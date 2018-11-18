За год количество кировчан, погибших в ДТП, снизилось на 55,6%

Ежедневно в сводках новостей, эфирах радиостанций и телевизионных сюжетах кировчане узнают о все новых и новых ДТП, авариях и столкновениях. «Счетчик» таких происшествий практически не останавливается.

18 ноября - Всемирный день погибших в дорожно-транспортных происшествиях. «Комсомолка» совместно с УГИБДД УМВД России по Кировской области рассказывает об авариях на дорогах региона в цифрах и фактах.

«ПЬЯНЫХ» ДТП СТАЛО МЕНЬШЕ

За январь-октябрь 2018 года в Кировской области произошло 1403 ДТП - на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях пострадали 1765 кировчан (прирост на 7,2%), однако число погибших в столкновениях сократилось на 8,6% - до 128 человек.

В самом городе Кирове произошла ровно половина (701) указанных аварий, за год их число увеличилось на 6,2%. Раненых аналогично стало больше (818 человек, прирост составил 3%), однако количество погибших упало на рекордные 55,6% (с 36 до 16 человек).

К несчастью, дети никак не застрахованы от попадания в ДТП. С начала года на дорогах региона зафиксировано 185 аварий с участием несовершеннолетних (прирост на 17,8%). В них 198 детей получили травмы, трое из них погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пострадавших детей стало на 20% больше, а погибших - на 25% меньше.

Отметим, что пьяное вождение становится все более редким явлением на наших дорогах. За 10 месяцев 2018 года произошло всего 161 подобное ЧП против прошлогодних 173 (падение практически на 7%). Часть водителей, попавших в эту категорию, отказалась проходить медицинское освидетельствование - такие нарушения приравниваются к вождению в нетрезвом виде.

ДЕТАЛИ

В десяти районах Кировской области отмечен значительный рост всех основных показателей аварийности (общее число ДТП, количество погибших и пострадавших в них). Это Зуевка, Кирово-Чепецк, Луза, Малмыж, Нолинск, Санчурск, Слободской, Суна, Уни, Юрья и прилегающие к ним районные территории.

В сумме за январь-октябрь 2018 года автоинспекторы составили 488 693 протокола за нарушения норм и правил дорожного движения. Часть всех этих нарушений выявили «сплошные проверки» - специальные рейды патрулей ДПС совместно с дружинниками и активистами, в ходе которых водителей проверяют на наличие алкоголя в крови.

КАК БОРЮТСЯ С АВАРИЙНОСТЬЮ

Важнейший фактор, помогающий в снижении показателей аварийности - развитие систем фото- и видеонаблюдения за дорогами Кирова и районов области. Специальные устройства фиксируют все нарушения правил движения, которые допускают водители.

В регионе уже установлено 77 таких устройств, еще 55 фото- и видеокамер работают в «живом» режиме, их по мере необходимости переносят с одного места на другое. Все они действуют автоматически: если нарушение действительно произошло, они обязательно его зафиксируют.

Именно благодаря этим устройствам, а также мобильному современному комплексу «Паркон» с начала года выявлено 374 474 нарушения различных норм и правил дорожного движения.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Шаг 1. Пешеходные переходы (особенно вблизи школ и детских садов) продолжают оборудовать по всем современным стандартам и нормам. Такие работы ведутся в рамках поручения президента России.

Шаг 2. На основных дорогах и тротуарах, проходящих через населенные пункты, устанавливают дополнительные источники освещения.

Шаг 3. Разметку дорог наносят современными износоустойчивыми материалами и следят за тем, чтобы она круглый год была в хорошем состоянии.

Шаг 4. На самых опасных и аварийных участках дорог устанавливают специальные знаки и аншлаги, предупреждающие о сложной обстановке.

Шаг 5. Общественников и неравнодушных кировчан все чаще привлекают к обеспечению безопасности движения, а в школах активно развивают движение «юных инспекторов».