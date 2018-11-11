Советы кировчанам: Как правильно получить скидку в магазине?

Шопинг - волшебное, сладостное слово, которое предвещает долгие погони по магазинам за «нужными» и действительно нужными вещами, легкий трепет при примерке платьев, юбок, брюк и даже штор, замирание всего тела в момент воссоединения банковской карты (скорее всего, кредитной) с терминалом оплаты и уверенная, легкая походка, как будто по облакам, с новым фирменным пакетом, от магазина к магазину.

Прекрасные моменты, если бы они не были такими трудными. Ведь шопинг - это охота в чистом виде. Охота за самым лучшим: за той самой красной блузой, которую я видела на модели в промо-ролике духов, которая сейчас висит в самом дальнем углу магазина на третьем этаже в торговом центре. Сейчас ее цена с тремя нолями, но обаянием, сноровкой, хитростью можно рассчитывать и на скидку, процентов эдак в 50!

11 ноября шопоголики со всех уголков Земли отмечают, можно сказать свой профессиональный праздник — Всемирный день шопинга. «Это надо отметить какой-нибудь покупочкой» - воодушевленно подумала я, но не тут-то было. Моя приятельница как раз в преддверии праздника рассказала мне историю о том, как она выбивала скидку на свитер в торговом центре. Решено! «Комсомолка» порадует всех шопоголиков вместе: мы составили ТОП-7 правил, как не разориться на «нужных» вещах или как выбить скидку у продавца.

ПРАВИЛО № 1. Узнайте, где лучше

Итак, мы начинаем наш урок. И сразу же с примера.

«Одним холодным, осенним днем я гуляла в центре города и решила, что к зиме пора бы утеплиться. Надо купить свитер - этим и займусь сейчас же. Однако кошелек совсем исхудал: в нем всего лишь 500 рублей. Решила, что надо выбить на свитер скидку. И первой моей жертвой стал известный и дорогой магазин».

Вот и первая - и самая главная - ошибка всех шопоголиков: не отсутствие денег, а желание «срочно, прямо здесь и сейчас купить самую необходимую на свете вещь».

Чтобы не стать Ребеккой Блумвуд, отчаянной шопоголичкой, которая скупает все, что видит, и даже добирается до замороженной кредитной карты (в прямом смысле - замороженной в морозилке), стоит приучить себя прислушиваться к голосу разума! Особенно если вы не VIP-персона, которая может позволить себе… мерседес S-класса.

Прежде чем отправиться в плавание по торговому центру за сундуком с сокровищами, зайдите на online-каталоги этих же самых магазинов или, на худой конец, пробегитесь по ним с абсолютно пустым кошельком, оставленным со всеми банковскими картами и кредитками дома. Оцените свои возможности и предложения магазинов! Где дороже, где дешевле, где расцветка лучше, а где фасон сшит именно для вас!

После «прочесывания» товаров вы уже смело сможете идти на абордаж магазинов, зная, что именно тут самая «вкусная» цена на вашу (в мечтах) вещицу.

ПРАВИЛО № 2. Не бойтесь просить о скидке!

«В элитном магазине мне приглянулся свитер... за 1200 рублей. М-да… Скидку в 40-50% выпросить будет сложно! Надо оценить свои силы. Но пока я стояла и раздумывала, консультант сама подошла: «Он вам очень подойдет, берите, мы сделаем вам скидку!» На вопрос, на сколько я могу рассчитывать, мне сказали, что всего 10%. Мало. Рискнула - мне отказали».

Верное решение! О скидке надо просить! Чтобы скинули цену, не надо дожидаться, когда к вам подойдут и сами предложат, иногда стоит просто попросить. Вы даже не представляете, какой властью в этом вопросе обладает продавец: если он может, он пойдет вам навстречу.

Порой две минуты похлопать глазами и мило улыбнуться будут стоить вам нескольких сэкономленных сотен!

Правило гласит так: просьба о скидке - это игра. Не бойтесь о ней просить везде: рынок, техцентр, касса кинотеатра, фудкорты, службы поддержки. Чтобы преодолеть черту страха, сомнения, сконфуженности, представьте, что это лишь игра. Если проиграете, то купите за полную стоимость или просто уйдете. А это уже следующее правило.

ПРАВИЛО № 3. Будьте готовы уйти

«Зашла в следующий магазин и решила придерживаться уже проверенной тактики: подождать. В этом магазине свитер был уже дешевле, а именно 900 рублей. Ждала, смотрела, оценивала. Подошел продавец, спросила, чем может помочь. Я сказала, что готова купить свитер, но со скидкой… Мне предложили всего лишь десять процентов. Тогда я еще раз посмотрела на свитер, собралась положить его на место, но консультант меня остановил: «Максимум, что мы можем предложить именно вам, - это скидка в 20%». Уже хорошо, но много. Но я все же ушла».

Да, не в обиду будет сказано продавцам-консультантам, но общение с ними, как контакт с дикими животными, где надо руководствоваться одним важным правилом: не дайте им почувствовать ваш страх, иначе вы пропадете. С консультантами чуть проще: не дайте почувствовать им то, что вам необходима скидка!

Если продавец увидит, что вам от него что-то очень сильно нужно и вы без этого жить не можете, то ему будет легче стоять на своем. Это уже вопрос психологии: защищать что-либо гораздо легче, если понимаешь, что покупатель заинтересован в сделке.

Зачастую интерес покупатели проявляют с порога: «Нигде не мог найти эту модель, семь магазинов объездил! Сколько стоит и как купить?» И на этом моменте ваш кошелек, как говорится, нервно плачет в сторонке и прощается с деньгами. А продавец поймал вас на крючок и не только продаст вам товар за полную стоимость, но и «впарит» еще кучу всего ненужного.

Чем меньше вы показываете свое отношение к товару, тем больше уверенности теряет продавец. Лучше проявить интерес к цене: «Мне невыгодно покупать за эту цену», «Да меня домашние убьют, если узнают, сколько это стоит!» - и коронный вариант, который точно должен возыметь хороший результат: «Мне все здесь нравится, но слишком дорого для меня. Без обид, но придется посмотреть еще варианты в других магазинах».

И теперь уже не вы на крючке, а продавец. Во всех ваших фразах заложена простая констатация факта. Дальше уже ход продавца: помогать вам или нет.

Лучший способ повлиять на нужный именно вам исход - взять небольшой тайм-аут. Осмотреть вещь, вернуть ее на место, развернуться и начать уходить. В глазах продавца это будет выглядеть так, что вы покидаете их магазин навсегда и больше не вернетесь.

Дальше продавец может прямо здесь и сейчас сделать вам «уникальное персональное предложение», а если нет, то вы можете перезвонить или прийти вновь. И тогда уже консультант будет более благосклонен.

Правильные фразы для общения с продавцами, чтобы они предоставили вам скидкуФото: Алексей Гмызин

ПРАВИЛО № 4. Не нервничайте и не заставляйте других это делать

Человек всегда начинает нервничать, когда разговор заходит о деньгах. Когда вы торгуетесь с продавцом, то знайте: вы нервничаете не меньше него. Продавец такой же человек, как и мы с вами. Поэтому, чтобы он помог вам купить товар со скидкой, помогите ему расслабиться и не нервничать.

И, как бы парадоксально это ни звучало, но самый простой способ - дать право на отказ, сказав: «Я понимаю, что вам невыгодно давать мне скидку. Но меня очень выручит, если вы снизите цену».

Чем проще отказать, тем проще и согласиться. В этот момент продавец чувствует себя королем: он сам волен принимать решение, а раз так, то почему бы не помочь человеку?

Отстаивайте свои интересы, но не заставляйте человека нервничать и заучите мантру: «Никто никому ничего не должен». Вы не должны покупать и вам не должны предоставить скидку. Но если вы договоритесь, то всем будет хорошо.

ПРАВИЛО № 5. Знайте место и время

И все-таки прежде чем выбивать из продавца скидку, лучше посмотреть по сторонам и вспомнить, где вы находитесь. Если вы будете стоять на кассе в продуктовом магазине и просить скинуть десятку-другую с пакета молока за сорок рублей, то вы только выведете из себя кассира и всех последующих за вами людей.

ПРАВИЛО № 6. Торговаться проще с «хозяином» товара

Часто сам продавец-консультант не может изменить цену на вещь, которую вы хотите купить. Это под силу лишь старшему продавцу или администратору. Чтобы с охоты вы все же ушли с добычей, стоит обсудить скидку (в особенности на дорогостоящий товар) с администратором магазина.

Администратор, старший продавец или менеджер быстрее сможет оформить вам скидку или же связаться с тем, в чьих это силах. Если от продавца-консультанта не будет зависеть стоимость товара, а вы будете всеми силами выбивать ее, то продавец будет нервничать. А этого (по правилу № 4) делать нельзя.

ПРАВИЛО № 7. Вооружитесь скидками и купонами

Самый простой и верный способ покупать вещи со скидкой - это пользоваться дисконтными картами или купонами. Каждый магазин проводит акционные дни, когда он выдает скидочные карты или купоны. Заядлым шопоголикам стоит мониторить новости магазинов. Чтобы привлечь покупателей, они всегда анонсируют такие мероприятия, где получить скидку - дело пары минут.

ИТОГ

Моя знакомая все-таки купила себе классный свитер за минимальную стоимость. Она зашла в третий магазин, где нашла свитер за 700 рублей. Он уже был со скидкой и на него нельзя было сделать дополнительную. Но в рукаве каждого шопоголика есть туз, которого боятся все продавцы без исключения, - надежда на брак.

Приятельница вернулась в примерочную и начала пристально рассматривать свитер. И, о чудо! Нашла неровный, съехавший в сторону шов. Разумеется, носке он никак не повредит, но скидку в 30% выбить он помог.

- Я, гордая, пошла из магазина с пакетом в руках, а там был уютный зимний свитер за 490 рублей, - воодушевленно рассказывала она мне. - Учитесь, салаги!