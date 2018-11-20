2018-11-20T18:46:54+03:00
Общество

Илья Шульгин: «Будьте добры работать эффективно, а не плодить штат и кормить своих родственников»

Глава администрации Кирова прокомментировал самые злободневные городские проблемы
Александр ЧАРУШИНАнна ВОЛКОНСКАЯ
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Сити-менеджер Илья Шульгин ответил на вопросы кировских журналистов. Фото: admkirov.ruСити-менеджер Илья Шульгин ответил на вопросы кировских журналистов. Фото: admkirov.ru
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О СУДОХОДНОЙ ВЯТКЕ

О том, что Вятку хотят сделать судоходной, заговорили не так давно. Вопрос даже обсуждался на совещании у зампреда правительства РФ Виталия Мутко в рамках подготовки празднования 650-летия Кирова в 2024 году.

Определенные шаги власти Кирова и области уже сделали: готовятся документы для того, чтобы войти в федеральную программу и получить деньги на очистку реки и укрепление участков берега.

- В советское время работа по очистке рек проводилась регулярно, поэтому и не требовала таких больших затрат, как сейчас, - сказал сити-менеджер Илья Шульгин. - По последней информации работников Волго-Камского бассейного управления, такие работы проводились на Вятке 30 лет назад - в 1988 году. Понятно, что огромное количество песка и ила, которые несет Вятка во время половодья с верховьев, усугубило ситуацию. И река перестала быть судоходной: местами ее можно перейти вброд по пояс.

Программа по восстановлению судоходства на реке Вятке должна заработать через 3-5 лет Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Программа по восстановлению судоходства на реке Вятке должна заработать через 3-5 летФото: Валентина РОГАЧЕВА

Параллельно с углублением русла реки решается задача по осушению берега. Причем, задача защитить территории от паводка - не только региональная, но и федеральная. Еще в 2016 году правительство страны запросило от регионов информацию о количестве и площади затапливаемых территорий.

- У нас таких крупных территорий две - это слобода Дымково и район Вересников, - отметил глава администрации Кирова. - Сейчас работа идет сразу в нескольких направлениях, привлечено большое количество компетентных специалистов. Если мы укрепим берег реки с двух сторон, то получим 10 гектаров земли в центральной части города - я говорю о микрорайоне Вересники. Если мы укрепим берег со стороны Заречного парка и слободы Дымково, то получим большую территорию, которую можно развивать.

Илья Шульгин отметил, что программа должна заработать в ближайшие 3-5 лет.

О НОВОМ АВТОПАРКЕ

Чадящие «пазики» должны исчезнуть с кировских улиц. Фото: Валерий РОМАНОВ

Чадящие «пазики» должны исчезнуть с кировских улиц.Фото: Валерий РОМАНОВ

О том, что автопарк Кирова изношен, знают все. Да и проверки показывают, что часть автобусов ездит по городу, оставляя за собой клубы черного дыма.

- Наша первоочередная задача - избавить Киров от чадящих «пазиков», - сказал Илья Шульгин. - Эти автобусы совершенно не подходят для города, кроме того, их техническое состояние оставляет желать лучшего. Поэтому нам необходимо закупить новую технику, чем мы сейчас и занимаемся совместно с Автотранспортным предприятием (АТП).

Однако в ноябре антимонопольщики отменили аукцион по закупке новых автобусов.

- При оформлении конкурсной документации был допущен ряд ошибок, на что и указало УФАС, - отметил Илья Вячеславович. - Эти ошибки наши специалисты сейчас устраняют, и будет объявлен новый конкурс.

Помимо автобусов власти ведут работу по приобретению новых троллейбусов, в том числе бесконтактных.

О НОВОГОДНЕМ КИРОВЕ

В программе «Вечерний Ургант» в 2014 году высмеяли оформление Театральной площади. Ледовый городок построили из кубиков льда, в которые вмерзли водоросли и рыба. В последующие годы лед был то желто-коричневого цвета, то, опять же, с речными водорослями или травой. В этом году городские власти решили, что таких казусов больше не допустят.

- Дано четкое указание - лед должен быть бесцветный, прозрачный, красивый, - сказал Илья Шульгин. -. Вопрос, где будут брать лед, пока обсуждается. Это может быть даже вятский лед или же его привезут из Йошкар-Олы, что гораздо дешевле, чем его везти из Перми, как это делалось в предыдущие годы.

На оформление праздничных площадок уйдет 15,9 миллиона рублей Фото: Анна КРЮКОВА

На оформление праздничных площадок уйдет 15,9 миллиона рублейФото: Анна КРЮКОВА

На оформление областного центра в этом году планируют потратить 15,9 миллиона рублей. Помимо привычных горок на Театральной площади зону отдыха планируют создать и возле манежа в Вересниках. Там будет два катка: детский и взрослый. С прокатом коньков, оборудованной раздевалкой, точками для торговли безалкогольными напитками и выпечкой.

- Приоритет в оформлении в этом году - это безопасность, - отметил Илья Вячеславович. - Мы учли опыт прошлых лет, когда нерадивые подрядчики не смогли уследить и правильно построить горки и люди на них травмировались, и сделали выводы. Будем жестко за этим следить.

Городские власти обещают, что в этом году кировчане точно почувствуют новогоднее настроение: подход к оформлению Кирова изменился, а заодно в планы праздника внесено немало массовых культурных мероприятий.

О ПРОВЕРКАХ КСП

В январе этого года представители КСП озвучили шокирующие факты: руководители и бухгалтера Комбината готового питания начисляли себе премии в десятки и сотни тысяч рублей. Предприятие муниципальное, обеспечивающее детские сады и школы обедами.

Возмущению родителей не было предела: куда, мол, идут наши деньги? Тогда глава администрации города высказался четко и принципиально: «Я могу понять, почему люди хотят получать по 300 000 рублей, но при этом сказать, куда им идти».

Комбинат готового питания - не единственное предприятие, где были найдены нарушения в работе.

- Итоги года мы будем подводить в марте, когда будут готовы и проанализированы все финансовые отчеты, - сказал Шульгин. - Мы отслеживаем работу всех наших корпоративных учреждений. И когда мы понимаем, что у нас руки не доходят, то мы как раз инициируем проверку КСП, чтобы они и выявили нарушения, если таковые имеются. Затем нам передают итоги этой проверки - уже тогда делаются выводы. Так что это такая системная совместная работа городской власти и Контрольно-счетной палаты. При необходимости мы передаем материалы в СКР, прокуратуру, полицию.

В работе нескольких муниципальных организаций нашли финансовые нарушения Фото: Мария ЛЕНЦ

В работе нескольких муниципальных организаций нашли финансовые нарушенияФото: Мария ЛЕНЦ

В конце года администрация города на комиссии заслушивает финансовые отчеты подведомственных предприятий.

- Прошлой зимой выяснилось, что некоторые учреждения работают практически «в ноль», - прокомментировал Илья Вячеславович. - То есть работники думают так: у нас убытков нет, а доходная часть пусть распределяется в зарплатный фонд. Это приводит к деградации работы в целом. Поэтому я бы хотел обратиться ко всем работникам бюджетных предприятий: «Уважаемые дамы и господа, любое общество или учреждение создается с единственной целью - получение максимальной прибыли. Поэтому будьте добры работать эффективно и зарабатывать деньги, а не плодить штат и кормить своих родственников».

О ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

В выходные в Кирове прошел мокрый снег, а ночью подморозило. К «дню жестянщика» власти Кирова подготовились - жалоб от горожан практически не поступало.

- На сегодня мы пытаемся изменить подходы наших подрядчиков к работе, особенно зимой, - рассказал сити-менеджер. - Следим за работой как на дорогах, так и на пешеходных дорожках. Я в эти выходные был вынужден сесть за руль, чтобы посмотреть и оценить работу дорожных служб. Работы ведутся - это факт, то, что они ведутся не везде, - тоже факт. Всем службам была поставлена цель: работать до момента устранения проблем на дорогах. И результат был налицо - я проезжал по городу: гололедицы не было. Разве что местами на тротуарах было скользко.

Всем службам была поставлена цель: работать до момента устранения проблем на дорогах Фото: Анна КРЮКОВА

Всем службам была поставлена цель: работать до момента устранения проблем на дорогахФото: Анна КРЮКОВА

Однако центр города опять обработали песко-соляной смесью. Хотя до начала зимы городские власти уверяли, что историческую часть Кирова точно будут посыпать реагентами, чтобы в городе было относительно чисто.

- Сейчас нами поставлен вопрос, можно ли оперативно перейти на реагент, как и планировалось, - прокомментировал ситуацию Илья Вячеславович. - Коммунальщики говорят, что сейчас используют старые запасы песка. Но я от своих слов не отказываюсь: мы постепенно добьемся того, что у нас в городе будет чисто. Разговор с подрядчиком идет такой: «Если вы применяете песко-соляную смесь, то убирайте ее весной в таком же количестве, в каком рассыпали».

О СУДЬБЕ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА В ОСИНЦАХ

Одним из центральных вопросов встречи стала деятельность полигона в Осинцах. Напомним, на прошлой неделе Арбитражный суд по требованию Кировского ДОСААФ отменил разрешение на строительство нового мусорного полигона. Однако Илья Шульгин в этой ситуации не видит «никаких катастрофических сценариев».

- Да, есть судебное решение, но аэродрома ДОСААФ как такового, можно сказать, и не существует, - подчеркнул сити-менеджер. - Он есть только в реестре, и срок действия документа кончен. На что рассчитывают люди, пытающиеся заблокировать работу полигона в Осинцах, я не знаю.

По словам Ильи Шульгина, правительство Кировской области и муниципалитет будут следить за дальнейшей судьбой нового объекта в Осинцах.

Правительство области и городские власти будут следить за судьбой полигона. Фото: Архив «КП»

Правительство области и городские власти будут следить за судьбой полигона. Фото: Архив «КП»

- Первая карта полигона уже введена в эксплуатацию и включена во все списки, договоры на вывоз мусора активно заключаются, - поделился Шульгин. - Удивительно, но в ДОСААФ пытаются оспорить этот факт. Мы с 1 января мусор должны в карманы класть или что? Полигон в любом случае будет действовать. Все аргументы, которые сейчас есть, будут представлены суду.

Сити-менеджер также подчеркнул, что он рассчитывает «на благоразумие людей, которые принимают столь серьезные решения».

О «МУСОРНОМ КОЛАПСЕ» В КИРОВЕ

В соцсетях, СМИ и среди общественности утвердилось словосочетание «мусорный коллапс». Им называют весь комплекс проблем - как уже существующих, так и возможных в будущем - в сфере обращения с отходами в Кирове. Однако Шульгин предложил отказаться от такой формулировки.

- Устоялось мнение, что у нас в городе «мусорный коллапс», - поделился сити-менеджер. - А он, на самом деле, выглядит по-другому. Он в Париже: пройдитесь по центру города, по Марсовым Полям у Эйфелевой башни. Там мусор лежит ровным слоем по всему периметру и крысы бегают. Так что у нас в Кирове не коллапс, а лишь повод для детального разбирательства.

Из 3 100 контейнерных площадок лишь 46 остаются «проблемными» Фото: Анастасия Осипова

Из 3 100 контейнерных площадок лишь 46 остаются «проблемными»Фото: Анастасия Осипова

С Нового года в квитанциях кировчан появится отдельная строчка, в ней укажут ежемесячную плату за вывоз и захоронение отходов. Однако в соцсетях горожане постоянно жалуются: мусор уже сейчас никуда не вывозится - а что же будет дальше? За что мы будем платить деньги?

- На территории муниципального образования «Город Киров» стоит 3 100 площадок с мусорными контейнерами, - подчеркнул сити-менеджер. - «Проблемных» среди них всего 46. И все они принадлежат нерадивым УК, бизнесменам и ресурсникам. Именно они, к сожалению, делают все, чтобы жители страдали от стихийных свалок.

Шульгин рассказал, что со всеми этими организациями уже проводили «серьезный разговор» и он будет продолжен вновь, власти будут добиваться качественной работы от подрядчиков.

ДОСЛОВНО

В ходе общения с журналистами Шульгин сказал, что «у нас есть время навести порядок в городе» Фото: Елизавета Захарова

В ходе общения с журналистами Шульгин сказал, что «у нас есть время навести порядок в городе»Фото: Елизавета Захарова

Топ-5 ярких цитат Ильи Шульгина с прошедшего медиатайма с кировскими журналистами.

О недобросовестных управляющих компаниях:

- Мошенническим УК еще раз передаю привет! Сам собой этот вопрос не отпадает, мы это не забудем, в сторону не уйдем.

- Всем, кто пришел на рынок работать честно, добро пожаловать! Всем, кто пришел гадить и мошенничать, напоминаю: сколько веревочке не виться, все равно конец будет…

О дорожном ремонте:

- Нет пределов совершенству. После всех замечаний от общественников ни одни работы, которые велись в дождь, не были приняты. Это факт.

О работе:

- Год [моей работы в должности] прошел - не мне судить, как он прошел. Со стороны виднее. Работа идет. Результаты есть.

- Я никуда не тороплюсь. У нас есть время навести порядок в городе.

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