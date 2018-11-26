Общественность требует для водителя, сбившего девочку на Московской, самого жестокого суда

В субботу, около 17.45, пьяный 28-летний кировчанин устроил ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка. Внучка с бабушкой переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет напротив дома № 101 по улице Московской, когда их сбила «четырнадцатая».

Все началось с того, что водитель на своей машине остановился вблизи пешеходного перехода на красный сигнал светофора. В том же направлении (от Хлебозаводского проезда к улице Романа Ердякова) двигалась машина ДПС. Нетрезвый водитель заметил патрульных, решил, что его преследуют и «дал по газам». Для того чтобы объехать стоящие перед ним авто, он вырулил на «встречку», а через несколько метров машина сбила 57-летнюю пенсионерку и ее внучку. Девочку придавило к капоту. Она упала с машины только через несколько кварталов.

Лихача остановили, только когда поставили поперек дороги две патрульных машины, но и после этого мужчина пытался сбежать. Его догнали и задержали.

Школьница от полученных травм скончалась на месте, ее бабушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

КОМПЕТЕНТНО

На Михаила Шатохина сегодня завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Мы обратились к юристу для разъяснения, что грозит водителю.

- Данное дело - в чистом виде статья уголовного кодекса «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказал юрист Сергей Носков. - За подобное правонарушение предусматривается от двух до семи лет лишения свободы. Суд решит, какое наказание избрать, исходя из всех обстоятельств дела. Обычно учитываются все факторы, характеризующие личность: судимости, подобные происшествия и готовность раскаяться.

СКАЗАНО

«Комсомолка» обратилась за комментарием к уполномоченному по правам ребенка в Кировской области Владимиру Шабардину. Владимир Валерьевич заявил о своей солидарности с людьми, которые считают, что водителю нужно дать более суровое наказание.

- Многие считают, что этот случай нужно рассматривать как преднамеренное убийство, - пояснил детский омбудсмен. - Особенно строго нужно судить, если мужчина уже был замечен за рулем в нетрезвом виде.

БУДУТ ПРОВЕРКИ

Глава администрации Кирова Илья Шульгин пообещал, что в городе пройдут тотальные проверки водителей.

- Необходимо продумать план мероприятий совместно с руководством ГИБДД, чтобы кировские дороги стали более безопасными, - отметил сити-менеджер в разговоре с «Комсомолкой». - Проверки должны коснуться не только нетрезвых водителей, но и водителей с агрессивной манерой вождения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ЧП глубоко шокировало кировскую общественность. Помимо гневных сообщений, в социальных сетях горожане решили устроить акцию памяти. В воскресенье, в 21.50, жители города собрались у пешеходного перехода, где произошла трагедия. Они принесли на место ДТП мягкие игрушки и цветы, зажгли свечи. Даже те, кто был незнаком с девочкой, пришли почтить ее память.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3558 человек поймали за управлением авто в состоянии алкогольного опьянения за год.

119 ДТП с участием пьяных водителей произошло в регионе за год.

30 человек погибли в «пьяных» ДТП за период с сентября 2017 по август 2018 года.

19 человек попали за решетку за управление машиной в нетрезвом виде.

СПРАВКА «КП»

«Комсомолка» вспомнила громкие дела с участием пьяных водителей. К сожалению, такие ДТП в Кирове случаются не так уж редко. Так, в 2012 году Игорь Насонов по решению суда был отправлен на 4,5 года в колонию-поселение. Его судили за наезд на трех подростков на улице Воровского. Один из молодых людей от полученных травм скончался в больнице.

В сентябре того же года 19-летний пьяный Эдуард Игнатян спровоцировал ДТП недалеко от бывшего кинотеатра «Октябрь». Его обвиняли по той же статье, что и предыдущего «героя». Тогда в аварии погибли три человека, еще семь пострадали.

Еще одного молодого человека отправили в колонию-поселение на 4,5 года за то, что он в апреле этого года устроил ДТП на трассе Киров - Советск - Яранск. По его вине автомобиль на высокой скорости съехал в кювет и перевернулся, а пассажир получил тяжелые травмы.