В Сосновке инвалидов и детей-сирот хотели заселить в дом с квартирами без кухонь

«Комсомолка» уже рассказывала о том, что завершение программы по переселению из аварийного жилья в нашем регионе проходит «со скрипом». Недавно в областном Заксобрании прошло заседание комитета по ЖКХ, на котором вскрылись новые абсурдные детали этой программы.

ДЛЯ ЖИЗНИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН

Власти разных уровней пытаются в сжатые сроки освоить миллионные бюджеты. Это делается только для того, чтобы не нарваться на солидные штрафы, а главное - на возможный вылет из программы, которую в этом году президент поручил продлить.

В результате народ в спешном порядке переселяют из ветхого жилья в сомнительного вида новостройки, в которых люди отказываются жить, либо в «хрущевки», доживающие свой век.

Лидером в рейтинге таких «проблемных» участников программы по переселению стал Вятскополянский район. Именно там, в городе Сосновке, по улице Советской, 77, находится дом, который по праву получил в народе имя «мусорный». Его ваяли из старых материалов - разобранных блоков, которые несколько лет пролежали в воде.

- Помимо этого, дом возвели там, где в принципе нельзя строить, - поделилась Александра Каримуллина, депутат областного Заксобрания. - На месте котлована расположена канализационная сеть, которую просто засыпали землей.

По ее словам, в январе этого года по просьбе жителей прошло собрание с участием чиновников. Они сделали вывод, что дом заселять нельзя: стены здания покрылась трещинами. Однако итоги этого собрания то ли забыли, то ли просто посчитали недействительными - дом вдруг снова стал пригодным для жилья.

- Окна, кроме форточки, на первом этаже дома не открываются, а на втором этаже их можно открыть наружу, - констатирует Александра Каримуллина.

В ответ на депутатский запрос Каримуллина получила весьма оригинальный ответ от правоохранителей: «направление открывания окон законодательно не регламентировано…»

КВАРТИРЫ БЕЗ КУХОНЬ

Дальше - больше. Дома, которые строятся за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, перед вводом в эксплуатацию должны пройти государственную экспертизу. Иначе выделенные на строительство средства - а это примерно 50 миллионов рублей - придется возвращать обратно. Однако «мусорный дом» в Сосновке миновала эта участь. Местные власти объяснили, что строительство оплачивал сам застройщик - компания с говорящим названием «Доступное жилье».

Сейчас квартиры в этом доме продаются. Фото: avito.ru

В то же время оценку здания проводило «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции России». Каримуллина отметила, что оценка этого учреждения не относится к госэкспертизе, кроме того, ее сделали за символическую для такой услуги сумму - 50 тысяч рублей.

Результаты «сомнительной» экспертной оценки были направлены в разные инстанции: областное правительство, Фонд содействия реформированию ЖКХ и прокуратуру. От последней пришел весьма любопытный ответ.

- Фактов несоответствия квартир требованиям аукционной документации в части приобретения жилых квартир с кухней не установлено, - говорится в документе.

И тут начинается самое интересное: кухонь-то в новеньком доме вовсе и нет... Из 73 приобретенных в горе-доме квартир только в восьми есть кухонная ниша.

Однако и на этот абсурд у правоохранителей нашелся ответ. Оказалось, что кухня - это «индивидуальный дизайнерский проект», а в квартирах есть двухкомфорочные плиты. Поэтому возмущаться жителям якобы было глупо.

В ДОМЕ ПРОПИСАЛИСЬ БОМЖИ

«Сюрпризы» на этом не закончились: в дом должны были заселиться в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Однако никаких намеков на оборудование помещений для них не наблюдается. К тому же в этот дом хотели заселить и детей-сирот.

- Сейчас по этому поводу ведутся разбирательства в прокуратуре, - отметила Александра Каримуллина.

Несмотря на все очевидные недочеты, жильцов в этот «примечательный» дом все же решили заселять, причем принудительно. Люди судились и добились того, чтобы их переселили во вторичное жилье.

Тем не менее «свято место пусто не бывает» и желающие там пожить все же нашлись - сейчас дом заняли четверо бомжей. Заниматься обслуживанием «нехорошего» дома никто не хочет - ни одна управляющая компания не берется за него.

Депутаты Законодательного собрания захотели разобраться в ситуации и планируют пригласить министра строительства Кировской области на заседание профильного комитета.