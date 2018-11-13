За залитую бетоном реку в Радужном никто не ответит

В Кирове жители садово-дачных товариществ микрорайона Радужный забили тревогу: рядом с их дачами течет «бетонная река».

В сентябре этого года одна из жительниц Кирова прогуливалась в районе речки между двумя СДТ: «Мелиоратор Радужный» и «Радуга» - и увидела, что река окрашена совершенно в неестественный серый цвет: до заморозков еще далеко, да и быть того не могло, что это снег со льдом. Женщина подошла и ахнула: река Чумовица залита бетоном! Недолго думая, она обратилась в Министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Сотрудники управления государственного экологического надзора министерства выехали на место: стали осматривать территорию между садоводчествами и обнаружили, что прилегающая к водоему территория погрязла в строительном мусоре. А сама Чумовица залита бетоном.

Всю информацию направили в прокуратуру. Ведомство начало внеплановую проверку «соблюдения требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами и водными объектами».

ЗВОНОК В МИНИСТЕРСТВО

Под подозрение в загрязнении Чумовицы попало близлежащее производство железобетонных изделий. Но ни прокуроры, ни эксперты экологического надзора не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить его причастность к экологическому преступлению.

- Так как мы не смогли доказать чью-либо вину в загрязнении реки, - пояснил начальник управления государственного экологического надзора Руслан Исупов, - установить причинно-следственную связь между деятельностью компании и загрязнением реки мы не смогли. Поэтому наказание за «бетонную реку» никто не понесет.

Но в управлении отметили, что на подозреваемом предприятии нашли и другие нарушения в сфере обращения с отходами.

- Справедливости ради надо сказать, что во время проверки все нарушения были устранены, проблема практически разрешилась, - отметил Руслан Зелимханович. - Но на самом предприятии нам не смогли даже толком пояснить, куда они девают свои отходы, такие как лом бетона. Кроме того, компания не заполняла паспорта учета отходов надлежащим образом, также на предприятии не соответствовали нормам программы производственного контроля в сфере обращения с отходами.

КСТАТИ

Заметим, что рядом с садоводческими товариществами «Мелиоратор Радужный» и «Радуга» находится три предприятия, так или иначе связанные с производством, распространением бетона и железобетонных конструкций. Первое - Радужнинский завод ЖБИ, занимающийся производством железобетонных изделий и арендой спецтехники. Второе - это строительная компания «ВСН-строй». Третье - «Вятдорстрой» - компания, занимающаяся продажей нерудных материалов и услугами предоставления автотранспорта.

КОНКРЕТНО

По результатам проверок директор и юридическое лицо понесет наказание за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства, а также за сокрытие экологической информации. Они должны будут не только ликвидировать все нарушения, но и заплатить 110 000 рублей в качестве штрафа.