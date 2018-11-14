В Кировской области 32 бывших детских сада хотят вернуть детям

Нехватка мест в детских садах стала одной из главных проблем для кировчан с маленькими детьми. В этом году путевки в дошкольные учреждения не получили более двух тысяч малышей.

ПОЧЕМУ ОСТАВИЛИ БЕЗ МЕСТА?

Причин несколько: здесь и демографический бум трехлетней давности, и приток людей из сел и деревень в областной центр, и строительство новых микрорайонов, при проектировке которых не предполагались ни больницы, ни садики, ни школы, а также массовое перепрофилирование зданий дошкольных учреждений под автошколы, учебные центры и прочие организации в 1990-х годах.

Масла в огонь добавляет и существующая система распределения мест в садах - по дате рождения, «благодаря» которой жители Филейки становятся счастливыми обладателями путевки в садик в Сидоровке или Лянгасово.

Возмущению родителей нет предела: у многих нет возможности пристроить малыша в частные учреждения или отдать на попечение бабушек и дедушек. Все это вылилось в народные бунты, пикеты и отчаянные скандалы в городской администрации.

ЧТО ДЕЛАЕТ ВЛАСТЬ?

В свою очередь, градоначальники успокаивают: до конца года в эксплуатацию введут шесть детских садов в микрорайонах:

- Чистые пруды - 2 детских сада на 480 мест (ул. Чистопрудненская, 8а, ул. Ивана Попова, 95а);

- Урванцево - детский сад на 240 мест (ул. Энтузиастов, 25а);

- Озерки - детский сад на 240 мест (ул. Торфяная, 11);

- Нововятский район - 2 детских сада на 480 мест (Ёлки-парк и 41-й микрорайон).

Как рассказали в пресс-службе Кировской городской думы, сейчас администрация рассматривает возможность строительства учреждений на земельных участках:

- ул. Гагарина, 2а (Нововятск);

- в районе ул. Заводской;

- ул. Харьковская, 6;

- ул. Пролетарская, 11а;

- ул. Мопра, 103;

- ул. Клубная, 1.

ВЕРНУТЬ НАЗАД

Мэрия продолжает работу по возвращению зданий садов в систему образования. Напомним, в 1990-е годы в стране наблюдался демографический кризис, поэтому многие сады позакрывали за ненадобностью. Какие-то здания отдали частным школам, в каких-то разместились правоохранители - в общем, объекты использовали исходя из общественных нужд. В силу того, что ситуация с количеством детей изменилась, предпринимаются попытки вернуть здания. В ближайшее время планируется вернуть 32 объекта.

Так, ведется работа по возвращению здания бывшего детсада № 137 по ул. Гайдара, 4а. Сейчас там находится частная школа «Наша школа», в которой обучается 54 детей. Здесь планируют открыть второй корпус детсада № 35.

Взамен частной школе предлагают другое здание на ул. Крутикова, 2б. Его обещают отремонтировать. И даже выделили целый миллион на реконструкцию, установку окон и радиаторов.

В планах у горадминистрации вернуть здание по ул. Сормовской, 38а (75 мест). Сейчас им владеет частник - по предварительной информации, собственник готов расстаться с ним за 40 миллионов рублей.

Некоторые бывшие здания детских садов находятся в ведении федералов: там размещаются полицейские пункты. Власти прорабатывают возможность переезда полиции в Коминтерн (предлагается разместить пункт полиции № 5 по адресу ул. 60 лет Комсомола, 19) и Лянгасово (пункт полиции № 6 предлагается разместить по адресу ул. Октябрьская, 24).

СИСТЕМА ОТБОРА

Разумеется, одним из главных вопросов остается распределение мест.

Тут существенного изменения системы не предвидится - детей будут направлять в новые сады по дате рождения. В первую очередь путевки получат родители детей, рожденных с 1 сентября по 31 декабря 2015 года, а также детей

2016 года рождения, чьи родители имеют внеочередное и первоочередное право на получение направления.

Остальным родителям, у которых нет преференций, направления дадут при наличии свободных мест.