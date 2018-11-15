Не Осинцами едиными: Арбитражный суд запретил строить новый мусорный полигон

Вчера, 14 ноября, Арбитражный суд рассмотрел иск Кировского аэроклуба ДОСААФ России. Организация просила отменить решение властей Слободского района на строительство мусорного полигона близ деревни Осинцы. По мнению ДОСААФ, объект мог помешать полетам членов аэроклуба. Суд в итоге встал на сторону «летчиков» и запретил работу полигона.

В чем заключались претензии ДОСААФ? Как будет урегулирован конфликт? Что ждет «мусорную» сферу жизни Кировской области и куда теперь повезут все бытовые отходы? «Комсомолка» отвечает на эти и другие острые вопросы.

О ЧЕМ СПОР

Полигон ТБО (твердых бытовых отходов) близ деревни Осинцы Слободского района начали строить несколько лет назад. В создании этого объекта сложилась объективная необходимость: старая свалка в поселке Костино исчерпала все ресурсы, продолжать свою работу она не могла. Запустить новый полигон должны были уже 1 января 2019 года, тогда же должна была и заработать новая схема обращения с отходами.

Два года назад слобожане активно протестовали против строительства полигона в Осинцах. Несмотря на то что эксперты давно доказали безопасность объекта, местные жители боялись возможной экологической катастрофы. Когда ситуация все-таки прояснилась и «волнения» были прекращены, в дело вмешался ДОСААФ, владеющий аэродромом в Порошино.

Как заявили в самом аэроклубе, полигон строится недостаточно далеко от аэродрома Киров - Порошино. Мусор, вывозимый на полигон, может привлечь стаи птиц, а те, в свою очередь, могут нарушить безопасность полетов.

В ДОСААФ боятся птиц, которые могут слететься на полигон и затруднить полеты аэроклуба. Фото: yamalpro.ru

Застройщик уверял, что никаких угроз аэродрому полигон не несет и даже подкреплял свои слова мнением специалистов-биологов. Представители мэрии Кирова и правительства региона также говорили о том, что полигон в Осинцах создан с учетом всех норм и правил.

В ДОСААФ требовали отменить разрешение на строительство мусорного полигона, застройщик выступал за отказ в этих претензиях. Суд в итоге встал на сторону ДОСААФ.

ЧЕГО ЖДАТЬ КИРОВЧАНАМ

Теперь судьба «мусорной» реформы в Кирове находится под угрозой: если полигон в Осинцах не сможет принимать отходы, через пару месяцев, вывозить весь мусор из Кирова и близлежащих районов будет попросту некуда. Общественники, СМИ и политики уже окрестили сложившуюся ситуацию «грядущим мусорным коллапсом» (справедливости ради отметим, что все происходящее может представляться и в не столь черных красках).

Вывоз отходов на новый полигон должны были начать уже 1 января 2019 года. Фото: admkirov.ru

Суть явления проста: полигон в Осинцах состоит из двух карт (частей). Одна из них уже построена и готова принимать отходы. Мощности этой карты хватит на полтора-два года массового вывоза мусора. Строительство второй карты не завершено, на работы необходимо еще несколько сотен миллионов рублей.

Как заявлял постоянный эксперт «Комсомолки», депутат Кировской городской думы Михаил Шихов, совместная работа обеих карт полигона в Осинцах может полностью решить все «мусорные» проблемы региона на ближайшие 8-9 лет.

Однако решение Арбитража может перечеркнуть все эти планы: суд признал недействительным разрешение на строительство и первой, и второй карты нового полигона ТБО. Теперь первая карта не может быть введена в эксплуатацию, а вторую карту нельзя достраивать. У суда, кстати, есть несколько дней на публикацию полной мотивировочной части своего решения.

СЛУХИ

Источник, близкий к ситуации, рассказал «Комсомольской правде» в Кирове», что застройщик полигона в Осинцах готов пойти «на мировую», то есть заключить с ДОСААФ мировое соглашение. Возможен ли такой выход из ситуации и на каких условиях компания будет предлагать его аэроклубу, пока не уточняется.

ВОПРОС В ТЕМУ

Застройщик уже потратил свыше 100 миллионов рублей на строительство полигона ТБО в Осинцах. В случае если решение Арбитражного суда останется в силе, то кто будет компенсировать компании все деньги, потраченные на работы по проекту?