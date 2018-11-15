2018-11-15T19:13:15+03:00
Общество

Кировские антимонопольщики нашли нарушения сфере ритуальных услуг и госзакупок

Количество нарушений выросло почти в два раза
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В некоторых случаях УФАС не доводит дело до суда и ограничивается предупреждениемВ некоторых случаях УФАС не доводит дело до суда и ограничивается предупреждениемФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Если в прошлом году сотрудники УФАС зафиксировали всего 13 нарушений антимонопольного законодательства (данные на 1 ноября 2017 года), то в этом уже 22 (данные на 1 ноября 2018 года). Девять серьезных нарушений допустили чиновники.

ПЕРЕПЛАТИЛИ ЗА ДЕТСКИЙ САД

Одно из вопиющих нарушений допустили сотрудники двух администраций - поселка Стулово и Слободского района. Как выяснилось, строительство детского сада могло обойтись бюджету района на десять миллионов рублей дешевле.

- В 2017 году в администрации Слободского района приняли решение о строительстве детского сада в Стулово, - обрисовал ситуацию начальник отдела контроля органов власти Кировского УФАС Юрий Гуляев. - Первые торги на постройку здания были отменены. Тогда администрации района и поселка договорились о передаче в аренду земли потенциальному застройщику. После этого администрация Слободского района передала безвозмездно проектную документацию единственному подрядчику, что уже было нарушением.

Комиссия УФАС обнаружила подтверждения того, что администрация и подрядчик «в сговоре»: между ними происходила переписка о ходе работ.

Управление проиграло это дело в Арбитражном суде и подало апелляцию. На втором суде было принято решение о том, что администрация и подрядчик заключили незаконное соглашение, которое позволило им уйти от торгов.

В УФАС подсчитали: если бы строительство началось после проведения торгов с несколькими потенциальными исполнителями, а не единственным заказчиком, то весь проект стоил бы на 10 миллионов рублей меньше.

НАРУШЕНИЯ НА РЫНКЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Во многих кировских деревнях нет нормативных актов, которые определяют порядок захоронения и порядок выдачи разрешений на захоронения. К такому выводу пришли сотрудники Кировского УФАС в результате исследования. В некоторых случаях Управление выписывает предупреждение нарушителям.

- По закону, орган местного самоуправления обязан обеспечить определенные услуги для населения в данной сфере, - рассказали в Управлении. - Для этого создается специальная организация. И очень часто случается, что органы местного самоуправления наделяют эту организацию полномочиями администрациями.

Так, например, в Юрьянском районе один предприниматель занимался ритуальными услугами, а администрация выдала ему книгу учета захоронений, бланки разрешения на захоронение и ключ от кладбища. Это привело к ситуации, когда мужчина решил не пускать родственников умершего на кладбище только потому, что семья не воспользовалась услугами его конторы по оказанию ритуальных услуг. В итоге, администрации и ИП вынесли предупреждение. Дело не стали доводить до суда - нарушения были вовремя исправлены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 дела о нарушении антимонопольного законодательства заведено в 2018 году

35 жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров приняли в УФАС

14 жалоб признаны обоснованными

96 предупреждений выдал УФАС в 2018 году

51 предупреждение в сфере похоронного дела

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