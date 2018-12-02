Кировчанин выиграл в лотерее миллион рублей и построил для своей семьи дом

2 декабря в 2018 году - дата хорошая сама по себе, потому что выпадает на воскресенье, а еще в этот выходной отмечается день Фортуны. К празднику редакция «Комсомолки» решила вспомнить имена тех счастливчиков, которым улыбнулась древнеримская богиня удачи.

70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И 200 ВОПРОСОВ ЗНАТОКАМ

Житель Советска Николай Филимонов обыграл знатоков из телепрограммы «Что? Где? Когда?». Он задал вопрос про знаменитую британскую группу «Битлз». Знатоков поставил в тупик вопрос: «Вот вы сочинили новую песню. Как вы решаете, кому ее петь? - спросили однажды Джона Леннона. Что ответил остроумный Джон?» Участники игры посчитали, что если композиция понравится Джону, то он и будет исполнять, а если нет, то Пол МакКартни.

Однако, ответ Николая (а с ним и Джона) оказался иным: «Петь будет тот, кто больше слов запомнит».

Из 17 тысяч заявок компьютер выбрал вопрос Николая. Фото: vk.com/id133385567

За победу кировчанин получил 70 тысяч рублей. Как позднее признался счастливчик, чтобы победить, он на протяжении двух лет отправлял свои вопросы для знатоков. Их накопилось около двух сотен. И только 3 апреля 2016 года ему повезло. Фортуна толкнула волчок на «13-й сектор» и «помогла» компьютеру выбрать то самое задание из 17 тысяч заявок.

ВЫИГРАЛА НОУТБУК НА «КОЛЕСЕ» ЯКУБОВИЧА

Жительница Макарья Любовь Осокина попала на Первый канал в телепередачу «Поле чудес» в апреле 2018 года. На передачу она приехала не одна, а со своим вокально-танцевальным ансамблем «Забава». Участники ансамбля выступили перед зрителями и игроками.

Победить женщине не удалось, зато вернулась домой с подарком. Фото: скриншот из телепрограммы «Поле чудес»

Женщина попала в первую тройку игроков. Любови и ее соперникам нужно было угадать, какими деньгами после смерти китайцы дают взятки правителю ада за спокойную жизнь.

Женщина, к сожалению, не стала победительницей в игре, но и не ушла с пустыми руками. При первом же вращении барабана ей выпал «Сектор приз». Леонид Аркадьевич «соблазнял» женщину дополнительными очками, но она выбрала приз и не прогадала. Любови достался ноутбук.

ДВА БИЛЕТА НА 100 РУБЛЕЙ И МИЛЛИОН В ПОДАРОК

Еще одна история выигрыша произошла в феврале 2018 года. На этот раз, счастливчик выиграл «по-крупному». Кировчанин Сергей Ведерников купил два билета лотереи. Их серийные номера содержали любимые числа Сергея - 22 и 15. Оба билетика были выигрышными.

- У меня на телефоне установлено специальное мобильное приложение, и с помощью него я проверил оба билета, - поделился воспоминаниями счастливчик. - Первый выиграл 100 рублей. Второй - тут я не поверил глазам - миллион! Решил, что ошибся и речь идет о тысяче. Пошел с женой и проверил билет через терминал. Но и терминал показал миллион! Надо было в этот момент видеть глаза жены! Да я и сам был в шоке. Ощущение, будто небо упало.

Сергей решил, что часть выигрыша он потратит на расширение бизнеса и автопарка. Остальные деньги пойдут на улучшение жилищных условий и строительство нового дома.

Мужчина продолжает покупать лотерейные билеты. Он считает, что снова сможет сорвать куш.

ПО ПУТИ В ТЮМЕНЬ ВЫИГРАЛ 3,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В марте 2014 года 22-летнему уроженцу Кировской области повезло совсем уж по-крупному. Студент по имени Олег ехал на поезде к своему товарищу в Тюмень. В пути проводница предложила молодому человеку купить билет «Лотереи железных дорог».

- Я и раньше покупал, и мне везло, - признался Олег. - Выигрывал и 500, и 1000 рублей. И на этот раз купил билетик. Подумал, что еще 1000 рублей мне бы не помешали.

Номер его железнодорожного билета полностью совпал с выпавшими в лотерее числами. В банке суперприза на тот момент находилось 3 472 680 рублей. И студент из Кирова получил все эти деньги.

- В моем городе этих денег хватит на покупку отличной трехкомнатной квартиры, - рассказал победитель. - Но я решил пока не торопиться и не спешить. Взвешу все «за» и «против», посоветуюсь с близкими людьми и потом вложу деньги.

В чем однозначно уверен герой: он и дальше при первой возможности будет покупать лотерейные билеты.

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