Псу Тимофею пришлось ползти по обочине со сломанными лапами в свой родной двор

К сожалению, не все кировчане способны нести ответственность за тех животных, которых они приручили. Некоторые из них заботятся о своих питомцах, только пока они милые и пушистые щенки и котята. Когда животные надоедают, люди от них избавляются.

В руки волонтеров брошенные питомцы попадают уже истощенными, больными и запуганными. Затем неравнодушные люди пытаются найти замученным животным новый дом. Но даже самых милых и красивых, здоровых кошек и собак, люди не всегда готовы приютить. А что говорить о тех, кого жизнь и человек покалечили сильнее?

Ко всемирному Дню домашних животных «Комсомолка» нашла будоражащие истории питомцев, которые, несмотря на помощь добровольцев, никак не могут обрести своих любящих и заботливых хозяев.

«УЛИЧНЫЙ ЛЕВ»

Кота с голым хвостом и телом Мария видела во дворе своего дома уже несколько раз. Сначала женщина думала, что «уличный лев» находится на самовыгуле. Через пару дней Мария зашла в гости к соседке и снова увидела этого кота. Оказалось, что спина и хвост животного налысо побриты, а вот на голове и кончике хвоста торчала пушистая бело-рыжая шерсть. Приятельница пояснила, что кот вроде как не местный, а она приютила его на пару дней.

«Уличный лев» еще месяц слонялся по двору, гонял птиц, умывался на крыльце и иногда жалобно мяукал. А в июне стало совсем холодно. Девушка забрала его к себе грязного, худого, с блохами, и как выяснилось потом, еще и с глистами. Вскоре у него обнаружилась мочекаменная болезнь. Мария отвезла его в клинику: там коту выписали лекарства, полечили - в общем привели кота в божеский вид.

«Боевой клич» о пропавшем коте был дан во все группы поддержек животных - авось, хозяин и найдется. Но откликов от прежних хозяев не было. Прошло время, «уличный лев» стал полноправным хозяином ванной комнаты Марии стал носить гордое имя Яшка. Уже полгода домашний царь зверей ищет себе дом, но никто не хочет брать четырехлетнего кота.

Яшка оказался очень ласковым котом. Фото: Мария МАРЬИНА

Он очень ласковый кот, - рассказала Мария. - Ни капли не вредный, послушный: ходит в лоток, ест сухой корм и обожает картонную когтедралку. Он хоть и ласковый, но ненавязчивый: может потереться о ноги, но сам выпрашивать ласки не будет. А если вы сами к нему подойдете и начнете гладить, то он отдаст всю свою нежность, ласку и любовь. Яшка кастрирован, привит от всех болезней. Других котов не любит, но на рожон не лезет: моя кошка, младше его, лупила его, а он ее не трогал, только гонял по комнатам. Даже мясо, положенное в его миску, у него могут отобрать другие животные. Он такой...сам по себе, что ли. Как будто все еще ждет, что за ним вернутся.

За все это время Яшкой интересовалось всего два раза. Первый раз в самом начале его ожидания нового дома, но женщина отказалась. А второй буквально пару дней назад. Мария надеется, что все-таки лев Яшка обретет любящих хозяев.

«НЕ УСЫПЛЯЙТЕ ВАСЮ!»...Я ПОТОМ ОТ НЕГО ОТКАЖУСЬ

Бездомный кот Вася, каких так много в нашей стране и области, жил и скитался в Оричах. Кто-то его подкармливал, пускал в сараи и хранилища для дров. Так он жил несколько лет: переживал и холода, и голод, и даже боевых дворовых собак и кошек. Пережил и встречу с автомобилем, но неудачно.

Вася долгое время жил на улице, а теперь он постоялец больницы. Фото: Наталья АК

Ночью, на трассе он угодил под колеса автомобиля. Вася так и лежал на обочине, пока утром его не увидела одна девушка. Она привезла кота в клинику, где случайно оказалась волонтер «Дари добро» Наталья. Женщина сразу же обратила внимание на кота: задние лапы не двигаются, чувствительности почти нет. Кота немедленно оформили в стационар. Врачи долго решали стоит ли проводить операцию и ставить на место смещенный позвонок.

Через пару дней специалисты выяснили, что спинной мозг жив, проводимость есть, но слабая. В данном случае операция могла бы дать обратный результат. Врачи стали думать, что же делать: кот бродячий, никому не нужный, без дома и хозяев, с таким недугом долго не протянет.

На просьбы о помощи в социальных сетях, откликнулась девушка из Оричей. Она слезно умоляла не усыплять кота, заверила, что заберет его даже если он останется инвалидом. Врачи пошли на уступки и начали серьезный курс лечения, реабилитации, чтобы задние лапы снова смогли чувствовать и двигаться.

У него смещение позвонков, и он не может ходить. Фото: Наталья АК

Сейчас Вася до сих пор лежит в клинике, результаты терапии есть, но незначительные. А несколько дней назад девушка, готовая взять его к себе, написала, что отказывется от Васи.

- Везите его обратно в Оричи, - хладнокровно добавила она, - пусть живет, как жил, на улице.

Врачи все же продолжают отхаживать Васю, несмотря на то, что долг на счете клиники уже большой. Но как признается Наталья, долг - это не беда, потихоньку выплатят, тем более, что девушка, которая привезла Васю в ветклинику, старается оплачивать все его лечение. Страшнее то, что кот-инвалид никому не нужен.

- У меня был подобный кот, - рассказывает Наталья. - Он долго лечился, потом все таки встал на ноги и научился ходить. Конечно, заметно, что он по-особому переставляет задние лапы, походка не такая мягкая. Но это не критично. А вот Вася...даже не знаю получится у него или нет, но он ведь тоже живое существо, он же тоже достоин своего дома и своего человека.

КОШКА, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ВСЕХ

В декабре 2017 года волонтеры чудом нашли под капотом автомобиля умирающую кошку. Да-да, умирающую. Это не красное словцо для выбивания слез из читателей - это действительно так. Животное получило под капотом сильнейшие ожоги и переломы. Две ее лапы не функционировали вовсе.

Нашедшие сразу же увезли кошку в больницу, оплатили первичный прием и сообщили волонтерам «Дари добро». Ее взяли под курацию и отправили в клинику «Биосфера» на долгосрочное лечение. Кошку прозвали Варежкой, или просто Варей. Спустя три недели ей сделали операцию: ампутировали переднюю лапу, а на задней зачистили раны и ожоги. Только после месяца лечения Варя оклемалась. Ее организм восстановился, и она уверенно встала на лапы. На три лапы.

Сначала Варя замерзала от холода, потом она научилась жить «на трех лапах». Фото: Инна РОМАНОВА

Через какое-то время раны Варежки зажили окончательно, и она снова полюбила людей. При удобном случае кошка подставляла свой животик, чтобы его почесали, погладили. Лечение в клинике обошлось в несколько десятков тысяч рублей, но волонтеры и неравнодушные кировчане собрали денег на полноценную реабилитацию и даже больше. Вот только никто так и не захотел приютить трехлапую кошку с тяжелой судьбой.

Варежка - самая ласковая кошка на свете, - рассказала Инна, под чьей курацией сейчас находится кошка. - Она всю свою жизнь готова сидеть на коленях и бесконечно гладиться. Стерилизована, к лотку приучена, кушает премиальный сухой корм. Если честно, я думала, что она первая уедет домой. Варя выглядела такой милой и несчастной, а еще была такой ласковой, что я была просто уверена: ее вот-вот заберут.

Прошел почти год, а Варежка до сих пор ждет своего человека, готового полюбить ее некоторую неуклюжесть. Но человек так и не приходит.

ПЕС ТИМОФЕЙ И ТРИ ДНЯ ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ

В начале ноября Инна со своим мужем отправились в Мураши забирать кошку от «новых хозяев, обещавших ей рай на земле», но превративших ее жизнь в ад. В это же время в нескольких километрах в сарае тосковал и умирал пес Тимофей. О нем волонтерам «Дари добро» рассказала маленькая девочка, которая жила недалеко.

Забрав кошку, Инна отправилась на поиски той самой улицы и того дома, где добрые люди приютили Тимошу. За ним присматривала бабушка, которая толком и рассказать ничего не могла о собаке из-за слез и дрожащего голоса. Она не верила своим ушам, что за Тимошей едут волонтеры.

Минут через двадцать супруги нашли необходимую улицу. И увидели Тимофея, который лежал на деревянном полу в какой-то постройке. Лежал и даже головы не поднимал, а просто жалобно смотрел исподлобья вверх на пришедших спасителей.

Сейчас пес идет на поправку и уже готов бегать и играть. Фото: Инна РОМАНОВА

Пока муж Инны грузил пса, Татьяна рассказала, что Тимофей верой и правдой служил женщине, которая жила недалеко. Пять лет он был любимцем не только ее, но и соседей. Потом его хозяйка умерла, а пес оказался на воле. Его подкармливали, но никто так и не забрал себе.

Но три дня назад блуждающего пса сбила машина на трассе Мураши - Опарино. К сожалению, никто и не думал останавливаться и помогать собаке. Тимофей, сдирая грудь до крови, полз по обочине с пробитой головой и сломанными лапами, заламывая их еще сильнее в разные стороны. Он полз домой, где он уже никому не был нужен.

Сколько Тимоша так полз, неизвестно. К счастью, в его жизни появилась бабушка Татьяна, которая забрала его к себе, а потом и добровольцы - Инна и ее муж.

Они забрали Тимофея и отвезли в клинику. Пса осмотрели и вынесли вердикт: передние лапы сломаны, как спички, - очень сложная травма, анализы плохие, кровь почти бесцветная. Но шансы на стопроцентное выздоровление есть! Но на это нужно время и деньги. Много и того, и другого.

Всего на лечение Тимоши ушло около тридцати тысяч рублей. После нескольких операций по сборке лап пес стал чувствовать себя гораздо лучше: чуть из бокса не выпрыгивает и периодически встает на задние лапы, встречая своих спасителей.

Сейчас Тимофей лежит в стационаре. Неравнодушные кировчане откликаются: переводят кто десять, кто сто рублей на его лечение. Но пока желающих забрать его к себе нет. Всем его жалко, всем он кажется «лапочкой» и «хорошим мальчиком», но, как только встает вопрос о том, чтобы его приютить хотя бы на несколько недель, все отводят глаза и говорят стандартные фразы: «Я бы взяла к себе, но... у меня аллергия/квартира маленькая/нет возможности выгуливать его/малые дети/муж против/у самой попугай…»

Бабушка Татьяна сказала, что если никто не захочет взять Тимофея к себе, то они готовы его приютить, построить новую большую конуру для него, и он будет жить с ними.

МЫ В ОТВЕТЕ

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - известная фраза Лиса из «Маленького принца», которая стала девизом всех кошатников, собачников и просто любителей животных. Сегодня она настолько популярна, что даже немного приелась и потеряла смысл. Хотя именно сейчас эти слова актуальны и злободневны, как никогда.

Сколько кошек ютятся в подъездах и подвалах, сколько свалок и лесов обегают своры собак за день, а сколько из них переживут зиму, голод, болезни? Немногие. А сколько снова смогут довериться человеку, не потеряв своей преданности?

Так, прежде чем выбросить своего некогда любимца или пройти мимо беспризорного животного, подумайте: а вдруг вы именно Его человек?