТЕПЛЕЕТ

По данным портала Gismeteo, середина декабря в Кирове выдастся особенно морозной и снежной. Так, в период с 14 по 21 декабря практически каждый день будет встречать кировчан температурами от -19 до -26 градусов.

Однако к концу месяца в Кирове может потеплеть до -1… -5 градусов днем и -10 градусов в ночное время. Вполне возможно, что Новый год встретит кировчан достаточно теплой и безветренной погодой.

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