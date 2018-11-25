Дневник подростка: «Ровно год назад из семьи ушел отец»

Здравствуй, Дневник. Сегодня довольно значимая дата - я начала вести дневник. Но это все не просто так, ведь за последний год произошло немного событий. Но все они были важными. По сути, изменили мою жизнь и восприятие мира. Перед Новым годом хотелось бы поставить точку и подвести итог. А кому я могу рассказать честно, что творится в душе? Только тебе.

«ТЫ УЖЕ ВЗРОСЛАЯ»

Ровно год назад из семьи ушел отец. Это звучит очень волнующе и трагично. Но только звучит. В реальности все было как-то обычно. Ха, знал бы ты, как он уходил. Мама не могла выгнать его месяц. Громких ссор, конечно, не было, ведь у меня есть младший брат, которому очень нужен был отец. Но его по факту и не было: домой он приходил редко, денег домой не приносил, совершенно не помогал. Мама молчала, терпела. Зачем терпела? Ради чего? Я видела, как она мучается от внутренней боли, плачет ночью одна в спальне. А потом как-то вдруг она набралась храбрости и сказала ему: «Уходи». А он встал, сложил рубашки, галстуки в дорожную сумку. Положил ключи на стол и ушел. Молча, спокойно. Мы остались. Мама говорит: «Пойдем обедать». И мы сели за стол. Она разлила суп. Словно ничего не произошло.

Прошел месяц, я позвонила узнать, как он. А он отрезал: «Денег у меня не проси, нет их у меня. Живите сами, да и ты уже взрослая». А через неделю я узнала, что он уехал с любовницей отдыхать за границу. Это как?

ОСТАЛИСЬ ОДНИ

В это же время в больницу попадает моя мама из-за эпилептического припадка. Врач мне, как старшей в семье, сказал: «Все болезни от нервов». А я стояла в коридоре с зелеными стенами и понимала: еще немного, и мы с братом вообще одни останемся. И то, что она себя вела так спокойно на семейном обеде, когда за отцом закрылась дверь, - это всего лишь маска. А в душе у мамы буря.

То, что я тогда испытывала, трудно описать, ведь это было не просто падение с высоты, а сразу удар, причем не слабый. Я была так подавлена, мне хотелось кричать, плакать, убежать... Но я не должна была подавать виду, ведь я старшая и пример для младшего. Я не могла так сделать, я хотела показать и доказать, что ничего страшного и мама скоро вернется.

Отец тоже вернулся, но толку было мало, он только приходил ночевать, да и то поздно, только раз приготовил еду и постирал, только потому, что так сказала

мама, так как я передала, что он ничего не делает. Мог бы вообще не возвращаться, только настроение ребенку портил и рушил надежды.

ПРИШЛОСЬ УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ МАМОЙ

Иногда я спала с младшим братом, ведь ему очень нужна была поддержка (не могу сказать, что мне она не нужна, но младший важней, я перетерплю, не в первый раз). Бывало, я слышала его плач, и самой хотелось закричать. У меня не было подруги, способной поддержать меня, да и я не такой человек - даже близкому не расскажу, что происходит. Я не знаю, почему я такая, просто так мне легче - пережить внутри. В тот период я узнала, что такое быть мамой, как вставать рано, вести в садик ребенка, потом в школе отсидеть 6-7 уроков, идти домой, приготовить еду, погладить, сделать самой уроки и привести брата из садика. Единственный момент отдыха - это сон. Я очень горжусь своей выдержкой, ведь, несмотря на все трудности, я ни разу не хотела покончить с жизнью, закурить, выпить. Ведь большинство подростков делают это либо из-за мелочей, либо потому что, это круто (ну, запретный плод так сладок и приятен). Так прошли адские две недели моей жизни, и маму наконец выписали. Отец снова ушел и не появлялся добрые полгода. Ну что, у него теперь своя семья, но это же его выбор, и мы не вправе судить.

На самом деле я иногда представляла, как может выглядеть их развод, но не думала, что мой отец может оказаться таким нечестным и подлым в этом плане. Он просто забыл то, что связывало их с мамой, и то, что, собственно, ей он обязан многим. Это, конечно, все трагично и плохо, но я извлекла из этого урок, а точнее ответила на вопрос, что же такое быть взрослым. Быть взрослым - значит не показывать свою слабость всем, ради их же блага, никогда не плакать (в присутствии других людей) и быть стойкой в нападках. «Не плакать» не значит «всегда улыбаться», быть грустной или злой тебе не запретят, но лучше просто не показывать слабость слезами.

ЛУЧШАЯ ПОДРУГА

Это самое значимое событие этого года. Хотя в этот год я обрела лучшую подругу. Да, именно «лучшую», ведь с ней нет проблем: мы спорим, но не ссоримся, у нас много общего и вообще прекрасный дуэт. Летом мы гуляли, практически каждый день и купались в фонтанах (не переживай, из тех, что бьют из земли, - мы не переходили черту закона). И да, только в этом году мы с ней отпраздновали Хеллоуин. Мы напекли печенек, сделали яблоки в карамели и до утра смотрели фильмы, но не ужастики (мы обе их не выносим).

Знаешь, вторая половина года прошла очень спокойно и плодотворно. Сердце и душа пусть и болят, но только тогда, когда я остаюсь одна, наедине со своими мыслями. Не скажу, что мне хорошо или плохо. Мне никак. Я ничего не могу почувствовать, кроме боли (это связано не только с уходом отца, у меня и до этого были проблемы, но об этом в другой раз). Боль притуплялась, но на время.

Не знаю, что дальше делать и как с этим справиться. Но ведь время лечит, может, со временем это все уйдет и я смогу жить нормальной жизнью. Без боли.