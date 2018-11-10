Кировский дежурный ежедневно принимает 54 звонка в час

Они защищают нас «от сил зла» каждый день, выходя на службы, на свои посты и часто выслушивая наши страхи, опасения, а иногда и надуманные бредни. Они - полицейские. Те, кто выбрал служить обществу без остатка: всегда и всюду.

Специально к их профессиональному празднику «Комсомолка» собрала всю самую интересную и значимую информацию о кировских полицейских, их службе и главном враге - преступниках.