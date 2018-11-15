За пять лет тарифы на тепло, воду и электричество «подскочили» на 20-40% и продолжают расти. Чего ждать кировчанам в новом году?

Коммунальные тарифы в Кировской области растут, как на дрожжах. Об этом говорят общественники и СМИ, а сами кировчане в соцсетях регулярно жалуются на астрономические суммы в квитанциях. Подтверждаются эти факты и документально.

Доклад о реальном росте платежей в Кировской области опубликован региональной группой общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Общественники подсчитали все «скачки» по различным строчкам в квитанциях кировчан и заявили: властям на различных уровнях пора задуматься над происходящим.

«Комсомолка» делится самыми важными деталями доклада общественников и рассказывает, какие «скачки» коммунальных тарифов могут ожидать кировчан в следующем году.

ТЕПЛО ПО ЦЕНЕ ЗОЛОТА

С 2013 по 2018 год плата за все виды коммунальных услуг неумолимо росла. В среднем за эти пять лет тарифы «подскочили» на 20-40%.

- В частности, за тепло кировчане стали платить на 22,1% больше, чем прежде, - сообщают общественники. - На 29,8% вырос тариф на электричество. Рост тарифов на водоотведение и водоснабжение увеличился на 40 и 41% соответственно.

Поставка тепла - больной вопрос для нашего региона. За последние годы ни один отопительный сезон не был пройден без каких-либо проблем: трубы значительно изношены, аварии на сетях стали привычным делом, а в отдельных уголках Кировской области «ценник» работы котельных приближается к уровню прожиточного минимума.

Так, в I полугодии 2018 года жители села Рябова платили за одну гигакалорию 5 330 рублей, часть яранцев - 7 148 рублей. Тариф за одну гигакалорию в поселке станции Вятка в Кирово-Чепецком районе составил 7 691 рубль.

Немалая часть выплат по квитанциям кировчан уходит на издержки производстваФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тарифы на тепло заметно подскочили в заречной части Кирова, Вахрушах, Мурыгино, микрорайонах Радужный и Долгушино, Куменском районе. Там установлены новые котельные, и компания, смонтировавшая их, «взвинтила» плату в два-три раза. Общественники считают, что такой механизм возврата инвестиций, вложенных в строительство котельных, неадекватен.

Тем временем прогнозы по сбору коммунальных платежей остаются неутешительными. В 2018 году долги по ЖКХ росли в среднем на 5% каждые три месяца. И 70% долгов по всем платежам приходятся именно на неоплаченные услуги по теплоснабжению жилых домов.

КОММУНАЛЬЩИКИ НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ

В кошельках кировчан по-прежнему пусто, и долги за коммунальные услуги растут. А вот среди крупных ресурсников долги - дело редкое, практически невозможное. Еще бы: крупнейшие поставщики воды и тепла, например КТК и ККС, благодаря вложению инвестиций освобождены от уплаты налогов. По оценкам общественников, с начала текущего года бюджет Кировской области недополучил от них почти 296 миллионов рублей.

- При этом за последние несколько лет регион выплатил ресурсоснабжающим организациям 2,4 миллиарда рублей, - указано в докладе региональной группы общественного контроля. - Такой была компенсация за часть доходов, которые эти компании могли недополучить от населения.

Тем временем льготники - около 300 тысяч кировчан и жителей районов - получают соцподдержку, им частично компенсируют затраты по услугам ЖКХ. Год назад на эти цели регион потратил 2,3 миллиарда рублей, а за один только I квартал 2018 года - 702,6 миллиона рублей. Это огромные деньги, которые можно было бы вложить в дороги или строительство больниц, однако тарифы растут так быстро, что оставить кировчан без поддержки власти попросту не могут.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

Общественники утверждают, что немалая часть выплат по квитанциям кировчан уходит вовсе не на обеспечение коммунальными благами. Крупные суммы ресурсники ежегодно тратят на различные издержки производства.

- Износ линий электропередач у самих компаний доходит до уровня в 64%, - указано в докладе. - Еще сильнее изношено трансформаторное оборудование. Потери электричества при передаче по электросетям оцениваются в 15-30% (на разных точках), а потери теплоэнергии при передаче могут составлять 20-37%.

Потери электричества при передаче по электросетям оцениваются в 15-30%Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Инвестиции, которые вкладываются в различные коммунальные системы, ресурсники также получают из тарифов, то есть из кармана кировчан. Для сравнения: КТК в текущем году тратит на инвестиции собственную прибыль и плату населения в соотношении 1:4 (8% против 30%).

НИКТО НЕ СЛЕДИТ ЗА ТАРИФАМИ

По мнению активистов, одной из причин столь серьезного роста тарифов на коммунальные услуги в Кировской области можно назвать недостаточный контроль за ресурсниками.

- Детального аудита и финансовых ревизий никто не проводит, - утверждают общественники. - Не проверяются первичные документы, в которых указаны реальные расходы компаний на инвестиции. Помимо этого, деньги, полученные от кировчан и жителей районов, проходят как «внебюджетные» поступления и не отслеживаются надзорными службами.

Контроль за деятельностью ресурсников активисты считают недостаточнымФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Общественники подчеркивают, что огромные деньги - возможно, целые миллиарды рублей - не считаются целевыми средствами. Поэтому ресурсоснабжающие организации могут просто тратить их на свои нужды - например, на текущую деятельность.

По данным активистов, Минэнергетики и ЖКХ Кировской области выделило 8 специалистов на проверку деятельности ресурсников, причем эти сотрудники изучают лишь документальные отчеты компаний, не занимаясь перепроверкой данных.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Общественники планируют направить итоговый акт по результатам контроля за тарифами в правительство и Заксобрание Кировской области, в мэрию Кирова, а также уполномоченному по правам человека в регионе Александру Панову. От всех указанных инстанций активисты просят принятия всех возможных мер по улучшению работы ресурсников.

Вместе с тем будет отправлено и обращение в областную прокуратуру: члены региональной группы общественного контроля предложат органам проверить деятельность некоторых организаций, занимающихся поставкой различных ресурсов населению. А заодно активисты внесут и ряд предложений по контролю работы ресурсоснабжающих организаций со стороны Минэнергетики и ЖКХ Кировской области.

НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ ТАРИФЫ

С 2019 года вступают в силу изменения по «мусорной» реформе. По слухам, растиражированным в СМИ и соцсетях, плата кировчан составит от 126 до 156 рублей «с носа» в месяц. За эти деньги новый региональный оператор будет собирать, вывозить, сортировать и захоронять отходы. Специалисты, однако, подчеркивают: пока региональная служба по тарифам не утвердит необходимые бумаги, говорить о каких-либо новых суммах в квитанциях кировчан преждевременно.

Со следующего года ожидается и значительный рост тарифа на сбор и вывоз мусораФото: Анастасия ОСИПОВА

В январе вырастет и размер отчислений в фонд капремонта. Вместо 8 рублей и 30 копеек кировчане будут платить по 8 рублей и 70 копеек в месяц. Сумма может показаться небольшой, однако такие деньги взимаются с одного квадратного метра жилья. Владельцам «трешек» и просто больших по размерам квартир, пожалуй, придется несладко.

Ресурсники тем временем продолжают настаивать на увеличении тарифов на собственные услуги. К примеру, ККС предлагали в 2019-2023 годах увеличить тариф на водоснабжение сразу на 40%. Остальные ресурсоснабжающие организации также не остались в стороне, однако их запросы были менее глобальными.

Напомним, в 2016-2018 годах тарифы могли вырасти кратно, однако их сдерживал специальный указ губернатора Кировской области, датированный 2015 годом. По его условиям, в течение трех лет в Кирове и районах тарифы не могли резко подскочить: в 2018 году, например, их максимальное увеличение могло составить всего 7,29%.

Как эти процессы будут урегулированы в новых документах, издаваемых руководством региона, пока что неизвестно. В любом случае цифры в квитанциях кировчан изменятся уже в январе 2019 года. Вопрос лишь в том, ждет нас «коммунальная шоковая терапия» или поэтапное и разумное увеличение платежей.