Синоптики: на неделе кировчан ожидают снегопады и сильный ветер

Зима в Кировской области продолжает постепенно вступать в свои права. По данным синоптиков, новая неделя в регионе не принесет значительного похолодания. Однако с 19 по 25 ноября кировчан ожидают ветреная и снежная погода и гололедица.

«Комсомолка» делится прогнозом погоды в Кирове на ближайшие несколько дней.

ДОЖДИ СМЕНЯТСЯ СНЕГОПАДАМИ

Еще сегодня, 19 ноября, в ряде районов Кировской области и самом региональном центре могут пройти дожди. Однако вторник порадует кировчан сухой и безоблачной погодой, а уже в среду, 21 ноября, в регион придут снегопады.

По данным Гидрометцентра России, самым «снежным» днем недели станет суббота, 24 ноября: в этот день в Кирове может выпасть до 2,3 миллиметра осадков днем и до 1,5 миллиметра ночью. Чуть меньше их будет в среду (1,8 и 2 миллиметра соответственно), в остальные дни - до миллиметра.

Самым «снежным» днем недели станет суббота, 24 ноябряФото: Олег ЗОЛОТО

Воскресенье, 25 ноября, может принести в Киров и районы области солнечную погоду, однако вместе с ней в регион придет и гололедица. Кировчан просят быть внимательными и аккуратными как на дорогах, так и во время пеших прогулок.

НОЧИ БУДУТ ХОЛОДНЫМИ

Как сообщает сервис «Яндекс. Погода», на неделе в Кирове дневные температуры останутся на прежних отметках, однако в ночное время столбик термометра будет показывать до -10 градусов.

Сегодня, 19 ноября, днем ожидается до -1 градуса по Цельсию, ночью похолодает до -6. Аналогичная погода ждет кировчан и во вторник, 20 ноября. В город придет и северный ветер.

Днем в среду, 21 ноября, столбик термометра вновь покажет -1… -2 градуса, однако ночью ожидается до -7 градусов. Незначительное похолодание продолжится и в четверг: до -5 градусов днем и до -10 ночью. Ветер усилится, его порывы будут достигать скорости 13 м/с.

Порывы ветра будут достигать скорости 13 м/сФото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 24 ноября, помимо снегопада кировчан ожидает и сильный западный ветер с порывами до 12 м/с. А последний день недели будет погожим и безветренным.

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД

Тем временем в Кировской области продолжается ледостав. В соцсетях уже появлялись видеозаписи того, как кировчане выходят на неокрепший лед для того, чтобы порыбачить или прокатиться на коньках и санках. Однако в ГУ МЧС России по Кировской области вновь напоминают об опасности таких игр.

Толщина льда на некоторых водоемах уже достигла 7-8 сантиметров - этого достаточно, чтобы выдержать вес нескольких взрослых людей. Однако погодные условия в Кирове и районах области по-прежнему нестабильны: в любой день даже из-за незначительного потепления толщина ледяного покрова может непредсказуемо уменьшиться.

Рыбаков и отдыхающих на водоемах призывают не подвергать свои жизни опасностиФото: Сергей КУРОЧКИН

Помимо этого, на большинстве водных объектов сейчас есть полыньи с тонким льдом, а на крупных реках не покрылись ледяной коркой. Рыбаков и отдыхающих на водоемах призывают быть предельно внимательными и осторожными и не подвергать свои жизни опасности.