2018-11-13T12:15:12+03:00
Общество

«Давайте верить в чудеса»: «Комсомолка» узнала, какие добрые поступки совершали известные кировчане

13 ноября празднуется Всемирный день доброты
Евгений ДЕМИХОВ
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Рассказать о своих добрых поступках, оказывается, не так уж и простоРассказать о своих добрых поступках, оказывается, не так уж и простоФото: Андрей КАРА
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Мы задали простой, казалось бы, вопрос: какой самый добрый поступок вы совершали? Однако ответить на него оказалось делом непростым.

Алексей Торопов, директор Вятского палеонтологического музея:

- Каждый год помогаю застрявшим и забуксовавшим автомобилистам зимой. Бывает, останавливаюсь и буквально вытаскиваю из ям.

Директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов

Директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов

Мария Васильева, ведущая новостей «Первого канала»:

- «Выпячивать» свою добродетель, конечно, нехорошо. Но если уж покопаться в памяти, то вспоминается, как я всю съемочную группу «Первого канала» заставляла кормить бездомных щенков в Самаре, а еще в Ростове-на-Дону, проникшись историей маленькой девочки из детдома, мы всем составом (водитель, оператор и я) привезли ей под Новый год подарки. Это, конечно, все мелочи! Но улыбка той девочки дорогого стоила!

Ведущая новостей «Первого канала», кировчанка Мария Васильева

Ведущая новостей «Первого канала», кировчанка Мария Васильева

Валерий Федяев, директор Музея истории Хлынова:

- Интересный вопрос… Даже сразу заставил задуматься. Ведь не благородный, не меценатский, а именно добрый. Добрый нельзя оценить ни деньгами, ни вещами. Доброта к своим близким в расчет же не берется. Скорее всего, я такой поступок еще не совершил!

Директор Музея истории Хлынова Валерий Федяев

Директор Музея истории Хлынова Валерий Федяев

Елена Васильева, ведущая актриса Театра на Спасской

- 30 лет назад в преддверии Нового года мы с Александром Королевским были Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравляли детей. Известно, что для актеров это время, когда можно заработать. Что нами двигало тогда, не могу сказать...

Сейчас это называется волонтерским движением, а тогда мы, как Тимур и его команда, пошли к главам города и предложили поздравить детей, спрятанных от социума. Показали волшебный поэтический текст Андрея Осминина, с которым дружим до сих пор. Попросили адреса семей, в которых особенные дети, и подарки от города. Вы знаете, до сих пор помню чувство, которое мы испытали, когда пришли в один дом. На пороге нас встретил мальчик, который не мог поверить, что к нему пришел Дед Мороз. Мы ему говорим: «Видишь?» А он незрячий… И тогда на ходу перестраиваемся: «Чувствуешь? Слышишь? Это же волшебный колокольчик привел нас в сказку». Вы бы видели его глаза, улыбку. Это он подарил нам свет и добро!

«Давайте верить в чудеса, а не в стечение обстоятельств,

Давайте не терять лица от поражений и предательств,

Давайте будем просто жить, пока надежды не иссякли,

Давайте ближнего любить, ведь это главное, не так ли?»

Спасибо Андрею Осминину за эти строки, которые живут с нами более тридцати лет.

Ведущая актриса Театра на Спасской Елена Васильева

Ведущая актриса Театра на Спасской Елена Васильева

Олег Рыбкин, директор Кировского цирка

Часто наша организация занимается благотворительностью. Помогаем сиротам и малообеспеченным семьям. Но был один «маленький» случай. Однажды я стоял в очереди к кассе за школьником. Ребенок набрал себе чипсов и лимонада. Когда кассир посчитала покупки, оказалось, что у парня не хватает денег. Он расстроился, собрался уже уходить. Я решил оплатить его покупку.

Директор Кировского цирка Олег Рыбкин

Директор Кировского цирка Олег Рыбкин

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