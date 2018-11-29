2018-11-29T12:54:47+03:00
Дом. Семья

В Кировской области рождается все больше мальчиков

За год население региона сократилось почти на 3 500 человек
Александр ЧАРУШИН
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Мальчики составили 51,6% от общего числа новорожденныхМальчики составили 51,6% от общего числа новорожденныхФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Кировчане и жители районов продолжают покидать Кировскую область. По оценкам Кировстата, за 2017 год население нашего региона сократилось почти на 3 500 человек. Неудивительно: из райцентров люди переезжают в Киров, а сами кировчане нередко становятся жителями соседних регионов.

«Комсомолка» рассказывает о населении Кировской области в цифрах и фактах.

… ПО СТАТИСТИКЕ 9 РЕБЯТ

На 1 января 2018 года в регионе насчитывалось 1 283 200 (1,28 миллиона) постоянных жителей. При этом уровень смертности вновь оказался выше уровня рождаемости.

Так, в 2017 году в Кировской области умерло 18 615 человек, из них чуть более 50% составили женщины. А среди новорожденных кировчан мальчиков, наоборот, оказалось больше: за год в регионе появилось на свет 13 736 детей, из них мальчики составили 51,6%.

Несмотря на то, что в Кировской области рождается все больше мальчиков, в целом в регионе проживает больше женщин, чем мужчин. Согласно данным статистики, на 1 января 2018 года на 1 000 кировчан приходилась 1 171 кировчанка. Стало быть, строчки известной песни про 10 девчонок и 9 ребят для Кировской области по-прежнему остаются актуальными и правдивыми.

Если говорить о конкретных цифрах, к началу 2018 года в регионе проживало 692 200 женщин и всего 591 000 мужчин. Численный перевес женского населения, таким образом, составил 101 200 человек.

Согласно данным статистики, на 1 000 кировчан приходится 1 171 кировчанка Фото: Алиса ТИТКО

Согласно данным статистики, на 1 000 кировчан приходится 1 171 кировчанкаФото: Алиса ТИТКО

ПЕНСИОНЕРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Аналитики подчеркивают: женщин в Кировской области больше, чем мужчин исключительно потому, что среди мужского населения региона по-прежнему очень высок уровень смертности.

Статистика подтверждает этот факт: за 2017 год в Кировской области умерло 3 494 человека трудоспособного возраста, среди них было 2 900 мужчин, или 83% от общего числа.

Отметим, что в регионе проживает 232 000 детей и подростков в возрасте до 15 лет. Год назад несовершеннолетних кировчан было на 1 900 меньше. Численность трудоспособного населения составила 675 900 человек - на 16 100 человек меньше, чем годом ранее. Пенсионеров, наоборот, стало на 5 800 человек больше. На 1 января 2018 года в регионе проживало 375 300 человек пенсионного возраста.

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