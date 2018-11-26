«Денег много не бывает»: для счастья кировчанам нужна зарплата в 5 раз больше

Данные статистики постоянно говорят о том, что доходы кировчан продолжают расти. Это действительно так, однако рост зарплат в регионе остается не столь быстрым и значительным, как этого хотелось бы. Спросите своих друзей и знакомых: после внесения платы за «коммуналку» и покупки продуктов в кошельках многих кировчан становится пусто.

Неужели жителям Кирова и районов области нужно так уж много денег для счастья? Разбираемся в этом вместе с «Комсомолкой».

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА - 27 ТЫСЯЧ

Кировстат утверждает: работники страховой и финансовой сфер получают значительно большие зарплаты, нежели все остальные кировчане. Именно в этих сферах уровень доходов оказался на 48,2% выше, чем в среднем по региону. Их средний уровень заработной платы достигает отметки в 40 000 рублей.

На 29,6% выше оказались номинальные начисленные зарплаты работников госуправления, соцобеспечения и обеспечения военной безопасности. На 21,4% больше среднего жителя Кировской области зарабатывают электрики, газовики и монтажеры систем кондиционирования.

Самыми низкими традиционно стали зарплаты работников гостиничного бизнеса и сферы общепита. Их доходы меньше средних по региону на 35%.

Работники страховой и финансовой сфер получают значительно большие зарплаты, нежели все остальные кировчанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К слову, среднемесячная зарплата жителей Кировской области составила 27 019 рублей. По этому показателю наш регион оказался на 10-м месте в ПФО. Для сравнения, в Татарстане работники получают в среднем 33 943 рубля в месяц, а лидеры списка - пермяки - 34 483 рубля ежемесячно.

… А ХОТЕЛОСЬ БЫ 122 ТЫСЯЧИ

«Денег много не бывает!» - к такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, подводя итоги недавнего исследования. В каждом российском городе с населением не менее полумиллиона человек они опросили 500 жителей (в Москве и Петербурге - по 1 000 жителей). Вопрос, казалось, был не так уж и труден: каков финансовый эквивалент счастья?

Выяснилось, что самые высокие запросы у жителей Приморского края, Москвы и Ростовской области. Так, жители Владивостока хотят зарабатывать 208 000 рублей в месяц - это примерно 18,6 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленных в регионе. Желаемым доходом для москвичей оказалась сумма в 207 000 рублей (11 МРОТ), а ростовчане станут счастливыми, если будут зарабатывать 203 000 рублей в месяц (17,2 МРОТ).

Кировчане, к слову, оказались не столь требовательными, как жители других регионов. «Нашим» для счастья будет достаточно зарплаты размером в 122 000 рублей (10,2 МРОТ). Самыми скромными, кстати, оказались жители Оренбургу и Набережных Челнов - они желают получать по 116 000 рублей в месяц, или 10,4 МРОТ.

Финансовые запросы кировчан на фоне жителей других регионов оказались достаточно скромнымиФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ДОЛГ В 53 МИЛЛИОНА

А тем временем в Росстате подсчитали, что на начало ноября 2018 года долги по зарплате перед россиянами уже превысили отметку в 3 миллиарда рублей. За месяц эта сумма увеличилась более чем на 2% от прежней сумму зарплатных долгов.

В Приволжском Федеральном округе работодатели задерживают выплаты 256,9 миллионов рублей. Причем, четвертая часть этих долгов приходится именно на Кировскую область.

Четвертая часть всех зарплатных долгов в ПФО приходится именно на Кировскую областьФото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Действительно, в Кирове и районах области работники к 1 ноября 2018 года все еще не дождались выплаты 53-х миллионов рублей. Отметим, что месяц назад эта сумма была на 9,1% ниже. В Росстате подчеркивают: вся сумма долга накопилась не из-за отсутствия средств в федеральном, областном или муниципальном бюджетах: деньги не выплачивают сами работодатели. У кого-то их попросту нет, а кто-то задерживает зарплаты по неясным причинам.

Долги по зарплатам кировчан, кстати, оказались практически самыми большими в ПФО. Еще большая сумма не выплачена лишь жителям Татарстана (74,9 миллиона рублей). Самыми благополучными по данному показателю регионами ПФО стали Республики Мордовия и Удмуртия. В них зарплатные долги составили всего 500 000 и 300 000 рублей соответственно.