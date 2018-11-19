Илья Шульгин о мусоре на территории Кирова: «Мошенническим УК еще раз передаю привет!»

В соцсетях, СМИ и среди общественности утвердилось словосочетание «мусорный коллапс». Им называют весь комплекс проблем - как уже существующих, так и возможных в будущем - в сфере обращения с отходами в Кирове. Однако сити-менеджер Илья Шульгин на встрече с журналистами предложил отказаться от такой формулировки.

- Устоялось мнение, что у нас в городе «мусорный коллапс», - поделился мыслями Шульгин. - А он, на самом деле, выглядит по-другому. Он в Париже: пройдитесь по центру города, по Марсовым Полям у Эйфелевой башни. Там мусор лежит ровным слоем по всему периметру и крысы бегают. Так что у нас в Кирове не коллапс, а лишь повод для детального разбирательства.

По словам Шульгина, изменения в сфере обращения с отходами зрели уже давно. На уровне правительства России был выпущен новый закон, регулирующий эту сферу, он должен был вступить в силу еще с 1 января 2017 года. Однако регионы были не готовы к этому - им дали еще два года на решение всех проблем.

- На сегодня у нас уже есть региональный оператор по сбору, вывозу и захоронению мусора, - подчеркнул Илья Шульгин. - В Осинцах создан полигон, внесенный в федеральную схему и готовый принимать отходы практически со всего региона. Договоры на вывоз мусора активно заключаются.

С нового года в квитанциях кировчан появится отдельная строчка, в ней укажут ежемесячную плату за вывоз и захоронение отходов. Однако в соцсетях горожане постоянно жалуются: мусор уже сейчас никуда не вывозится - а что же будет дальше? За что мы будем платить деньги?

- На территории муниципального образования «Город Киров» стоит 3 100 площадок с мусорными контейнерами, - подчеркнул сити-менеджер. - «Проблемных» среди них всего 46. И все они принадлежат нерадивым УК, бизнесменам и ресурсникам. Именно они, к сожалению, делают все, чтобы жители страдали от стихийных свалок.

Стихийные свалки появляются по вине недобросовестных «частников»Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Шульгин рассказал, что со всеми этими организациями уже проводили «серьезный разговор» и он будет продолжен вновь.

- Еще раз передаю привет всем мошенническим УК! - сказал сити-менеджер. - Сами собой вопросы по их работе не отпадут, мы об этом не забудем и «в сторону» не уйдем. Есть контролирующие органы, мы со всех сторон разбираемся с этими компаниями. Всем, кто пришел на рынок работать добросовестно, добро пожаловать! Всем, кто пришел гадить и мошенничать, напоминаю: сколько веревочке не виться, все равно конец будет…