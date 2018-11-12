ТОП-5 советов родителям-водителям, как безопасно перевозить своих детей в автомобиле

В Кирове стартовал информационно-просветительский проект «Культура на дорогах!». В течение недели с 12 по 18 ноября в регионе будут проходить массовые мероприятия, направленные на просвещение участников дорожно-транспортных отношений: как обезопасить свою жизнь на дороге.

Данный проект проходит в поддержку «Стратегии 0». Основными организаторами проекта являются российский союз автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России, министерства транспорта России, министерства просвещения Российской Федерации и экспертного центра «Движение без опасности». Все мероприятия направлены на создание культуры поведения на дорогах и в транспорте. Ребята из «Движения без опасности» не пытаются заставить выучить правила дорожного движения, они пытаются замотивировать людей начать с себя: не нарушать правила дорожного движения из-за страха наказания, а соблюдать их из-за своей безопасности.

И сегодня, в первый день этой кампании, представители экспертного центра «Движение без опасности» и кировского управления ГИБДД пришли в перинатальный центр, чтобы провести неформальную беседу с врачами, которые работают с беременными, с молодыми родителями, чтобы они подсказали, как обезопасить жизнь их только что появившегося на свет малыша в автомобиле.

И начали они эту беседу с вопроса: «Какая была ваша самая первая поездка на автомобиле в качестве пассажира?»

Вы, наверное, помните, как лет в пять впервые поехали с мамой и папой в цирк? Или как однажды родители сказали, что вы все вместе едете «в деревню копать картошку», а на самом деле отправились на аттракционы в парк есть мороженое и сладкую вату?

Но самая первая ваша поездка на машине была из роддома домой. И несмотря на то что вас крепко-крепко держала ваша мама, эта поездка была не самая безопасная в вашей жизни.

Да, мамины руки - это самое лучшее на свете место, но только не в автомобиле. При ДТП даже любящие мамины руки не спасут ребенка от травм. В этой ситуации есть два исхода. Первый - когда мама в момент столкновения отпустит своего малыша… Второй - когда мама, наоборот, сильнее прижмет к себе хрупкое тело новорожденного, чтобы защитить его от удара, но в этот момент сама может нанести ему тяжелые травмы.

НА ЧТО НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

При выборе кресел родители чаще всего руководствуются не принципом «чем безопаснее, тем лучше», а скорее двумя показателями: ценовым и «кресло на вырост». Но если в голове всегда держать две единственные цифры, что за год по всей России в ДТП умирает более 500 детей, а детские кресла на 70% снижают риск получения травм ребенком, то вы забудете и о деньгах, и долговечном кресле и купите самое безопасное устройство для своего ребенка.

Выбирайте детское кресло с сертификатомФото: Анатолий ЖДАНОВ

Прежде всего, надо запомнить несколько вещей, на которые нужно обратить внимание: ремни, крепежи, регулируемая спинка.

Ремни должны быть настраиваемыми, чтобы регулировать кресло под рост и размеры вашего ребенка.

Крепежи должны быть надежными. Если в инструкции написано, что они железные, то они и должны быть железными.

Спинка желательно тоже должна быть регулируемая: чтобы вашему ребенку было удобно в кресле и сидеть, и лежать.

Есть еще один лайфхак при выборе кресла - можно поручить папе. Мужчина (чаще всего) лучше женщины разбирается во всех этих технических вопросах.

Есть два оптимальных вида крепления детского кресла к автомобилю: с помощью штатных ремней и системы ISOFIX. Это два признанных гиганта в вопросе детской безопасности в автомобиле. Они, конечно, отличаются сложностью крепления, но гарантируют комфорт и безопасность.

И если вы подумаете: «Воспользуюсь-ка я лучше старыми-добрыми ремнями, раз они оба приемлемы», то стоит вас предостеречь: система «изофикс» скоро станет абсолютно обязательной для установки всех детских кресел.

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА БЕЗОПАСНОСТИ

Есть среди всех защищающих ребенка кресел и темные лошадки, которые созданы скорее для того, чтобы нерадивый родитель избежал штрафа за отсутствие кресла, нежели обезопасил свое дитя от травм. Речь идет о подушках-бустерах.

Данное чудо техники ставится в салон автомобиля, чтобы ребенок сел выше и его можно было пристегнуть обычными ремнями безопасности. При проверке автомобиля сотрудники Госавтоинспекции увидят, что кресло вроде как есть, и отпустят вас с миром. Однако вы лишь избежите штрафа, а опасность по-прежнему будет вас преследовать.

Но при резком торможении автомобиля (ДТП мы даже не будем рассматривать) подушка просто-напросто вылетит из-под ребенка и он останется висеть на ремнях.

Бустер все же можно купить, при одном условии: если на нем есть крепеж системы «изофикс».

ТОП-7 КОРОТКИХ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ-ВОДИТЕЛЯМ

На встрече с врачами перинатального центра специалисты экспертного центра «Движение без опасности» выделили несколько самых базовых, казалось бы, понятных всем правил безопасности ребенка в автомобиле.

1. Выезжайте заранее. Все мы прекрасно знаем, что никто никогда и ни при каких условиях не нарушает скоростной режим — все всегда ездят по правилам дорожного движения. Однако, чтобы остаться живым и здоровым, особенно в поездке с ребенком: выезжайте с запасом. Чтобы не спешить, не нервничать - это обеспечит вам безопасность. Хотя бы первичную.

2. Если детское кресло устанавливаете вы, то вы же его и снимайте. И никто другой. Прежде чем установить максимально безопасное кресло, вам придется знатно попотеть: разобраться, что где находится, понять, как и что крепится. И если вы все это поймете, то только вы будете знать, как удобнее для вас и безопаснее для вашего ребенка установить это кресло. Никто другой не сделает это так же тщательно и правильно, как родитель.

Автокресло-люльку нужно всегда устанавливайть на переднем сидении и головой впередФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Забудьте о «треуголке»! Раз и навсегда забудьте! Для несведущих «треугольник» - это такое мягкое, уплотненное крепление на штатные ремни безопасности. Треугольник меняет конфигурацию самих ремней и при резком торможении или ДТП он может нанести серьезную травму внутренним органам ребенка. В скором времени треугольник могут вообще запретить.

4. Выбираем детское кресло обязательно с сертификатом!

5. Купив автокресла-люльки для новорожденного малыша, всегда устанавливайте его на переднем сидении и головой вперед! Это обезопасит вашего ребенка от травм шеи и спины: не забывайте, что у маленьких детей позвоночник еще не окреп.

6. При долгой поездке с ребенком делайте как можно чаще остановки! Производители кресел рекомендуют не держать в оковах ремней ребенка более двух часов, а некоторые и вовсе сокращают это время до 40 минут. Погуляйте, поиграйте, разомнитесь. Да и для концентрации внимания водителя остановки и прогулки будет полезны.

7. После ДТП всегда меняйте подушки и ремни безопасности. К сожалению - а может быть, и к счастью - их срок годности заканчивается после первой же аварии. Поэтому, продолжая ездить на поставарийном автомобиле, или, покупая такой автомобиль, всегда проверяйте, заменены ли подушки и ремни. Это залог вашей будущей безопасности!

СТАТИСТИКА

Каждое десятое ДТП в регионе произошло с участием детей.

Всего в регионе произошло около 200 «детских» ДТП.

3 ребенка-пассажира автомобиля погибли.

203 ребенка получили травмы различной степени тяжести.

Каждый второй - пассажир транспортного средства.

Большая часть детей пострадала из-за отсутствия детского кресла или из-за того, что они не были пристегнуты.

Чаще всего в ДТП страдают дети до шести лет.