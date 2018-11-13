«Давайте верить в чудеса»: «Комсомолка» узнала, какие добрые поступки совершали известные кировчане

Мы задали простой, казалось бы, вопрос: какой самый добрый поступок вы совершали? Однако ответить на него оказалось делом непростым.

Алексей Торопов, директор Вятского палеонтологического музея:

- Каждый год помогаю застрявшим и забуксовавшим автомобилистам зимой. Бывает, останавливаюсь и буквально вытаскиваю из ям.

Директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов

Мария Васильева, ведущая новостей «Первого канала»:

- «Выпячивать» свою добродетель, конечно, нехорошо. Но если уж покопаться в памяти, то вспоминается, как я всю съемочную группу «Первого канала» заставляла кормить бездомных щенков в Самаре, а еще в Ростове-на-Дону, проникшись историей маленькой девочки из детдома, мы всем составом (водитель, оператор и я) привезли ей под Новый год подарки. Это, конечно, все мелочи! Но улыбка той девочки дорогого стоила!

Ведущая новостей «Первого канала», кировчанка Мария Васильева

Валерий Федяев, директор Музея истории Хлынова:

- Интересный вопрос… Даже сразу заставил задуматься. Ведь не благородный, не меценатский, а именно добрый. Добрый нельзя оценить ни деньгами, ни вещами. Доброта к своим близким в расчет же не берется. Скорее всего, я такой поступок еще не совершил!

Директор Музея истории Хлынова Валерий Федяев

Елена Васильева, ведущая актриса Театра на Спасской

- 30 лет назад в преддверии Нового года мы с Александром Королевским были Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравляли детей. Известно, что для актеров это время, когда можно заработать. Что нами двигало тогда, не могу сказать...

Сейчас это называется волонтерским движением, а тогда мы, как Тимур и его команда, пошли к главам города и предложили поздравить детей, спрятанных от социума. Показали волшебный поэтический текст Андрея Осминина, с которым дружим до сих пор. Попросили адреса семей, в которых особенные дети, и подарки от города. Вы знаете, до сих пор помню чувство, которое мы испытали, когда пришли в один дом. На пороге нас встретил мальчик, который не мог поверить, что к нему пришел Дед Мороз. Мы ему говорим: «Видишь?» А он незрячий… И тогда на ходу перестраиваемся: «Чувствуешь? Слышишь? Это же волшебный колокольчик привел нас в сказку». Вы бы видели его глаза, улыбку. Это он подарил нам свет и добро!

«Давайте верить в чудеса, а не в стечение обстоятельств,

Давайте не терять лица от поражений и предательств,

Давайте будем просто жить, пока надежды не иссякли,

Давайте ближнего любить, ведь это главное, не так ли?»

Спасибо Андрею Осминину за эти строки, которые живут с нами более тридцати лет.

Ведущая актриса Театра на Спасской Елена Васильева

Олег Рыбкин, директор Кировского цирка

Часто наша организация занимается благотворительностью. Помогаем сиротам и малообеспеченным семьям. Но был один «маленький» случай. Однажды я стоял в очереди к кассе за школьником. Ребенок набрал себе чипсов и лимонада. Когда кассир посчитала покупки, оказалось, что у парня не хватает денег. Он расстроился, собрался уже уходить. Я решил оплатить его покупку.