Сотрудники Управления по конвоированию предотвратили три попытки побегов

Сотрудники Управления по конвоированию считают: если работа незаметна - значит, она исполняется хорошо. И действительно представить невозможно, что бы происходило, если бы все сотрудники УФСИН, и в частности конвоиры, работали плохо. К работникам в этой сфере предъявляются особые требования. О них и рассказала психолог пенитенциарного ведомства Ольга Конышева.

НЕ МЕСТО ИНДИВИДУАЛИЗМУ

Отдельное и важное направление работы психологической службы - психологическое сопровождение сотрудников. Это и профессионально-психологический отбор кандидатов на службу, и оказание помощи новым сотрудникам в период адаптации, и психологическая помощь персоналу, повышение его психологической грамотности, мониторинг социально-психологического климата в коллективе и многое другое.

Любого кандидата в силовые ведомства сразу предупреждают о жестких условиях отбора. Человек должен быть морально выдержан и физически развит. Это верно и для тех, кто захотел стать конвоиром. Однако есть еще одно правило: не брать на работу людей, которые плохо работают в коллективе. Это слово здесь значит много. Не просто люди, с которыми приходится трудиться изо дня в день, а что-то большее. Ближе всего подходит слово «семья».

Именно так здесь относятся друг к другу - по-семейному.

- Все потому, что работа очень тяжелая морально, - объясняет Ольга Конышева. - Задача конвоя - сопровождение спецконтингента к местам отбывания наказания. Некоторые командировки длятся до девяти дней. В это время сотрудникам запрещены любые связи с «внешним миром», в том числе и с родственниками по телефону. Все это время конвоиры находятся в состоянии постоянного стресса и напряжения. Они должны быть внимательны и готовы к неожиданностям.

После каждой командировки с сотрудниками проводятся занятия по психологической разгрузке. Фото: Пресс-служба УФСИН по Кировской области

КАЖДОДНЕВНАЯ РАБОТА В СТРЕССЕ

В командировке могут произойти самые разные непредвиденные ситуации: попытки побега, агрессивное поведение осужденных, нападения и провокации. Во время ЧП сотрудники могут рассчитывать только на свои силы и помощь сослуживцев.

Именно поэтому все кандидаты на должность сотрудников должны быть здоровы не только физически, но и психологически. Общение с психологом Управления происходит после беседы с инспектором отдела кадров и начальником одного из отделов, где будет проходить службу будущий сотрудник.

В арсенале психологов есть специальный алгоритм, осуществляется психологическое сопровождение личного состава.

В первую очередь кандидат проходит тесты на оценку профессионально-психологической пригодности. Психолога интересует все вплоть до того, как и в какой среде рос человек, как воспитан и даже есть ли у него татуировки. К тату в уголовно-исполнительной системе особенное отношение - их нужно свести. Психолог объясняет, что это вроде проверки на стрессоустойчивость. Ведь на службе и без этого достаточно факторов, «осложняющих жизнь»: монотонность, серо-коричневая цветовая гамма, закрытые помещения, нарушение режима дня и ночи и взаимодействие со спецконтингентом.

Такое давление может выдержать только психологически сильная личность.

По итогу беседы психолог составляет характеристику на кандидата. Хотя благодаря многолетнему стажу Ольга Конышева может при первом общении сказать: пригоден ли человек к работе при ежедневных стрессовых ситуациях.

Служба в уголовно-исполнительной системе — это постоянное взаимодействие с осуждёнными. Поэтому психологическая служба отвечает за то, чтобы все сотрудники, независимо от должности, обладали должным уровнем психологической подготовки. Чтобы успешно выполнять свои обязанности, работник пенитенциарного учреждения должен быть как минимум знаком с особенностями поведения осужденных, личностными причинами противоправного поведения, навыками профилактики и снятия стресса, разрешения конфликтных ситуаций — и это далеко не полный перечень.

Во время работы конвоирам нужно быть готовыми к провокациям со стороны спецконтингента. Фото: Пресс-служба УФСИН по Кировской области

ЖЕСТКИЙ ОТБОР В ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Вероятно, из-за столь сурового профотбора в коллектив Управления по конвоированию попадают только самые высоконравственные люди. Так, некоторые сотрудники стали донорами стволовых клеток. Константин Галашев, Виталий Сёмушкин и Александр Пермяков безвозмездно отдали «частичку себя» тяжело больным людям.

По словам психолога только четверть всех кандидатов готова приступить к службе. Это говорит о качественном подборе личного состава. Сотрудники Управления по конвоированию имеют сильную внутреннюю мотивацию, любят свою работу и преданны ей до конца.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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