2018-11-09T18:13:57+03:00
Общество

Кировский дежурный ежедневно принимает 54 звонка в час

Ко дню сотрудника органов внутренних дел «Комсомолка» узнала, как часто раздаются звонки в дежурной части, сколько человек ежесуточно охраняют наш покой и какую сумму зарабатывают офицеры.
Елизавета Захарова
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Инфографика ко дню сотрудника органов внутренних дел.Инфографика ко дню сотрудника органов внутренних дел.Фото: Алексей Гмызин
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Они защищают нас «от сил зла» каждый день, выходя на службы, на свои посты и часто выслушивая наши страхи, опасения, а иногда и надуманные бредни. Они - полицейские. Те, кто выбрал служить обществу без остатка: всегда и всюду.

Специально к их профессиональному празднику «Комсомолка» собрала всю самую интересную и значимую информацию о кировских полицейских, их службе и главном враге - преступниках.

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