Директор «Электронного проездного» Ганьба выписал сам себе заем на 20 миллионов рублей

Следователи продолжают устанавливать все детали махинаций, произведенных в кировском «Электронном проездном». Напомним, в начале октября директор организации Анатолий Ганьба был взят под стражу по подозрению в растратах на 20 миллионов рублей. Спустя несколько дней оперативники задержали и экс-директора кировской «Центральной диспетчерской службы» (ЦДС) Александра Рыболовлева.

ЗАНЯЛ ДЕНЬГИ И ВЛОЖИЛ В БАНКИ

Сегодня в СУ СКР по Кировской области сообщили, что против директора «Электронного проездного» Анатолия Ганьбы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Как выяснилось, Ганьба от лица организации выписал сам себе заем в размере 20 миллионов рублей.

Как рассказали «Комсомолке» следователи, мужчина вкладывал эти деньги в банки и получал крупную прибыль в виде процентов по вкладам. Когда этот факт вскрылся, Ганьба вернул заем в организацию, однако всю прибыль, полученную преступным путем, он оставил себе. На данный момент специалисты не называют конкретные суммы, которые удалось «заработать» фигуранту резонансного дела.

Уголовное дело связано с работой системы «Мама, я пришел». Фото: vk.com/mamayaprishel

Напомним, в 2012-2013 годах в кировском транспорте была введена система «Мама, я пришел» и ЦДС незаконно начал взимать 4% от каждой платы, произведенной по карте. Эти деньги пошли не на модернизацию и развитие проекта, а были похищены. Общая сумма растраты составила 20 миллионов рублей.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Следователи считают, что между Рыболовлевым и Ганьбой был сговор, в котором могли участвовать и «третьи лица». Это значит, что задержания по делу о хищении из «Электронного проездного» могут быть продолжены. Отметим, что только по первому уголовному делу Ганьбе может грозить наказание до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере миллиона рублей.

Александр Рыболовлев покинул пост директора ЦДС за месяц до задержания. Фото: www.admkirov.ru

В настоящее время специалисты продолжают расследовать громкое дело и собирают базу доказательств вины Анатолия Ганьбы. Рассказать о дальнейшей судьбе экс-директора ЦДС Александра Рыболовлева «Комсомолке» в СУ СКР по Кировской области не смогли.

СКАЗАНО

«Комсомолка» спросила нового директора ЦДС Олега Семакова о том, стоит ли обманутым кировчанам ждать перерасчета платы от «Электронного проездного». Ответ Олега Дмитриевича был категоричен:

- На данный момент я вижу ситуацию так, - рассказал Семаков. - Все мы ожидаем решения суда по делу о хищениях в компании. Только после него можно будет решать что-либо по вопросу родителей. Будет соответствующее решение - будет и шанс на перерасчет.

КСТАТИ

В Кирове продолжается и расследование дела о махинациях с землей в парке Победы. Леонид Яфаркин, ставший первым подозреваемым в этом деле, на днях был помещен под домашний арест. Мужчину подозревают в мошенничестве, из-за которого городская казна потеряла как минимум девять миллионов рублей.