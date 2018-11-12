Чтобы арендовать квартиру, семья из четверых кировчан должна зарабатывать 59 тысяч рублей в месяц

Лишь одна из трех кировских семей может позволить себе ежемесячную аренду двухкомнатной квартиры. Таковы свежие данные, приведенные агентством «РИА Рейтинг». Аналитики посчитали, что Кировская область не входит в число регионов с доступной арендой жилья.

«Комсомолка» рассказывает, какие доходы должна иметь средняя семья кировчан, чтобы жить в съемной квартире.

...И ПРОЧИЕ ТРАТЫ

В среднем в России доходы 36% семей позволяют рассчитывать на аренду двухкомнатной квартиры. Методика подсчетов была простой: специалисты установили, сколько семей в каждом из регионов страны могут одновременно оплачивать и съемное жилье, и все прочие базовые нужды.

Выяснилось, что кировская семья из двоих взрослых людей и двоих детей должна зарабатывать не менее 58,9 тысячи рублей. Только в таком случае им хватит денег и на аренду двухкомнатной квартиры, и на минимальные бытовые расходы по прожиточному минимуму. Дальнейшая арифметика более проста: согласно данным статистики, лишь 30,1% кировских семей из четырех человек имеют такие доходы.

Купить свою квартиру - непозволительная роскошь для кировчанФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А ЧТО У ДРУГИХ?

Кировская область заняла лишь 55 место в рейтинге субъектов РФ по доступности аренды жилья. Таким образом, наш регион не оказался ни в числе лидеров списка, ни среди аутсайдеров.

Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором аренду двухкомнатной квартиры могут себе позволить почти 54% семей из четырех человек. В Ханты-Мансийском автономном округе - 52,6% семей и Санкт-Петербурге - 51%.

Аутсайдерами рейтинга стали Севастополь, а также Республики Крым, Кабардино-Балкария и Дагестан. Во всех указанных регионах менее 20% семей из четырех человек могут позволить себе аренду жилья.

Отметим, что данные свидетельствуют в целом о низком уровне жизни в Кировской области. Для сравнения: семье из Ямала для того, чтобы снять квартиру, необходимо зарабатывать 126,4 тысячи рублей - в два с половиной раза больше, чем семье кировчан. При этом, как мы помним, аренда двухкомнатной квартиры доступна для каждой второй семьи ямальцев и лишь для каждой третьей семьи кировчан.

КСТАТИ

Эксперты считают, что большинству регионов России в ближайшие годы удастся сделать аренду жилья более доступной. Это связано с тем, что новое жилье строится достаточно активно, а во взрослую жизнь выходит относительно небольшое (из-за демографической ямы 1990-х годов) россиян. Ставки аренды могут продолжить свой рост, однако его вполне может перекрыть рост реальных зарплат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Покупка собственной квартиры остается для кировчан непозволительной роскошью. По данным аналитиков, на покупку двухкомнатной квартиры семья из трех человек должна копить в течение семи лет. При этом аналитики учитывали лишь базовые потребности и расходы, не считая поездок в отпуск и внеплановых трат.