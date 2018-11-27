Чего ждать кировчанам, если тепловые сети отдадут частникам?

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЗАКОНУ?

На октябрьском заседании городской думы кировские депутаты согласились передать тепловые сети Кирова в концессию. За последние полгода это иностранное словечко все чаще стало появляться в разговорах чиновников. Мол, так жить нельзя: трубы в городе совсем проржавели, муниципалитет своими силами их отремонтировать не сможет, значит, нам нужна концессия. Благодаря ей придет частник и отремонтирует все сети. Тем не менее многим до сих пор непонятно, что же значит «концессия» и как она отразится на нас.

- Концессия предполагает участие трех сторон. Во-первых, владелец имущества - в лице горадминистрации, во-вторых, правительство региона, в-третьих, собственно концессионер, - разъяснил руководитель рабочей группы по тарифам Евгений Сметанин.

По закону концессионером не может стать иностранная компания. Город, как собственник сетей, должен подготовить задание для компании, которая будет заниматься их обслуживанием, реконструкцией и ремонтом. Владелец должен обозначить реальное состояние имущества и отметить, что в итоге он хочет получить.

Однако по факту сейчас сети обслуживает КТК, и она же главный претендент на роль концессионера.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Заметим, что ряд районов Кировской области уже заключил договор концессии с частными конторами. Итог пока нерадужный - в большинстве случаев концессионеры, собрав денежки, исчезают, оставляя муниципалитеты с долгами и дырявыми трубами. Так произошло в Богородском: в 2015 году сети передали компании ООО «Стимул». В прошлом году компания решила самоликвидироваться - руководитель захотел уйти на заслуженный отдых, но замену себе не нашел. С ситуацией разбирались на правительственном уровне. Сейчас сети снова возвратили в муниципалитет.

НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ?

Отопление - самый дорогой ресурс, а подписание концессии чревато удорожанием тарифа. Как ни крути, ни одна частная компания не возьмется выполнять услугу без получения прибыли.

Кандидат технических наук Дмитрий Суворов, выступивший в роли эксперта на заседании рабочей группы, рассказал, что одна из возможностей снизить плату за ресурс - установить погодозависимую автоматику для тепловых пунктов домов. Подобное оборудование позволит уменьшить потребление тепла на 25-30%. Помимо этого, необходимо предпринять меры по снижению тепловых потерь на теплосетях. Здесь ресурсники могут схитрить. Сейчас у них нет никакого стимула беречь ресурс: если что, дополнительные траты понесут люди - им заложат это в плату за тепло.

Интерес к энергосбережению появится только после заключения концессии. В этом случае тариф установят на долгий срок (примерно 10 лет).

Константин Ситчихин, член рабочей группы, рассказал, что в этом плане Киров может повторить судьбу Ижевска:

- Когда мы изучали концессию в столице Удмуртии, «Т Плюс» за полтора года сократила тепловые потери в пять раз. Потому что компания модернизировала сети, чтобы экономить ресурс.

Не будем отрицать, что у концессии есть и положительные стороны - передача труб в частные руки позволит спасти большинство сетей в городе. И нам остается лишь надеяться, что аппетиты компании будут умеренными и не станут сильно бить по карманам горожан.