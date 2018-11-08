В регионе с момента основания УМВД по Кировской области числится 72 погибших при исполнении сотрудника

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-08T18:39:38+03:00

Традиционно в этот траурный день в управлении МВД России по Кировской области оформляется памятная галерея: рядом с фотографиями каждого погибшего сотрудника ставятся свечи. Фото: архив УМВД

8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. «Комсомолка» узнала имена людей, которые состояли на службе в полиции (и милиции) Кировской области и отдали жизни за с

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ПОГИБ В ПОГОНЕ ЗА РЕЦИДИВИСТОМ

Младший сержант милиции Дмитрий Козулев с напарником мартовской ночью 1993 года во время патрулирования заметили подозрительного мужчину. Когда милиционеры заговорили с подозрительным гражданином, тот попытался скрыться от них. Во время погони младший сержант Козулев свернул в темный переулок, где его поджидал злоумышленник с ножом в руках. Милиционер получил множество ножевых ранений. Его так и не успели спасти.

Убийцу нашли. Следствие выяснило, что на счету задержанного не одно совершенное преступление.

Младший сержант милиции Дмитрий Козулев. Фото: архив УМВД

По ходатайству Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Кировской области администрацией города Кирова принято решение назвать одну из новых улиц областного центра в честь Дмитрия Козулева.

ДАЛ ОТПОР БОЕВИКАМ И ПРИКРЫЛ СОСЛУЖИВЦЕВ ОТ ОГНЯ

В 2002 году старший сержант милиции Александр Прилуков был отправлен в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. В ходе спецоперации в одном из населенных пунктов совместная группа сотрудников милиции и разведчиков попала в засаду. Прилуков первым открыл огонь по боевикам и отвлек их внимание от основной группы. В это время сослуживцы старшего сержанта заняли оборонительные позиции и дали отпор нападавшим. К сожалению, одна из выпущенных боевиками пуль стала смертельной.

СПАС МЛАДЕНЦА ОТ ПЬЯНОГО ПОДЖИГАТЕЛЯ

23 августа 1965 года майор милиции Петр Куимов залез в окно горящего дома, в котором забаррикадировался пьяный мужчина с младенцем своей сожительницы. Злоумышленник, увидев Петра, напал на него с топором.

В это время работники милиции выломали входную дверь, однако, спасти сослуживца уже не успели: он умер от кровопотери. Пьяный буян был задержан, младенец спасен.

За проявленное мужество и отвагу при спасении жизни ребенка, предотвращение пожара и задержание особо опасного преступника имя майора милиции Петра Куимова занесено

в Книгу почета работников охраны общественного порядка.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ

Последними в списках погибших при исполнении числятся лейтенанты полиции Кирилл Изместьев и Константин Горохов. Эта история потрясла Киров в 2017 году. Оба полицейских были сбиты проезжающим мимо авто во время оформления ДТП. Изместьев скончался вскоре после происшествия, Горохов умер от полученных травм в больнице через пять месяцев.

СПРАВКА "КП"

Первым в списке погибших при исполнении служебных обязанностей в Кировской области числится Николай Петухов. Он был начальником Вятского городского отделения милиции. Николая Козьмича убили бандиты в августе 1929 года в качестве мести за его борьбу с преступностью.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 1000 сотрудников полиции ежедневно выходят на охрану общественного порядка в Кировской области

1300 звонков ежедневно поступает в органы внутренних дел региона

54 звонка принимает дежурная часть УМВД России по городу Кирову в час

СПИСОК ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ МВД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ

Петухов Николай Козьмич

Иванцов Павел Иванович

Паюсов Григорий Петрович

Колчин Александр Семенович

Горяев Василий Романович

Овчинников Иван Михайлович

Сысуев Фёдор Фёдорович

Бажанов Трифон Иванович

Яранцев Дмитрий Николаевич

Охапкин Василий Фёдорович

Девятериков Георгий Осипович

Теленков Григорий Дмитриевич

Куимов Петр Васильевич

Комиссаров Владимир Васильевич

Олин Арсентий Егорович

Чулкин Леонид Михайлович

Юферев Александр Дмитриевич

Мыскин Александр Павлович

Плотников Александр Анатольевич

Бурков Аркадий Поликарпович

Серков Виталий Серафимович

Баталов Александр Николаевич

Биричевский Александр Михайлович

Прокашев Николай Иванович

Пасынков Василий Иванович

Ходырев Виктор Александрович

Рассихин Михаил Юрьевич

Казаринов Игорь Юрьевич

Сырчин Вениамин Иванович

Олюнин Иван Анатольевич

Порошин Иван Петрович

Кравченко Николай Алексеевич

Максимов Виктор Михайлович

Шумайлов Владимир Васильевич

Блинов Игорь Викторович

Козулев Дмитрий Владимирович

Попов Виктор Алексеевич

Орлов Сергей Александрович

Варенцов Александр Викторович

Сунгуров Александр Анатольевич

Елюшкин Андрей Васильевич

Черников Алексей Васильевич

Челпанов Василий Николаевич

Глотов Алексей Николаевич

Поляков Иван Геннадьевич

Огородников Владимир Аркадьевич

Калиногорский Юрий Аркадьевич

Лалетин Анатолий Викторович

Оносов Николай Викторович

Сюткин Дмитрий Сергеевич

Нилов Юрий Викторович

Багин Андрей Николаевич

Шарков Виктор Анатольевич

Корепанова Елена Георгиевна

Прилуков Александр Викторович

Перминов Владимир Валентинович

Слободчиков Сергей Николаевич

Татауров Вячеслав Васильевич

Лобанов Александр Николаевич

Лекомцев Леонид Аркадьевич

Митру Василий Антонович

Ососков Владимир Леонидович

Карпов Андрей Владимирович

Носков Руслан Владимирович

Катков Дмитрий Владимирович

Болтенков Юрий Евгеньевич

Лаптев Владимир Борисович

Шумихин Василий Алексеевич

Южанин Дмитрий Геннадьевич

Куликов Александр Павлович

Изместьев Кирилл Анатольевич

Горохов Константин Сергеевич

Коллектив редакции «Комсомольской правды» в Кирове» выражает соболезнования родственникам погибших сотрудников ОВД.