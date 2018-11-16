Открытие новых детских садов под угрозой срыва

О том, что в городе строится шесть детских садов, трубят чуть ли не из каждого утюга на протяжении года. Новость в свете скандалов вокруг нехватки путевок в дошкольные учреждения, безусловно, хорошая, но в этой бочке меда есть пресловутая ложка дегтя. Так, проектами строительства не предусмотрена покупка кроваток, игрушек, белья, оборудования и прочих необходимых вещей для детских учреждений.

Напомним, средства на строительство шести садов выделены по государственной программе из бюджетов разных уровней: 122 млн поступили от федералов, 6,5 млн - из областного бюджета, остальное выделил муниципалитет - всего 170 млн руб. Как водится у госпрограмм, освоить деньги необходимо в сжатые сроки, поэтому в первую очередь администрация позаботилась, чтобы построить сами здания, обеспечить их жизненно важными коммуникациями (инженерными сетями, системами водоснабжения, отопления и т. д.)

- Я так понимаю, сроки проведения аукционов были достаточно сжатые: чтобы подстраховаться от претензий со стороны УФАС, позиции по технологическому оборудованию были исключены из контрактов по строительно-монтажным работам, - уточнил начальник департамента образования Александр Петрицкий.

Тем не менее, без кроваток, игрушек, полотенец и всего прочего детский садик открыть невозможно, поэтому в спешном порядке администрация запросила из городского бюджета около 22 миллионов на закупку всего самого необходимого для садиков. По закону, просто так потратить бюджетные средства никто не даст - нужно проводить аукционы. Администрация прописывает в заявке свои требования к закупаемым товарам (например, если речь идет о мебели, то прописываются размеры, цвет, материалы и т. д.), выставляет максимально допустимую сумму (начальная цена контракта) и размещает информацию на электронной платформе. В свою очередь, компании-поставщики, ознакомившись с условиями, могут откликнуться на заявку и принять участие в аукционе. Выигрывает тот, кто предоставит необходимый товар по самой низкой цене. Такая система позволяет сэкономить: разница между начальной ценой контракта и той, что получилась на выходе, возвращается в бюджет.

Тем не менее, администрация решила сделать ход конем и провести через аукционы не всю запрашиваемую сумму, а лишь половину - если быть точными, 8 млн 774 тыс. руб. Остальные деньги (а это примерно 12 млн) потратят, заключив прямые договоры с поставщиками. Между тем, покупая мебель, игрушки, оборудование и прочее напрямую, город лишается возможности сэкономить.

По словам главы департамента образования, на такой шаг пришлось пойти, чтобы закупаемый товар соответствовал разработанным дизайн-проектам.

- Чтобы получить необходимое и вписаться в разработанную концепцию, нужно работать с определенными поставщиками, - добавил Александр Львович.

Однако главу города Елену Ковалеву такой подход к тратам бюджетных денег не устроил.

- Вы знали, что необходимо проводить торги на закупку оборудования с начала момента строительства этих садов, - отметила Елена Васильевна. - Почему вы проводите прямыми договорами, а не на конкурсной основе? Это сразу неправильно! Я не соглашусь, что прямые договоры - это единственный способ приобретения, учитывая, что у нас шесть детских садов!

Александр Петрицкий ответил, что окончательный вариант дизайн-проектов администрация получила слишком поздно - лишь в октябре. Однако Ковалева была непреклонна и заявила, что проведение аукционов не занимает много времени, поэтому администрация могла провести торги, тем более что расчет с поставщиками запланирован в январе. Александр Львович заметил, что составление заявок на аукционы требует много времени, которого уже нет: садики вот-вот должны открыться.

В ответ Ковалева напомнила, чтобы администрация все же соблюдала конкурсность процедур.

- Конкурсность процедур - первое, что повышает эффективность расходов. Не надо доводить контракты на такое дробление, - заключила Елена Васильевна.

Ознакомившись со статьями расходов на оборудование для садиков, глава города обратила внимание на пару пунктов. Согласно представленной заявке, оборудование для музыкального класса обойдется в 700 тысяч рублей, а мебель в музыкальный класс - в 300 тысяч.

Петрицкий обосновал, что пианино - недешевый инструмент.

- Надеюсь, мы не рояль покупаем? - задалась вопросом Елена Васильевна и напомнила, что все расходы должны быть экономически обоснованными, иначе у КСП могут возникнуть претензии.