Город ежегодно «сливал» 52 миллиона на содержание автоперевозчика

В средине ноября, чтобы не допустить ошибок прошлых лет, депутаты Кировской Гордумы активно обсуждали плюсы и минусы бюджета этого года. Перед тем, как принимать поправки на следующий год, заслушали отчет Контрольно-счетной палаты о проверке работы муниципальных предприятий. Специалисты проверяющего органа узрели нецелевое расходование средств по некоторым пунктам.

МИЛЛИОНЫ В НИКУДА?

В немилость КСП попала субсидия размером 52 млн 590 тыс. рублей для «КировПассажирАвтотранс». Эти деньги планируется потратить на компенсацию расходов перевозчика. Заметим, что договор города с «КПАТ» заключен в декабре 2014 года. В частности, в документе шла речь, что перевозчик возьмет на себя маршруты: 101 (Киров-Лянгасово), 104 (Киров-Бахта), 116 (Киров-аэропорт), 117 (Киров-Сидоровка), 129 (Киров-Костино), 136 (Киров-Русское), 143 (Киров-Башарово), 146 (Киров-Сосновый).

В то же время региональным законом, который принят четырнадцать лет назад, населенные пункты Бахта, Костино, Сосновый, Бошарово, Русское, Лянгасово, Захарищевы включены в границы Кирова.

- Эти маршруты постановлением горадминистрации от 9 декабря 2015 года входят в реестр регулярных перевозок общественного транспорта на территории областного центра, - отчиталась председатель КСП Елена Мерзлякова. - Таким образом, кировчане еще с 2015 года должны были ездить, например, в Бахту, Русское или Костино по городскому тарифу, который сейчас составляет 22 рубля.

Однако на маршрутах: 104, 116 , 129, 136, 143 и 146 действовала такса пригородных автобусов.

Аудиторы привели пример: автобус до Сидоровки по документам относится к городскому, и стоимость проезда соответствующая - 22 рубля. При этом расстояние от областного центра до села - 25 км. В то же время те маршруты, которые возят по пригородному тарифу, преодолевают меньше 18 километров. Вывод напрашивается такой: населенный пункт ближе к городу, а доехать до него дороже.

- Таким образом, КСП считает расходы на предоставление субсидии перевозчику необоснованными, - подытожила Елена Георгиевна.

ЗАКОН НЕЛЬЗЯ НАРУШИТЬ

Депутат Денис Ерохин поинтересовался, почему же тогда город ежегодно «сливал» 52 миллиона рублей. Однако начальник департамента финансов Гульнара Сайфутдинова отметила, пока не приняты изменения в существующие правовые акты, эти деньги остаются в бюджете.

Глава города Елена Ковалева рассказала, что со стороны администрации будет нарушением закона разорвать в одностороннем порядке контракт.

- Если мы исключим ассигнования, то КПАТ обратиться в суд и будет прав, потому что в одностороннем порядке без внесения изменений в нормативные документы мы не можем лишить их дотаций, - отметила Елена Васильевна. - Но задача администрации поставлена. Надеюсь, что ко второму чтению бюджета, станет более понятно, что нам делать с этим вопросом. Ситуацию будем держать на контроле.

КСТАТИ

Заметим, что КПАТ, занимается также и перевозками в районах области, соответственно, получает дотации из регионального бюджета. На следующий год для компании предусмотрены 20 миллионов. Депутаты областного Законодательного собрания также поинтересовались, почему предприятию, цель которого - получение прибыли, нужно выделять дополнительные деньги? Однако министр финансов Кировской области Лариса Маковеева защитила эту статью расходов - предприятие занимается социально-значимой деятельностью, поэтому регион должен его поддержать.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ

КПАТ - чуть ли не единственный перевозчик, который обслуживает маршруты даже в самые отдаленные уголки Кировской области. Руководитель предприятия Денис Пырлог не раз заявлял,несмотря на то, что многие направления приносят убытки отказываться от маршрутов нельзя. В первую очередь, рейсовые автобусы - это гарант безопасности для пассажиров - перед тем как выйти на линию транспорт и водители проходят контроль. Чем не могут похвастаться нелегалы и популярные сервисы перевозок ( « БлаБлаКар» или региональный проект «Подвези» ). В то же время

Пырлог уверен, что повышение тарифа на перевозки не позволит поднять популярность маршрутных автобусов среди кировчан, поэтому финансовая поддержка со стороны города и области необходима.