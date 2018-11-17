Кировский полицейский вошел в топ-40 лучших участковых страны

Накануне Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечают 17 ноября, были подведены итоги всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». В здании МВД России свои награды получили три лучших представителя своей профессии.

- Профессия участкового — сложная, трудоемкая, которая возлагает на плечи полицейских высокую нагрузку и ответственность, - министр МВД Владимир Колокольцев. . - Сегодня, мы стараемся облегчить их труд, как минимум, уменьшить бумажную волокиту. Но даже информационные технологии не заменять чуткое внимательное отношение к людям. Все дошедшие до финального этапа конкурса участковые заслужили свои авторитеты. Об этом свидетельствуют голоса, отданные им гражданами нашей страны. В голосовании приняли участие более 400 тысяч человек. А мы в свою очередь, усовершенствовали метод подведения итогов и выбора лучшего участкового, введя индикатор плотности населения региона. Это позволило нам быть более объективными.

К сожалению, кировский участковый не стал призером конкурса. Однако из 83 участников премии Алексей Кобелев занял 31 место: в голосовании, которое проходило на нашем сайте, он получил 1 279 голосов «из народа».

-Самым главным достижением считаю доверие и уважение жителей моего участка, - подчеркивает Алексей Юрьевич, - ведь в любой трудной жизненной ситуации участковый обязан прийти на помощь.

ЧУТКИЙ УЧАСТКОВЫЙ VS НЕВИДИМЫЕ МОШКИ

Напомним, что 26-летний Алексей Кобелев - сотрудник межмуниципального отдела УМВД России «Слободской», старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный. К ведомому им МО МВД России «Слободской» относится отделение полиции «Белохолуницкое» и пункт полиции «Нагорский». А сам участок Алексея Юрьевича отличается тем, что в нем находятся 17 садоводческих товариществ.

Алексей Юрьевич занял 31-ое место среди 83 участников. Фото: 43.мвд.рф

Работа с таким населением очень специфичная. И на самом деле требует от участковых выдержки, терпимости и чуткости. Кроме того, что Алексей Кобелев проводит профилактическую работу с людьми, курирует преступивших границу закона граждан и выезжает на такие стандартные вызовы, как взлом, кража, бытовая ссора, ему приходилось бороться и с паранормальными явлениями.

- Ко мне обратилась пожилая женщина, которая пожаловалась, что в ее квартире появились странные невидимые мошки и что они беспокоят, летают и кусают, - поделился историей Алексей Юрьевич. - Мы с товарищем выехали по адресу - конечно же, никаких мошек не обнаружили. Но, чтобы бабушку успокоить и хоть как-то помочь, мы провели «обряд по изгнанию невидимых мошек»! В ее русской печи мы сожгли лист бумаги А4, на котором до этого было написано заклинание на изгнание. Как только лист бумаги сгорел, мы сказали, что с ним сгорели и мошки и больше они бабушку не побеспокоят. Женщина была очень довольна и благодарна нам. В работе участкового очень важно с пониманием относиться к людям. Именно для того, чтобы помогать людям, я выбрал профессию полицейского.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

В органах внутренних дел Алексей Юрьевич работает уже восемь лет, а на должности участкового - четвертый год.

За время службы Алексея Кобелева на его участке произошло 14 преступлений и 65 административных правонарушений. Всего за три года слободской участковый рассмотрел 158 сообщений и заявлений.

- На мой взгляд, именно должность участкового дает возможность лучше освоить азы профессии, научиться общаться с людьми так, чтобы не допустить конфликтной ситуации, - рассказывает Алексей Кобелев. - Эта работа действительно мне нравится, ведь мы помогаем людям восстановить справедливость, и они нам за это безмерно благодарны.

За время службы Алексей Кобелев получит несколько значимых наград.

Июнь 2012 год. «Почётная грамота» за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

Декабрь 2012 год. Денежная премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей по охране общественного порядка в период проведения выборов.

Февраль 2014 год. «Благодарность» за отличные показатели в учёбе при сдаче зимней экзаменационной сессии.

Февраль 2018 год. «Благодарность» за успешное выполнение особо сложных и важных задач приказ УМВД России по Кировской области.

Поощрялся правами начальника МО МВД России «Слободской» в 2015, 2016, 2017 годах.

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Народный участковый» проходит уже восьмой раз. В нем принимают участие лучшие сотрудники полиции, а именно порядка 45 тысяч участковых уполномоченных полиции. Именно эти люди первыми приходят на помощь гражданам, которые попали в беду или стали жертвами преступников. Сегодня благодаря участковым или с их помощью в России раскрывается каждое четвертое преступление.

Победителем конкурса стал 33-летний майор полиции Сергей Кузюков из Управления МВД России по Брянской области. Он набрал наибольшее число голосов читателей нашего сайта. В органах Сергей Кузюков более 17 лет, раньше работал следователем. Сегодня он отвечает за трудный участок, который находится рядом с таможенным пунктом на границе с Украиной.

Второе место досталось 29-летнего майору полиции УМВД России по Калужской области Тимур Нурбагандов. За его плечами 13 лет службы. Четыре года назад он уже был победителем второго этапа «Народного участкового».

Бронзу завоевала 33-летний сотрудник полиции, лейтенант Оксана Марьяндшева. Он работает в организации профилактической работа с архангелогородцами, вернувшимися из мест лишения свободы.