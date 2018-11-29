Жители поселка Митино продолжают жаловаться на отсутствие врачей

Минувшим летом «Комсомолка» рассказывала о том, как в Слободском районе одна медсестра обслуживает три поселка: Бобино, Митино и Заборье. Между последними двумя поселками разделена и работа единственного врача. Местные жители негодовали из-за сжатых режимов работы медиков - в Минздраве пообещали, что осенью ситуация будет урегулирована.

«Комсомолка» вновь пообщалась с читателем, живущим в поселке Митино, и узнала, что [не] удалось сделать ответственным лицам.

СТАВКА ВРАЧА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

- Врача общей практики до сих пор не появилось, - рассказал «Комсомолке» Павел Смертин, житель поселка. - Расписание работы медицинского пункта в Митине то же самое: по будням - с 14 до 16 часов, а в четверг - с 8 до 12 часов. За это время специалист должен успеть помочь всем желающим!

В Минздраве Кировской области пояснили: проблемы, в общем-то, нет. Ведь на фельдшерско-акушерских пунктах ставка врача общей практики не предусмотрена.

- В ФАПах Митина и Заборья ежедневно по графику работает фельдшер, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В соседней Бобинской амбулатории работают фельдшер и медицинская сестра. И то же Бобино, например, в итоге обслуживают сразу трое специалистов.

Также в Минздраве заверили, что по графику в поселки приезжают терапевт и педиатр. А что касается узких специалистов, то за их услугами придется отправляться в Коминтерн. К неврологу, кардиологу, лору, хирургу, офтальмологу, урологу, эндокринологу и инфекционисту иначе не попасть.

Мысль чиновников проста и понятна: проблем с медицинским обслуживанием жителей Слободского района нет; а если уж очень нужно, пускай едут в Киров.

До конца года в районах Кировской области поставят еще 12 новых ФАПов. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

ЗА ЛЕКАРСТВАМИ - В КИРОВ

Но как быть тем, кому необходимы льготные лекарства? Во время разговора наш читатель Павел также сообщил, что ни у одного из специалистов, которые трудятся на селе, нет полномочий выписывать препараты.

- Я не знаю, чем отличаются фельдшер, медсестра и врач общей практики, но за выпиской льготных лекарств мне приходится ездить в Коминтерн, - посетовал Павел Смертин.

Как тут не вспомнить вышеупомянутый Минздрав, который многократно заверял, что лекарствами обеспечены все жители Кировской области...

Дабы не сгущать краски, заметим, что медицину на селе все-таки пытаются возродить. Напомним, медпомощь в отдаленных населенных пунктах оказывают и в небе. По региону постоянно курсируют вертолеты, которые доставляют пациентов в крупные больницы и поликлиники. Также воздушный транспорт оснащен реанимационным оборудованием и системой теле-ЭКГ, которая в режиме реального времени автоматически расшифровывает любую кардиограмму.

ГДЕ ЖДАТЬ ВРАЧЕЙ?

В этом году правительство обещало установить в районах 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели из областной казны выделили более 15 миллионов рублей. Так, типовые ФАПы должны появиться в населенных пунктах численностью от 101 до 2000 человек:

1) д. Старцево Верхнекамского района,

2) ж/д ст. Бумкомбинат Кирово-Чепецкого района,

3) с. Ильинское Кирово-Чепецкого района,

4) д. Максаки Кирово-Чепецкого района,

5) д. Кардаковы Котельничского района,

6) д. Рига Свечинского района,

7) д. Удмуртский Сурвай Унинского района,

8) д. Юсово Фаленского района,

9) д. Высокогорье Шабалинского района,

10) ст. Великая Юрьянского района,

11) д. Раменье Куменского района,

12) с. Всехсвятское Белохолуницкого района.

Планируется, что до конца года ФАПы установят, а в следующем году они начнут свою работу.