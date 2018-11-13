2018-11-13T12:56:12+03:00
Общество

В октябре в Кировской области подорожали огурцы, билеты в музей и услуги стоматологов

Лимоны, свекла и поездки в Европу, напротив, стали дешевле
Александр ЧАРУШИН
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Огурцы и помидоры за октябрь 2018 года показали самый высокий ценовой ростОгурцы и помидоры за октябрь 2018 года показали самый высокий ценовой ростФото: Алексей БУЛАТОВ
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В октябре 2018 года в Кирове и районах области продолжился рост цен на товары и услуги. В среднем цены выросли на 0,1%. При этом бензин и визиты к стоматологу становятся все дороже, а поездки в страны Европы и билеты на поезда дальнего следования продолжают падать в цене. Рост стоимости некоторых товаров при этом составил почти 50%.

«Комсомолка» рассказывает о том, какие товары и услуги за прошедший месяц стали дешевле, а какие - «подскочили» в цене.

ПОДОРОЖАЛИ БЕНЗИН, ОДЕЖДА И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Огурцы и помидоры за октябрь 2018 года показали самый высокий ценовой рост - на 48,8% и 27,6% соответственно. На 15,2% подорожало пшено, практически на 10% выросли цены на сахарный песок. Также подорожали манная крупа, мед, соленая рыба и мясной фарш.

Заметный рост цен в октябре произошел в отдельных сферах, связанных с культурой и медициной. Так, на 12% подорожали билеты на выставки и в музеи, на 3-6% дороже стали некоторые услуги стоматологов (изготовление коронок и съемных протезов, удаление зубов, лечение кариеса).

На 3-6% дороже стали некоторые услуги стоматологов Фото: Олег ЗОЛОТО

На 3-6% дороже стали некоторые услуги стоматологовФото: Олег ЗОЛОТО

Одним из самых значительных стал и рост цен на бензин и другие виды топлива. Так, бензин марки АИ-92 подорожал в целом на 1,3%, АИ-95 - на 2,7%. Выросло в цене и дизельное топливо, в среднем кировчане стали платить за него на 3% больше прежнего.

Также в Кировской области подорожала одежда. В среднем на 2-4% выросли цены на трикотажные шапки, женские пальто, мужские куртки и брюки. Заметно дороже стали детские ползунки, детективы и приключенческие романы, свежие цветы (рост цен составил 3-4%).

За комплект постельного белья теперь придется отдать на 2,4% больше, чем прежде. Вместе с данной категорией товаров выросли и цены на одеяла, подушки и кроватки для новорожденных детей.

ЛИМОНЫ И СВЕКЛА ЗАМЕТНО ПОДЕШЕВЕЛИ

Цены на некоторые продукты (в основном, фрукты и овощи) в октябре продолжили свое падение. В частности, почти на 35% подешевели лимоны, а на 26% - свекла. На 10 и более процентов упали цены на бананы, морковь, картофель и яблоки. Дешевле стали и кальмары (на 3,1%).

Лимоны подешевели почти на 35% Фото: Олег ЗОЛОТО

Лимоны подешевели почти на 35%Фото: Олег ЗОЛОТО

Отдых за рубежом для кировчан также стал более доступным. Падение цен на экскурсионные поездки в Финляндию и Францию, а также на автобусные туры по странам Европы составило от 2,3% до 6,7%. Практически на 10% подешевели билеты на поезда дальнего следования.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В октябре цены на бензин в Кировской области стали самыми высокими в ПФО и одними из самых высоких во всей России. На неделе с 15 по 21 октября за литр бензина марки АИ-95 кировчане отдавали в среднем уже 45 рублей и 46 копеек - значительно больше, чем жители соседних регионов.

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